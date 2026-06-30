II Premio a la Mejor tesis doctoral del sector audiovisual en Andalucía

Ya se ha abierto el plazo para poder participar en el II Premio a la mejor tesis doctoral en el sector audiovisual de toda Andalucía.

Convocatoria abierta: julio-septiembre 2026

Convocatoria: II Premio a la mejor Tesis Doctoral en el sector audiovisual y digital

Organizadores: Radio Televisión Española, el Consejo Audiovisual de Andalucía, la Cátedra RTVE-US de Contenidos Culturales y Creatividad en el Sector Audiovisual, con la colaboración de la Cátedra RTVE-UGR.

Propósito: promover la investigación de excelencia en medios audiovisuales y digitales en Andalucía.

¿En qué consiste? La convocatoria está dirigida a tesis doctorales defendidas en el curso 2024-2025 en universidades andaluzas.

en universidades andaluzas. Premios económicos : 1.º premio de 2 000 €, 2.º premio de 1 000 €.

: 1.º premio de 2 000 €, 2.º premio de 1 000 €. Publicaciones en cuadernos institucionales : los trabajos premiados podrán publicarse en Revista Cuadernos del Audiovisual del CAA o los Cuadernos de la Cátedra RTVE-US (Editorial de la Universidad de Sevilla).

: los trabajos premiados podrán publicarse en Revista Cuadernos del Audiovisual del CAA o los Cuadernos de la Cátedra RTVE-US (Editorial de la Universidad de Sevilla). Las candidaturas se pueden presentar entre el 1 de julio y el 30 de septimebre de 2026.