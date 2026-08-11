Eclipse: un laboratorio natural para desentrañar los misterios del Sol

Los eclipses siempre han fascinado al ser humano. De repente, se hace de noche, la temperatura cae y se hace el silencio en la naturaleza. Un momento mágico e inolvidable para quien lo vive.

Sin embargo, la realidad es mucho más fascinante, porque un eclipse no es magia, sino ciencia, un laboratorio natural que permite a investigadores seguir desentrañando los misterios del Sol y su impacto en la Tierra.

Con la colaboración de Valentín Martínez, director del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), e Irene Mendoza, investigadora en ecoacústica de la Universidad de Sevilla, RTVE Noticias explica algunos de los descubrimientos científicos asociados a un eclipse en el videopódcast especial Cuando cae la noche (por un momento), disponible en RTVE Play y otras plataformas digitales.

Predecir tormentas solares en una sociedad tecnológica Estudiar el eclipse desde la Tierra permite realizar investigaciones complementarias a las que también se realizan con satélites. Una de las preguntas que tratan de responder los astrofísicos con este eclipse es cómo se genera la corona solar y por qué está a millones de grados cuando la superficie del Sol está a unos 6.000 grados. “Tenemos una serie de teorías que tienen que ver con el campo magnético, con el que se generan esos millones de grados. Pero tenemos que comparar esos modelos de predicción que ya tenemos con lo que suceda en el eclipse y ver si nos estamos o no equivocando y corregirlo”, explica el director de IAC. Cómo seguir la cobertura especial de RTVE y todas las claves para ver el eclipse solar de 2026 en España Patri Campos Comprender la corona solar y las tormentas geomagnéticas ーque en ocasiones se dirigen hacia la Tierraー permite mejorar los sistemas de seguridad asociados a nuestra tecnología. “Estamos constantemente recibiendo material solar que impacta en los sistemas GPS, en los sistemas de producción de corriente, en las comunicaciones”, aclara Martínez. Y prosigue: “vivimos en una sociedad tecnológica y tenemos la necesidad de empezar a predecir la meteorología espacial, igual que predecimos la meteorología terrestre. En 50 años vamos a tener una aplicación que nos diga si una tormenta solar va a retrasar nuestro cohete a la luna”.