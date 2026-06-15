La Cátedra RTVE-USAL de infancia y adolescencia, clave para el Observatorio de la Corporación

La Cátedra RTVE-USAL 'Niñ@s, jóvenes y medios' ha sido puesta en valor en el acto de presentación oficial del Observatorio de la infancia y adolescencia de RTVE. En este evento, desarrollado en el auditorio de Prado del Rey el pasado 12 de junio, el director de la red de cátedras de RTVE, D. Esteban Mayoral, ha recordado que la cátedra sobre infancia y adolescencia fue creada en 2021 y desde entonces se ha ido elaborando, a lo largo de distintas oleadas, un barómetro de consumo audiovisual entre la infancia y la adolescencia de nuestro país. Mayoral ha adelantado que la serie de datos obtenidos hasta el momento, junto a otras reflexiones, se van a plasmar en un Libro blanco que será presentado en Salamanca a finales de 2026.

En el acto, que ha contado con la presencia de la ministra de juventud e infancia, D.ª Sira Rigo, y con el presidente de RTVE, D. José Pablo López, también han intervenido D. Félix Ortega-Mohedano, catedrático de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la Universidad de Salamanca, director de la Cátedra RTVE–USAL Niñ@s, Jóvenes y Medios y director de la sección infancia, juventud y medios de la Asociación Internacional Europea ECREA y D.ª Teresa Martín, profesora titular de la Universidad de Salamanca, co-directora del Máster en Comunicación, Investigación e Innovación de dicha universidad y experta en el área de género y comunicación. Ambos han abordado algunos de los principales desafíos que plantea el actual ecosistema mediático y digital para niños, niñas y jóvenes en la ponencia ‘La economía de la atención en la era del algoritmo. Libro Blanco Niñ@s, Jóvenes y Medios’. Algunas de sus conclusiones más destacadas con relación al consumo audiovisual son:

Cuando los adultos duermen, una parte de la infancia y adolescencia sigue conectada

El 20% de los menores en España utiliza aplicaciones entre las 00:00 h. y las 06:00 h.

Las familias supervisan más que nunca el consumo de tecnología

La polarización llega antes de la adolescencia

La nueva brecha digital ya no es tecnológica, es educativa cultural y familiar.

Presentación de la Cátedra RTVE Infancia y Adolescencia 20 Fotos 1 / 20 Compartir Facebook Twitter WhatsApp Esteban Mayoral 15.06.2026

Compartir Facebook Twitter WhatsApp Esteban en el atril 15.06.2026





































Esteban Mayoral ha recordado que la red de 11 cátedras de la Corporación abarcan temas tan diversos y a la vez tan interrelacionados como la alfabetización mediática, la desinformación y los discursos de odio, el valor del periodismo en la era digital, las nuevas tecnologías y su impacto en los Medios de Comunicación o el uso de herramientas de IA para mejorar el acceso a los contenidos audiovisuales para las personas con discapacidad. La característica principal de todas estas Cátedras, según ha resaltado Mayoral, es que junto al grupo de investigación universitaria se encuentra siempre un equipo de trabajo de RTVE, de manera que la transferencia de conocimiento generado por la actividad de la Cátedra sea directa entre la Universidad y la Corporación y que, además, la investigación científica se enriquezca con las aportaciones de otras Cátedras de la red y de todas aquellas instituciones, empresas o incluso personas individuales que, compartiendo sus objetivos, se encuentren en disposición de colaborar con ellas. Todas las actividades relacionadas con las cátedras son gratuitas y sus resultados son públicos, y pueden consultarse en este enlace.