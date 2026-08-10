Por qué habrá tres eclipses seguidos en España en 2026, 2027 y 2028 y cómo van a ser

España se preprara para vivir una de las mayores citas astronómicas del siglo. Entre 2026 y 2028 en nuestro país podrán observarse dos eclipses totales de Sol y un eclipse anular, siendo esta una sucesión poco frecuente que el Instituto Geográfico Nacional (IGN) denomina como la "tríada de eclipses españoles".

A pesar de que cada año se producen eclipses solares en distinto puntos del planeta, es poco frecuente que un mismo territorio quede atravesado varias veces por la sombra de la Luna en un intervalo tan corto. Por eso, durante tres años consecutivos, España se convertirá en uno de los principales destinos del mundo para astrónomos, fotógrafos y aficionados que quieran contemplar este fenómeno.

Qué eclipses se verán en España en 2026, 2027 y 2028 Esta serie de eclipses comenzará el 12 de agosto de 2026. Este día tendrá lugar un eclipse total de Sol visible desde buena parte del norte y el este de la Península Ibérica y las Islas Baleares. Será especialmente llamativo porque coincidirá con el atardecer y supondrá el primer eclipse total visible desde España en más de un siglo. Menos de un año después, el 2 de agosto de 2027, llegará un segundo eclipse total. En esta ocasión, la franja de totalidad cruzará el sur de España. Además, el Sol estará mucho más alto sobre el horizonte, lo que facilitará su observación y permitirá disfrutar de una totalidad de hasta cinco minutos en algunos puntos. Esta tríada de eclipses españoles concluye el 26 de enero de 2028 con un eclipse anular. A diferencia de los dos anteriores, la Luna no llegará a cubrir completamente el Sol y dejará un brillante anillo de luz alrededor de su borde, el conocido como anillo de fuego. 01.22 min Trío de Eclipses en España: los veremos entre 2026 y 2028

Por qué se habla de una sucesión excepcional de eclipses Los eclipses solares no son fenómenos raros desde un punto de vista global. Cada año pueden producirse entre dos y cinco, pero la sombra de la Luna solo alcanza una estrecha franja de la superficie terrestre. Lo excepcional es que esa trayectoria coincida repetidamente con un mismo país. Según el IGN, la combinación de dos eclipses totales seguidos y un eclipse anular visible desde España en apenas tres años constituye una circunstancia extraordinaria que no suele repetirse durante muchas décadas.

Qué tiene que ocurrir para que se produzca un eclipse solar Un eclipse solar ocurre cuando la Luna se sitúa entre la Tierra y el Sol, proyectando así su sombra sobre una parte del planeta. Este fenómeno solo puede producirse durante la fase de Luna nueva, ya que es el único momento en el que los tres cuerpos celestes pueden quedar alineados. Si la alineación es prácticamente perfecta, desde algunos lugares de la Tierra puede verse cómo la Luna oculta parcial o totalmente el disco solar.

Por qué no hay eclipses solares todos los meses Aunque cada mes hay una Luna nueva, no significa que se vaya a producir un eclipse solar. La razón es que la órbita de la Luna no está perfectamente alineada con la de la Tierra alrededor del Sol, sino que está inclinada unos cinco grados. Como la órbita de la Luna está inclinada, la mayoría de los meses la alineación entre el Sol, la Luna y la Tierra no es perfecta. En esos casos, la sombra de la Luna no alcanza nuestro planeta y no se produce ningún eclipse. La mecánica de los eclipses: cuando el Sol, la Tierra y la Luna se alinean Samuel A. Pilar Solo cuando la Luna nueva coincide con uno de los puntos donde se cruzan ambas órbitas, conocidos como nodos orbitales, los tres cuerpos celestes se alinean y puede producirse un eclipse solar.

Qué papel tienen la órbita de la Luna y la inclinación respecto a la Tierra La inclinación de la órbita lunar explica por qué los eclipses son fenómenos relativamente escasos desde un mismo lugar del planeta. Además, la Luna no siempre está a la misma distancia de la Tierra. Su órbita es ligeramente elíptica, por lo que hay momentos en los que se ve algo más grande y otros en los que se observa un poco más pequeña. Cuando está más cerca, su tamaño aparente permite cubrir completamente el Sol y se produce un eclipse total. Cuando está más lejos, no llega a taparlo del todo y deja visible un anillo luminoso alrededor del disco solar, dando lugar a un eclipse anular.

Diferencias entre eclipse total, eclipse anular y eclipse parcial Los eclipses solares pueden clasificarse en tres tipos: Eclipse total : la Luna cubre completamente al Sol durante unos instantes. Esto permite observar la corona solar, la capa más externa de la atmósfera del astro.

: la Luna cubre completamente al Sol durante unos instantes. Esto permite observar la corona solar, la capa más externa de la atmósfera del astro. Eclipse anular : la Luna está demasiado alejada para ocultar por completo el Sol, por lo que permanece visible un anillo brillante alrededor de su silueta.

: la Luna está demasiado alejada para ocultar por completo el Sol, por lo que permanece visible un anillo brillante alrededor de su silueta. Eclipse parcial: la Luna solo tapa una parte del disco solar y nunca llega a ocultarlo completamente. 01.07 min ¿Qué es un eclipse? Jacob Pretus te lo explica