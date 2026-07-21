Renovada la Cátedra RTVE-UGR sobre IA conversacional
La firma de una adenda ha permitido la renovación de la Cátedra RTVE-Universidad de Granada para el periodo 2026-2028. El rector de la UGR, Pedro Mercado, y el secretario general y del Consejo de Administración de RTVE, Alfonso Morales, han sellado el acuerdo. La cátedra RTVE-UGR fue creada en 2022, tiene un carácter eminentemente tecnológico y se dedica a la investigación sobre IA conversacional y sus aplicaciones en el ámbito de los medios de Comunicación.
La cátedra trabaja con la IA y su procesamiento del lenguaje natural, de manera especial en los siguientes campos:
- La síntesis profunda de habla expresiva y su aplicación para la locución de noticias, generación de resúmenes y otros formatos de audio.
- Los sistemas de diálogo e inteligencia artificial conversacional para la generación de contenido accesible y adaptado al contexto, incluidas también noticias electorales.
Por parte de la Universidad de Granada también han acudido al acto el director de Transferencia e Innovación de la UGR, Carlos Sampedro y por la directora de la Cátedra, Dª Zoraida Callejas.
Esta cátedra se creó en 2022 y está enfocada en la verificación de noticias
El equipo de trabajo por parte de la Corporación RTVE está encabezado por Manuel Gómez Zotano. También han acudido al evento los representantes de RTVE en la comisión paritaria de seguimiento de la Cátedra, Pedro Cánovas y Alejandro Vega.
El subdirector del Centro de Innovación y Observación del conocimiento de RTVE, Esteban Mayoral, ha destacado los avances científicos desarrollados por esta Cátedra y su necesaria tarea de investigación y actualización de la materia sobre la que se trabaja.