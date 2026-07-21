Renovada la Cátedra RTVE-UGR sobre IA conversacional

La firma de una adenda ha permitido la renovación de la Cátedra RTVE-Universidad de Granada para el periodo 2026-2028. El rector de la UGR, Pedro Mercado, y el secretario general y del Consejo de Administración de RTVE, Alfonso Morales, han sellado el acuerdo. La cátedra RTVE-UGR fue creada en 2022, tiene un carácter eminentemente tecnológico y se dedica a la investigación sobre IA conversacional y sus aplicaciones en el ámbito de los medios de Comunicación.

La cátedra trabaja con la IA y su procesamiento del lenguaje natural, de manera especial en los siguientes campos:

La síntesis profunda de habla expresiva y su aplicación para la locución de noticias, generación de resúmenes y otros formatos de audio.

Los sistemas de diálogo e inteligencia artificial conversacional para la generación de contenido accesible y adaptado al contexto, incluidas también noticias electorales.

Por parte de la Universidad de Granada también han acudido al acto el director de Transferencia e Innovación de la UGR, Carlos Sampedro y por la directora de la Cátedra, Dª Zoraida Callejas.

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