Entrega de diplomas VII convocatoria Impulsa Visión Ayudas a la Investigación
- El Ministerio de Igualdad ha acogido el evento
- Impulsa Visión RTVE ha premiado los tres mejores TFM sobre discursos de odio
- Ya está en marcha la VIII convocatoria de ayudas a la investigación
El Ministerio de Igualdad ha acogido la ceremonia de entrega de diplomas de la VII convocatoria de Impulsa Visión Ayudas a la Investigación, cuyos trabajos fin de Máster (TFM) han puesto el foco en los discursos de odio en los medios de comunicación y redes sociales.
El director general para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas LGTBI+ del Ministerio de Igualdad, Julio del Valle de Íscar, ha destacado la importancia de este tipo de iniciativas para erradicar y monitorizar los mensajes que no sólo se dirigen hacia las personas por razón de su género, sino también por motivos de su raza, discapacidad, origen o edad, etc., que, cada vez con más frecuencia, también reciben mensajes de desprecio en las redes.
Estas ayudas de RTVE hacen de la sociedad más igualitaria y justa
El acto, enmarcado en el día internacional de la lucha contra la violencia hacia las mujeres, ha contado con la participación del secretario general y del Consejo de Administración de RTVE, Alfonso Morales, quien ha resaltado que las ayudas a la investigación ponen en valor la responsabilidad de RTVE hacia nuestra sociedad, contribuyendo a que sea más igualitaria y justa, y hacia nuestras universidades y la cultura científica. Ha dicho también que esta convocatoria pone de relieve el compromiso de RTVE hacia la protección de la infancia y la juventud.
También ha intervenido en el acto el Rector Magnífico de la Universidad de Huelva, José Rodríguez Quintero, quien ha manifestado que vivimos en una preocupante burbuja de permeabilidad selectiva porque discriminamos aquellos mensajes con los que no coincidimos y naturalizamos la propagación de mensajes de odio. Al evento también ha asistido el director corporativo de RTVE, Eduardo Fernández, quien ha entregado uno de los diplomas.
Durante el evento los tres estudiantes que han recibido ayudas económicas por parte de RTVE para realizar sus investigaciones, Bruna Scaratti, Antonio Moreno, e Irene Villarreal, han presentado las conclusiones de sus TFM y han recibido sus diplomas acreditativos. Además, también han recibido diplomas los/las tutores que les han supervisado las tareas y los directores académicos de los TFM galardonados de las universidades de Huelva, Alcalá de Henares y la UNED.
La directora de RTVE territorial, Cristina Bravo, ha recibido un diploma especial por su contribución y apoyo a esta iniciativa de servicio público.