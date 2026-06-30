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Cátedras

II Premio a la Mejor tesis doctoral del sector audiovisual en Andalucía

Cartel del II Premio a la Mejor Tesis Doctoral en el Sector Audiovisual, con texto en blanco/beige y amarillo sobre fondo negro, e incluye gráfico de ondas de sonido.
Cartel anunciador del premio
Equipo de Impulsa Visión RTVE

Ya se ha abierto el plazo para poder participar en el II Premio a la mejor tesis doctoral en el sector audiovisual de toda Andalucía.

Convocatoria abierta: julio-septiembre 2026

 Convocatoria: II Premio a la mejor Tesis Doctoral en el sector audiovisual y digital

 Organizadores: Radio Televisión Española, el Consejo Audiovisual de Andalucía, la Cátedra RTVE-US de Contenidos Culturales y Creatividad en el Sector Audiovisual, con la colaboración de la Cátedra RTVE-UGR.

Propósito: promover la investigación de excelencia en medios audiovisuales y digitales en Andalucía.

¿En qué consiste?

  • La convocatoria está dirigida a tesis doctorales defendidas en el curso 2024-2025 en universidades andaluzas.
  • Premios económicos: 1.º premio de 2 000 €, 2.º premio de 1 000 €.
  • Publicaciones en cuadernos institucionales: los trabajos premiados podrán publicarse en Revista Cuadernos del Audiovisual del CAA o los Cuadernos de la Cátedra RTVE-US (Editorial de la Universidad de Sevilla).
  • Las candidaturas se pueden presentar entre el 1 de julio y el 30 de septimebre de 2026.

¡Infórmate y participa!

Imagen del cartel del Premio

RTVE

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