Entrega de diplomas VII convocatoria Impulsa Visión Ayudas a la Investigación

El Ministerio de Igualdad ha acogido la ceremonia de entrega de diplomas de la VII convocatoria de Impulsa Visión Ayudas a la Investigación, cuyos trabajos fin de Máster (TFM) han puesto el foco en los discursos de odio en los medios de comunicación y redes sociales.

El director general para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas LGTBI+ del Ministerio de Igualdad, Julio del Valle de Íscar, ha destacado la importancia de este tipo de iniciativas para erradicar y monitorizar los mensajes que no sólo se dirigen hacia las personas por razón de su género, sino también por motivos de su raza, discapacidad, origen o edad, etc., que, cada vez con más frecuencia, también reciben mensajes de desprecio en las redes.