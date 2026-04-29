Comunicado: VIII Convocatoria Impulsa Visión Ayudas a la Investigación

En Pozuelo de Alarcón, 29 abril 2026

En virtud de lo dispuesto en la Base decimoquinta de la presente Convocatoria, cuyo literal se trascribe:

RTVE se reserva el derecho de introducir cambios en este concurso y su desarrollo en cualquier momento, cuando exista una causa imputable o no a RTVE que lo condicione, sin que de ello se derive responsabilidad alguna. La causa se comunicará a los afectados.

Debido a dificultades sobrevenidas en la tramitación de los acuerdos a los que se refiere la base quinta de la Convocatoria, ajenas a la voluntad de las partes intervinientes en ellos.

Se comunica a los efectos oportunos, al público en general y a los afectados, la ampliación del plazo para la formalización de dichos acuerdos hasta el próximo 31 de mayo de 2026.

Subdirección del Centro de innovación y Observación RTVE