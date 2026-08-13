¿Cuándo es el próximo eclipse solar en España? Fecha, mapa y claves del próximo gran fenómeno

El eclipse solar visto el 12 de agosto de 2026 en España ha sido una oportunidad única e irrepetible. O casi irrepetible, y es que a nuestro país todavía le quedan dos oportunidades más para presenciar este fenómeno.

Después de esperar más de cien años para presenciar un eclipse solar en España, no pasará mucho tiempo hasta que se produzca el siguiente. El 2 de agosto de 2027, en menos de un año, la Luna volverá a interponerse entre la Tierra y el Sol y podrá observarse en su totalidad en las ciudades de Ceuta y Melilla y en gran parte de Andalucía.

Este será el segundo de la tríada de eclipses, como ha denominado el Instituto Geográfico Nacional (IGN), que ocurrirá en España y se completará finalmente el 26 de enero de 2028 con un eclipse anular.

¿Cuándo es el próximo eclipse solar total? La fecha ya se sabe. El 2 de agosto de 2027 volveremos a vivir este fenómeno que ha conmovido a toda España y parte del mundo entero. El eclipse comenzará a las 9:30 hora local sobre el océano Atlántico y finalizará a las 14:43 horas en el océano Índico. La franja de totalidad comenzará en el océano Atlántico, tras lo cual cruzará el estrecho de Gibraltar, seguirá la costa norteafricana hasta adentrarse en Egipto, cruzará el mar Rojo y algunas regiones de Arabia Saudí, Yemen y el extremo noreste de Somalia, para finalmente terminar en el océano Índico. Por lo tanto, en Europa la totalidad solo podrá observarse desde nuestro país. En España, el eclipse se producirá durante la mañana, por eso será tan especial. El 100% de ocultación se producirá entre las 10:45 horas y las 10:50 horas con una duración total de 4 minutos y 48 segundos, lo que permitirá ver el sol a una altura considerable y no molestarán ni edificios ni sombras. Aunque la totalidad se restringa a determinas zonas del país, al igual que en este último, toda España disfrutará de su parcialidad hasta un mínimo del 70%. Por tanto, es de nuevo, otra oportunidad única para observar este acontecimiento.

Mapa de lugares desde donde ver el eclipse en España El eclipse de 2026 cruzo la totalidad norte de la Península, ahora los afortunados que no tendrán que moverse de sus hogares son los residentes en la zona sur. La franja de totalidad será visible en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla donde durará más de cuatro minutos, y en la provincias de Cádiz, Málaga, Granada y Almería donde la duración aproximada está entre el minuto y medio y los tres minutos. Fuera de esta estrecha franja, el eclipse en España será parcial.

¿Por qué el eclipse de 2027 será uno de los más largos y espectaculares del siglo? El eclipse del 2 de agosto de 2027 destacará especialmente por la duración de su fase de totalidad. En el punto del planeta donde la totalidad será más larga, situado en Egipto, alcanzará los 6 minutos y 23 segundos, según los cálculos de NASA y del IGN. La duración se explica por la geometría del fenómeno y por la posición relativa entre la Tierra, la Luna y el Sol. Cuando la Luna se encuentra aparentemente más grande respecto al Sol y su sombra atraviesa determinadas zonas del planeta, la franja de totalidad puede mantenerse durante varios minutos. En España las condiciones para observarlo serán muy favorables ya que ocurren en una época de verano donde apenas aparecen nubes en verano. Además, el hecho de que se produzca por la mañana lo hace muy especial por que se podrá ver como se hace de noche para luego volver a una luz total propia del mediodía. Esto representa una diferencia clave respecto al eclipse de este 2026, cuya totalidad se produjo cerca de la puesta de sol.