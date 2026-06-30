Impulsa Visión luce el reconocimiento de FUNCAS en Startup Olé Marbella' 26

Impulsa Visión ha destacado, un año más, en la feria del emprendimiento de Startup Olé de Marbella. En esta edición de 2026 el departamento de innovación y observación del conocimiento de RTVE ha lucido el reciente reconocimiento de FUNCAS, la Fundación de Cajas de Ahorros, que coloca a RTVE en primera posición de las aceleradoras de empresas del sector público y segunda en el ranking global. Durante la celebración de Startup Olé se ha podido seguir en directo la ceremonia de difusión de los distintivos otorgados por FUNCAS.

RTVE ha presentado los trabajos de la Cátedra de la US sobre creatividad digital Durante el evento el equipo de Impulsa Visión RTVE ha participado, además, en varias mesas redondas en las que se han dado a conocer los resultados de sus trabajos y sus nuevos proyectos. Así, el subdirector del Centro de Innovación de RTVE, Esteban Mayoral, ha moderado una mesa basada en la Cátedra RTVE-Universidad de Sevilla sobre “Contenidos culturales y creatividad en el sector audiovisual y digital” en la que han participado María del Mar García Gordillo, catedrática de Periodismo de la Universidad de Sevilla y directora de la Cátedra y María Ángeles Martínez García, profesora del Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad y subdirectora de la misma Cátedra.