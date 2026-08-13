¿Cuándo es el próximo eclipse solar en España? Fecha, mapa y claves del próximo gran fenómeno
- El 2 de agosto de 2027 se producirá de nuevo el fenómeno astronómico que ha asombrado a España
- España enmudece en la noche fugaz de un eclipse solar inédito en más de un siglo
El eclipse solar visto el 12 de agosto de 2026 en España ha sido una oportunidad única e irrepetible. O casi irrepetible, y es que a nuestro país todavía le quedan dos oportunidades más para presenciar este fenómeno.
Después de esperar más de cien años para presenciar un eclipse solar en España, no pasará mucho tiempo hasta que se produzca el siguiente. El 2 de agosto de 2027, en menos de un año, la Luna volverá a interponerse entre la Tierra y el Sol y podrá observarse en su totalidad en las ciudades de Ceuta y Melilla y en gran parte de Andalucía.
Este será el segundo de la tríada de eclipses, como ha denominado el Instituto Geográfico Nacional (IGN), que ocurrirá en España y se completará finalmente el 26 de enero de 2028 con un eclipse anular.
¿Cuándo es el próximo eclipse solar total?
La fecha ya se sabe. El 2 de agosto de 2027 volveremos a vivir este fenómeno que ha conmovido a toda España y parte del mundo entero. El eclipse comenzará a las 9:30 hora local sobre el océano Atlántico y finalizará a las 14:43 horas en el océano Índico.
La franja de totalidad comenzará en el océano Atlántico, tras lo cual cruzará el estrecho de Gibraltar, seguirá la costa norteafricana hasta adentrarse en Egipto, cruzará el mar Rojo y algunas regiones de Arabia Saudí, Yemen y el extremo noreste de Somalia, para finalmente terminar en el océano Índico. Por lo tanto, en Europa la totalidad solo podrá observarse desde nuestro país.
En España, el eclipse se producirá durante la mañana, por eso será tan especial. El 100% de ocultación se producirá entre las 10:45 horas y las 10:50 horas con una duración total de 4 minutos y 48 segundos, lo que permitirá ver el sol a una altura considerable y no molestarán ni edificios ni sombras.
Aunque la totalidad se restringa a determinas zonas del país, al igual que en este último, toda España disfrutará de su parcialidad hasta un mínimo del 70%. Por tanto, es de nuevo, otra oportunidad única para observar este acontecimiento.
Mapa de lugares desde donde ver el eclipse en España
El eclipse de 2026 cruzo la totalidad norte de la Península, ahora los afortunados que no tendrán que moverse de sus hogares son los residentes en la zona sur.
La franja de totalidad será visible en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla donde durará más de cuatro minutos, y en la provincias de Cádiz, Málaga, Granada y Almería donde la duración aproximada está entre el minuto y medio y los tres minutos. Fuera de esta estrecha franja, el eclipse en España será parcial.
¿Por qué el eclipse de 2027 será uno de los más largos y espectaculares del siglo?
El eclipse del 2 de agosto de 2027 destacará especialmente por la duración de su fase de totalidad. En el punto del planeta donde la totalidad será más larga, situado en Egipto, alcanzará los 6 minutos y 23 segundos, según los cálculos de NASA y del IGN.
La duración se explica por la geometría del fenómeno y por la posición relativa entre la Tierra, la Luna y el Sol. Cuando la Luna se encuentra aparentemente más grande respecto al Sol y su sombra atraviesa determinadas zonas del planeta, la franja de totalidad puede mantenerse durante varios minutos.
En España las condiciones para observarlo serán muy favorables ya que ocurren en una época de verano donde apenas aparecen nubes en verano. Además, el hecho de que se produzca por la mañana lo hace muy especial por que se podrá ver como se hace de noche para luego volver a una luz total propia del mediodía. Esto representa una diferencia clave respecto al eclipse de este 2026, cuya totalidad se produjo cerca de la puesta de sol.
¿Cómo se verá el próximo eclipse solar desde Madrid y Barcelona?
Madrid y Barcelona se vuelven a quedar sin presenciar un eclipse total. En la ciudad madrileña, el eclipse alcanzará un 86% de oscurecimiento. Comenzará aproximadamente a las 9:45 horas y finalizará a las 12:02 horas. El máximo se producirá alrededor de las 10:51 horas, cuando el astro este aproximadamente con una elevación de 40 grados.
Aunque el cielo se oscurecerá notablemente, Madrid permanecerá fuera de la franja de totalidad, por lo que no se podrá observar la corona solar ni se producirá la oscuridad completa propia de un eclipse total.
En Barcelona el eclipse también será parcial. Comenzará alrededor de las 9:50 horas, alcanzará su máximo a las 10:58 horas y finalizará aproximadamente a las 12:11 horas.
El fenómeno alcanzará solo el 84% de oscurecimiento y el Sol estará unos 45 grados por encima del horizonte.
Preguntas frecuentes sobre el eclipse solar del 2 de agosto de 2027
- ¿A qué hora empieza el próximo eclipse solar?
El 2 de agosto de 2027 en las zonas de la franja donde se alcanzará la máxima totalidad, el eclipse comenzará en torno a las 9:40 horas, su máximo se producirá en torno a las 10:50 horas y finalizará en torno a las 12:00 horas.
La totalidad tendrá una duración aproximada de 4 minutos 30 segundos en Ceuta y Melilla. Mientras que en Cádiz, Granada, Málaga y Almería durará entre un minuto y medio y tres minutos.
- ¿Se verá el eclipse en toda España?
Sí, aunque las franjas de totalidad estén reservadas solo para parte de Andalucía y nuestras dos ciudades autónomas, el eclipse será visible en todo el país con diferentes franjas de visibilidad.
- ¿Es necesario reservar para verlo?
No, pero es recomendable. Si quieres evitar largas caravanas como hemos presenciado en el eclipse de este año, es aconsejable que si deseas desplazarte a ciudades donde la ocultación del sol sea del 100% vayas buscando alojamiento.
Desde Tarifa, en Cádiz, han confirmado a RNE que ya estarían reservados todos los alojamientos disponibles para la fechas del próximo eclipse.
- ¿Necesito otras gafas de eclipse homologadas?
No. Guarda y protege tus gafas de eclipse homologadas correctamente, así no será necesario adquirir unas nuevas. Recordamos que las gafas deben ser utilizadas durante toda la parcialidad del eclipse solar y solo pueden retirarse en su máximo para evitar daños irreparables en la retina.
Es importante que las gafas no presenten arañazos.
- ¿Cuándo se producirá el tercer eclipse?
El último eclipse de este trío será visible el 26 de enero de 2028. En este caso se tratará de un eclipse anular donde la Luna no cubrirá completamente el Sol y dejará visible el conocido como 'anillo de fuego'.
*Este contenido ha sido escrito por la estudiante en prácticas Carla Alonso González bajo la supervisión de la jefa de sección Ana Bravo.