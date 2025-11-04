"La Inteligencia Artificial nos está acostumbrando a no pensar"

Algunas conclusiones tan preocupantes como que la Inteligencia Artificial está uniformando el lenguaje, nos aleja de la creatividad y nos acostumbra a no pensar han sido destacadas en el transcurso de la mesa redonda sobre 'IA y periodismo' desarrollada en el acto de presentación de la VIII Convocatoria de Impulsa Visión RTVE, ayudas a la investigación. La periodista de RTVE experta en IA, Montserrat Rigall, que ha moderado el debate, ha recordado que "el 52% de los jóvenes se informan en Instagram acerca de las noticias políticas y sociales, y el 43% lo hace a través de Tik Tok". Por su parte, el responsable de proyectos de IA en informativos digitales de RTVE, Xavier Obach, ha resaltado que "nos enfrentamos a un horizonte muy complicado. En los puestos de trabajo, la IA puede causar una enorme distorsión social y un incremento de la desigualdad". Además, Obach ha remarcado que "me preocupa mucho la pérdida de habilidades propias de las personas".

La responsable de verificación, periodismo de datos y narrativas visuales de RTVE, Estefanía de Antonio, ha destacado que "cada vez es más fácil generar contenido falso o manipulado y suplantar a periodistas" y que "muchos consumidores de información no saben distinguir entre la opinión y la información ni entre las noticias reales de las que no lo son". El catedrático de periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona y experto de la cátedra RTVE-UAB, Santiago Tejedor, ha señalado que "La IA nos está acostumbrando a no pensar y tenemos que recuperar la memoria, que sirve para generar empatía y tomar decisiones". Tejedor también ha hecho hincapié en que vivimos demasiado adheridos a las pantallas y que "La IA nos obliga a establecer puentes de diálogo interdisciplinares".