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Impulsa Visión RTVE

Comunicado: VIII Convocatoria Impulsa Visión Ayudas a la Investigación

Torre "El Pirulí" y estructura cúbica naranja con logo "rtve" bajo cielo azul.
El Pirulí con el logotipo de RTVE
Equipo de Impulsa Visión RTVE

En Pozuelo de Alarcón, 29 abril 2026

En virtud de lo dispuesto en la Base decimoquinta de la presente Convocatoria, cuyo literal se trascribe:

RTVE se reserva el derecho de introducir cambios en este concurso y su desarrollo en cualquier momento, cuando exista una causa imputable o no a RTVE que lo condicione, sin que de ello se derive responsabilidad alguna. La causa se comunicará a los afectados.

Debido a dificultades sobrevenidas en la tramitación de los acuerdos a los que se refiere la base quinta de la Convocatoria, ajenas a la voluntad de las partes intervinientes en ellos.

Se comunica a los efectos oportunos, al público en general y a los afectados, la ampliación del plazo para la formalización de dichos acuerdos hasta el próximo 31 de mayo de 2026.

Subdirección del Centro de innovación y Observación RTVE

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