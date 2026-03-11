Censura digital en la era de la IA: libertad de prensa y algoritmos

El artículo titulado ‘La metamorfosis de la censura en la era digital: desafíos algorítmicos y el futuro del periodismo’, escrito por los profesores doctores de la Universidad Complutense, José Francisco Díaz Cuesta y Serafín Barros Garbín, analiza los desafíos a los que se enfrententa la libertad de prensa con la llegada de la IA. Los autores profundizan en el futuro del periodismo y en las claves para afrontar la censura digital y afirman que solo a través de una regulación democrática del poder digital y una ética profesional adaptada al nuevo contexto marcado por los algoritmos, se podrá asegurar que el periodismo siga siendo un espacio de verdad.

El artículo ha sido publicado el pasado 26 de noviembre de 2025 en la Revista Interdisciplinar de Ciencias de la Comunicación y Humanidades, 'Comunicación y hombre'.

Puedes acceder a la publicación completa pinchando el siguiente enlace.