Renovada por dos años la cátedra RTVE-UPM, pionera de la red de cátedras de RTVE

Ha sido renovada por otros dos años la Cátedra RTVE-UPM, dedicada a la investigación de la Ultra Alta Definición (UHD), nuevos mecanismos de codificación de señal (HEVC), transporte de información con redes 5G, y emisiones en DVB-T2 para optimizar el uso eficiente del espectro radioeléctrico.

Por parte de RTVE, el director del área de ingeniería y miembro de la Comisión Paritaria de la Cátedra, Jesús García Romero, ha señalado que “tiene mucho sentido la existencia de esta cátedra, en la que conviven la investigación científica, la innovación tecnológica y la implementación práctica”. Ha recordado que esta cátedra “tiene parte en el logro de que España sea pionera en Europa con un canal de Ultra Alta Definición a través de la Televisión Digital Terrestre”. Sobre los más de 10 años de trabajos realizados en la cátedra, Romero ha destacado varios que se han convertido en servicio a la ciudadanía como “los pilotos 8k en DVB-T2, las primerísimas producciones en directo UHD HDR con audio inmersivo o los análisis de los modos de modulación para el inminente despliegue del múltiplex DVB-T2 o su recepción en las antenas comunitarias.”.

El secretario general y del Consejo de Administración de RTVE D. Alfonso María Morales Fernández, ha agradecido la colaboración, durante todos estos años, de la Universidad Politécnica de Madrid que “ha hecho posible el avance en la investigación y el conocimiento sobre el transporte de señales”. Morales ha hecho hincapié en que esta cátedra, creada el 15 de enero de 2015, ha sido “la pionera de las 11 que constituyen la red de cátedras de RTVE y supone un gran ejemplo de buen hacer para todas las demás”. Morales, quien ha tenido unas palabras para recordar al primer director de la cátedra, José Manuel Menéndez, ha agradecido su participación a las empresas colaboradoras que forman parte del Comité Asesor de la Cátedra: Cellnex Telecom, SAPEC y Televés.