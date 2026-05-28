Los adolescentes conviven con la IA pero urge reforzar su pensamiento crítico

Las y los estudiantes de la Comunidad de Madrid que han participado en la estancia educativa de 4ºESO+RTVE muestran conocimiento básico en el uso diario de la IA pero no dominan el reconocimiento de la desinformación. Es una de las conclusiones extraídas de los datos recogidos en el taller “Detectives Digitales”, impartido por la periodista especializada en Inteligencia Artificial y prescriptora de Verifica RTVE, Montserrat Rigall, quien impartió una MasterClass orientada a reforzar el pensamiento crítico frente a la desinformación y los contenidos generados por inteligencia artificial.

La iniciativa forma parte de la línea de Alfabetización mediática de RTVE que desarrolla el departamento de Impulsa Visión, con el objetivo de acercar a los jóvenes herramientas básicas para identificar, analizar y verificar información en entornos digitales.