II Premio a la Mejor tesis doctoral del sector audiovisual en Andalucía
Equipo de Impulsa Visión RTVE
Ya se ha abierto el plazo para poder participar en el II Premio a la mejor tesis doctoral en el sector audiovisual de toda Andalucía.
Convocatoria abierta: julio-septiembre 2026
Convocatoria: II Premio a la mejor Tesis Doctoral en el sector audiovisual y digital
Organizadores: Radio Televisión Española, el Consejo Audiovisual de Andalucía, la Cátedra RTVE-US de Contenidos Culturales y Creatividad en el Sector Audiovisual, con la colaboración de la Cátedra RTVE-UGR.
Propósito: promover la investigación de excelencia en medios audiovisuales y digitales en Andalucía.
¿En qué consiste?
- La convocatoria está dirigida a tesis doctorales defendidas en el curso 2024-2025 en universidades andaluzas.
- Premios económicos: 1.º premio de 2 000 €, 2.º premio de 1 000 €.
- Publicaciones en cuadernos institucionales: los trabajos premiados podrán publicarse en Revista Cuadernos del Audiovisual del CAA o los Cuadernos de la Cátedra RTVE-US (Editorial de la Universidad de Sevilla).
- Las candidaturas se pueden presentar entre el 1 de julio y el 30 de septimebre de 2026.