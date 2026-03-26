'Haz clic' con 4º ESO+RTVE 2025/2026

'Haz clic' ha sido el título del evento de 4º ESO+RTVE 2025/2026, actividad de servicio público merced a la cual casi 70 estudiantes de 40 centros escolares de diversas zonas de la Comunidad de Madrid han participado en una estancia educativa de tres días en la Corporación RTVE. 33 tutoras y tutores de diversas áreas de la empresa, tanto en TVE como en RNE, la Orquesta y Coro, RTVE Instituto, así como en la propia Corporación, han acompañado a los estudiantes para explicarles distintos aspectos de la vida profesional y de la industria audiovisual.

4º ESO+RTVE 2025/2026 43 Fotos 1 / 43 Compartir Facebook Twitter WhatsApp APRENDIENDO SOBRE RADIO 26.03.2026

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Durante el evento de bienvenida, celebrado en el salón de actos de Prado del Rey, el subdirector del centro de Innovación de RTVE, Esteban Mayoral, ha dirigido unas palabras a las y los estudiantes y ha recordado que RTVE es el mayor productor de contenido audiovisual en español de todo el mundo. La periodista de RTVE experta en Comunicación empresarial, Marta Fajardo, responsable de Innova y 4º ESO+RTVE, ha ofrecido una charla motivadora titulada ‘Haz clic’, con consejos para mejorar la actitud ante la vida y para realizar una buena elección formativa y profesional.

La periodista de Verifica RTVE experta en IA, Montserrat Rigall, ha impartido una MásterClass titulada ‘detectives digitales’ para ayudar a los jóvenes a identificar el contenido generado por inteligencia artificial. El resultado de un cuestionario entregado al público asistente servirá para ampliar el conocimiento científico sobre IA de los trabajos sobre Alfabetización Mediática que desarrolla el departamento del Centro de Innovación de RTVE.

El evento ha concluido con la entrega de diplomas tanto a tutores como estudiantes. Desde el Centro de Innovación queremos dar las gracias a la Secretaría general y al Consejo de administración y a todas las áreas de RTVE que han colaborado, una edición más, en el éxito de esta iniciativa.