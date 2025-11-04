Enlaces accesibilidad
"La Inteligencia Artificial nos está acostumbrando a no pensar"

  • Expertos avisan de que hay que desarrollar el pensamiento crítico
Una mesa redonda con cinco participantes discute sobre Inteligencia Artificial y Periodismo. En la parte superior, una pantalla muestra el título del evento y los nombres de los ponentes, mientras que en la mesa hay botellas de agua.
Varios invitados debaten sobre la IA Real Academia de la Ingeniería
Equipo de Impulsa Visión RTVE

Algunas conclusiones tan preocupantes como que la Inteligencia Artificial está uniformando el lenguaje, nos aleja de la creatividad y nos acostumbra a no pensar han sido destacadas en el transcurso de la mesa redonda sobre 'IA y periodismo' desarrollada en el acto de presentación de la VIII Convocatoria de Impulsa Visión RTVE, ayudas a la investigación. La periodista de RTVE experta en IA, Montserrat Rigall, que ha moderado el debate, ha recordado que "el 52% de los jóvenes se informan en Instagram acerca de las noticias políticas y sociales, y el 43% lo hace a través de Tik Tok". Por su parte, el responsable de proyectos de IA en informativos digitales de RTVE, Xavier Obach, ha resaltado que "nos enfrentamos a un horizonte muy complicado. En los puestos de trabajo, la IA puede causar una enorme distorsión social y un incremento de la desigualdad". Además, Obach ha remarcado que "me preocupa mucho la pérdida de habilidades propias de las personas".

Obach: "Hay una clara pérdida de habilidades propias de las personas"

La responsable de verificación, periodismo de datos y narrativas visuales de RTVE, Estefanía de Antonio, ha destacado que "cada vez es más fácil generar contenido falso o manipulado y suplantar a periodistas" y que "muchos consumidores de información no saben distinguir entre la opinión y la información ni entre las noticias reales de las que no lo son".

El catedrático de periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona y experto de la cátedra RTVE-UAB, Santiago Tejedor, ha señalado que "La IA nos está acostumbrando a no pensar y tenemos que recuperar la memoria, que sirve para generar empatía y tomar decisiones". Tejedor también ha hecho hincapié en que vivimos demasiado adheridos a las pantallas y que "La IA nos obliga a establecer puentes de diálogo interdisciplinares".

Los estudiantes no entienden bien la información que reciben

La profesora titular de comunicación audiovisual y subdirectora de la cátedra RTVE-Universidad de Sevilla, Ángeles Martínez, ha detallado cómo a sus alumnos les cuesta entender las enseñanzas que reciben en clase, por la excesiva cantidad de información que reciben a lo largo del día y ha explicado el proyecto que está haciendo, basado en la gamificación, sobre "batalla de promps" aplicada a carteles cinematográficos, como técnica pedagógica.

El debate, que puedes ver íntegramente en RTVE Play, se ha producido durante la presentación de la VIII convocatoria de Impulsa Visión ayudas a la investigación sobre 'IA y periodismo'.

Un grupo de ocho personas, divididas en dos filas, posan en una escalera. Se observan diversas prendas de vestir y peinados, con una pared decorada al fondo.
Equipo de Impulsa Visión RTVE

El equipo de Impulsa Visión RTVE, liderado por Esteban Mayoral, en la Real Academia de la Ingeniería Real Academia de la Ingeniería

