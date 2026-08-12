España enmudece en la noche fugaz de un eclipse solar inédito en más de un siglo

La última vez fue en 1912. El eclipse total de sol que ha atravesado este miércoles buena parte de España, trazando una línea de Galicia a Baleares, no se veía desde hace más de un siglo en la península. El fenómeno ha enmudecido a un país, con la cabeza apuntando al cielo y atento a cómo se ha oscurecido por completo provocando una noche en el día.

La emoción con la que España ha vivido se podía palpar antes de que este miércoles la luna se interpusiese entre la tierra y el sol. Un buen ejemplo ha sido cómo en los días previos en la mayoría de ópticas, farmacias y supermercados se agotaron las gafas para disfrutar de esos minutos en la multitud de iniciativas organizadas a lo ancho y largo del país para vivir el momento.

También en las reservas de hoteles cerradas con dos años de antelación o en la multitud de extranjeros que tampoco han querido perderse un acontecimiento muy especial, que aunque, de media, se repite una vez cada 18 meses, cuando la tierra, la luna y el sol se alinean, lo difícil es que justo sea observable desde un punto concreto. Antes de que el eclipse recorriese la mitad norte de la península, ha cruzado una zona despoblada de Groenlandia y la punta oeste de Islandia.

07.25 min Totalidad del eclipse solar 2026 desde el Observatorio de Yebes (Guadalajara)

El fenómeno ha durado un total de 264 minutos, algo menos de 4 horas y media -unas dos horas en España-, y el máximo se ha registrado a las 19.46 en Islandia, 17.46 hora peninsular. En el país nórdico, aunque los cielos han permanecido cubiertos el eclipse se ha podido observar desde varios puntos y el momento de totalidad máximo ha sido de 2 minutos y 18 segundos, frente a los casi 2 que se han llegado a registrar en algunos puntos de Asturias y León.

Galicia y Asturias, en concreto Estaca de Bares y el Cabo de Peñas, han sido los dos primeros puntos de España en vivir el eclipse. Sobre las 19.30 el cielo ha comenzado a apagarse en A Coruña para llegar al momento de oscuridad total a las 20.28. Lo mismo ha sucedido en Oviedo con unos segundos de diferencia. Las previsiones apuntaban a que el norte de Galicia y otros puntos del cantábrico, especialmente el litoral asturiano, podían cubrirse con nubes bajas y el tiempo ha terminado por provocar algún disgusto.

"No me imaginaba que fuese a ser algo tan sobrecogedor", ha señalado la astronauta Sara García tras vivir desde el observatorio de Yebes (Guadalajara) el eclipse total de sol. Con lágrimas en los ojos, ha asegurado que lo vivido es "único e indescriptible". "Es muy fascinante. Me ha impactado, ha sido algo mucho más bonito de lo que me esperaba", ha añadido. A su lado, Pablo Álvarez, también astronauta, ha comparado el momento con lo que vivió esta primavera con el lanzamiento de la misión Artemis II de la NASA.

"Es muy difícil ponerle palabras, la cantidad de colores, el hecho de que no se escuchara ningún ruido… He sentido algo parecido a lo que sentí con el lanzamiento de Artemis II: el silencio sepulcral, la sensación de vivir este momento en comunidad…", ha remarcado Álvarez sobre un tarde en el que se han mezclado sentimientos de felicidad, sorpresa o sobrecogimiento. Hay quien se ha lanzado a aplaudir, a reír o llorar. Algunos se ha abrazado a quien tenían a su lado y otros se han quedado embelesados mirando hacia arriba.

Los que ya habían tenido la suerte de vivir un eclipse total de sol aseguraban que las sensaciones que se experimentan son difíciles de describir. Un eclipse como el que ha atravesado España permite disfrutar de momentos únicos, como ver las estrellas y los planetas cuando todavía es de día o, para quienes lo hayan podido seguir en plena naturaleza, observar cómo el comportamiento de los animales cambia de forma repentina.

Durante esos momentos la temperatura ha caído de golpe, con descensos súbitos de hasta siete grados, y se ha levantado una brisa. Cambia también la visión y la percepción de los colores y, aunque pueda parecer una nimiedad, no es lo mismo vivir un eclipse en un punto donde la totalidad de la oscuridad alcanza el 100% que uno donde llega al 99,9%. De ahí la multitud de desplazamientos, hasta 1,5 millones adicionales, previstos para hoy por el Gobierno en busca del mejor lugar para observar este instante inédito.

Científicamente, uno de los momentos más interesantes que han podido experimentar astrónomos -30 investigadores de la NASA han seguido el eclipse desde Villalibado, un pueblo semiabandonado de Burgos-, apasionados de las estrellas y millones de españoles, ha sido el momento de oscuridad total, que ha permitido observar la corona solar, la atmósfera que rodea al astro y que no es visible por el ojo humano en ningún otro instante. Antes, cuando la luna ya había cubierto prácticamente el sol, y después, cuando esta ha comenzado a retirarse, se han podido ver las perlas de Baily, una cadena de puntos brillantes que aparecen alrededor del satélite y que son fruto de la luz que atraviesa los valles lunares.

"Por el impacto que ha tenido en la sociedad, es el evento más importante que hemos vivido", aseguraba Pablo Vicente, el director del observatorio de Yebes, el punto oficial de seguimiento del eclipse designado por el Gobierno, minutos después de que la luna comenzara a morder el sol. "Ha salido un día estupendo y tenemos las condiciones perfectas para ver ese sol negro con la corona iluminada", describía Vicente.

"No sé si podré saltar mucho porque estaré trabajando, pero desde luego algún saltito daré", señalaba José Luis Ortiz Moreno, del Instituto de Astrofísica de Canarias, a media tarde sobre cómo tenía previsto vivir el momento de máxima oscuridad. Él iba a observar el fenómeno desde el Cristo del Otero, en Palencia, y el objetivo que se había marcado su equipo era obtener información sobre el comportamiento magnético de la superficie solar, un fenómeno que luego tiene repercusiones en la tierra, para entrenar modelos de predicción y conseguir que cada vez sean más precisos.

05.19 min Eclipse solar 2026: así se ha visto el eclipse solar total en España

Tras Galicia le ha llegado el turno al resto de la península. A las 20.30, el sol se ha apagado en Soria, en el sur de la provincia de Zaragoza y en la de Tarragona, en Teruel y en Castellón, a las 20.31, en Cuenca, a las 20.32, en Madrid capital, aunque aquí no ha sido total, a las 20.32… hasta terminar en Mallorca, también a las 20.32, uno de los lugares donde más expectación se había creado.

La isla ha sido uno de los sitios donde más ha durado el periodo de oscuridad total, más de un minuto y medio, y por su localización, los que han podido disfrutar el fenómeno desde la isla han podido ver el sol cubierto por la luna suspendido a pocos grados sobre el horizonte del Mediterráneo. Todo un lujo, aunque en muchos lugares del este peninsular la parte final del eclipse, ya en fase de parcialidad, no se ha podido contemplar porque el Sol ya se había puesto en el horizonte.

Sin incidentes graves Un fenómeno como el que ha vivido España también entraña riesgos, desde problemas de movilidad por el alto volumen de desplazamientos o peligro de incendios por las grandes aglomeraciones de personas en espacios naturales. No obstante, las medidas que han tomado las comunidades autónomas para evitar cualquier incidente -desde prohibir el acceso a determinados lugares a la suspensión de festivales y otras actividades- y el comportamiento cívico de la gente han dado sus frutos y a pesar de que el catálogo de posibles riesgos era amplio, finalmente no ha habido que lamentar grandes sucesos. El tráfico ha sido uno de los quebraderos de cabeza de la jornada. A media tarde, la AP-7 ha registrado hasta 12 kilómetros de retenciones por los coches que se desplazaban en busca de un lugar para disfrutar del fenómeno. Las colas también han sido la tónica habitual en buena parte de la tarde en las salidas de Madrid y Barcelona, así como en la A-67 en la zona de Los Corrales de Buelna en dirección a Palencia. También en las autovías A-2 y A-6 en Guadalajara y Ávila, respectivamente. Una de las principales preocupaciones era el riesgo de incendios. La Aemet alertó a comienzos de semana de que amplias zonas del interior peninsular, del área mediterránea y de Mallorca estaban en peligro extremo. Finalmente, a excepción de un fuego desatado en el monte de San Pedro, en A Coruña, uno de los puntos de observación designados, pero que ha sido rápidamente controlado y extinguido, no ha habido que lamentar ningún gran incendio.