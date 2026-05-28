Los adolescentes conviven con la IA pero urge reforzar su pensamiento crítico
Las y los estudiantes de la Comunidad de Madrid que han participado en la estancia educativa de 4ºESO+RTVE muestran conocimiento básico en el uso diario de la IA pero no dominan el reconocimiento de la desinformación. Es una de las conclusiones extraídas de los datos recogidos en el taller “Detectives Digitales”, impartido por la periodista especializada en Inteligencia Artificial y prescriptora de Verifica RTVE, Montserrat Rigall, quien impartió una MasterClass orientada a reforzar el pensamiento crítico frente a la desinformación y los contenidos generados por inteligencia artificial.
La iniciativa forma parte de la línea de Alfabetización mediática de RTVE que desarrolla el departamento de Impulsa Visión, con el objetivo de acercar a los jóvenes herramientas básicas para identificar, analizar y verificar información en entornos digitales.
Nuestros/as jóvenes deben aprender cómo se generan y difunden los contenidos falsos
El cuestionario planteado a casi 70 estudiantes, titulado “¿Cuánto sabes de IA y desinformación?”, abordó cuestiones como el uso de GANs en la creación de deepfakes, las señales de imágenes generadas por IA, los metadatos, la búsqueda inversa de imágenes y el papel de la fuente y el contexto en la verificación informativa.
Las respuestas recogidas muestran un nivel de conocimiento alto y bastante homogéneo en las principales cuestiones planteadas, lo que sugiere una buena asimilación de los contenidos trabajados durante la sesión.
La actividad confirma, por tanto, la importancia de iniciativas de alfabetización mediática impulsadas por la Corporación RTVE e Impulsa Visión RTVE, orientadas a dotar a los jóvenes no solo de herramientas tecnológicas, sino también de pensamiento crítico para interpretar, verificar y contextualizar la información que consumen y comparten diariamente en redes sociales y plataformas digitales. En un contexto donde la IA generativa multiplica la capacidad de crear contenidos falsos pero verosímiles, formar ciudadanos capaces de detectar manipulación y verificar información se convierte en una competencia esencial para la democracia y la calidad informativa.