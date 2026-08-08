Por qué la Luna tapa al Sol, se hará de noche o influye en la salud: preguntas curiosas del eclipse total

Mirar al cielo siempre ha generado preguntas al ser humano. Estos días se multiplican debido al eclipse total solar del próximo miércoles 12 de agosto, el primero en más de un siglo de antigüedad que se ve en la Península y en más de 70 años en Canarias.

Entre las cuestiones repetidas, destacan desde las propias del evento (como por qué la Luna, siendo más pequeña, consigue tapar el Sol) hasta qué efectos tiene el eclipse en los animales o en nuestra propia salud. RTVE recopila algunos de los interrogantes más curiosos con los que amenizar esas horas de espera previas a esta cita astronómica:

La Luna, el Sol o la Tierra: ¿quién se pone en medio en un eclipse? Un eclipse supone que un astro se oculta de forma total o parcial porque "otro cuerpo se pone en medio" y proyecta su sombra, explica Pablo de Vicente, director del Observatorio de Yebes, institución elegida para retransmitir en directo este fenómeno. No se esconden porque sean tímidos, sino porque se produce una alineación del Sol, la Luna y la Tierra. En este sentido, se distingue entre dos tipos de eclipses: los solares, cuando la Luna se interpone entre el Sol y la Tierra; y los lunares, cuando es la Tierra la que se interpone entre la estrella y el satélite. La mecánica de los eclipses: cuando el Sol, la Tierra y la Luna se alinean Samuel A. Pilar La coincidencia no es tan habitual como pudiera pensarse. Se calcula que se producen entre dos o tres eclipses solares al año, que no tienen que ser totales ni verse desde el mismo sitio. Esto es así porque el plano en el que orbita la Luna alrededor de la Tierra no coincide exactamente, ya que están levemente inclinados uno respecto a otro, dibujando un ángulo de unos cinco grados. Así que la mayoría de las veces, la Luna pasa un poco por encima o por debajo del Sol y no se da, por lo que hace este evento muy especial para los aficionados. "Tener la posibilidad de ver un eclipse, y más cuando es solar y total desde España, que es donde tienes todo el equipo o donde conoces los mejores sitios para poder verlo, es una ventaja enorme. Hay unas ganas tremendas de poder verlo", indica el presidente de la Asociación Astronómica de Burgos Enrique Bordallos.

Si el Sol es más grande que la Luna, ¿por qué el satélite puede "tapar" al Sol? Aquí es donde juega la perspectiva. El Sol mide casi 1,40 millones de kilómetros de diámetro, mientras que la Luna algo más de 3.400 kilómetros. Es decir, la estrella es casi unas 400 veces más grande que nuestro satélite, pero… también está unas 400 veces más lejos. Por eso, cuando se produce el eclipse, ambos se ven casi del mismo tamaño y la Luna encaja casi como un guante con el Sol o, como dice la expresión, parece que podemos "tapar" el sol con un dedo. La realidad, no obstante, es muy diferente. Dentro de los eclipses solares también distinguimos varios subgrupos: totales —como el de este 12 de agosto—, anulares, parciales o híbridos. En los totales, la Luna cubre completamente el Sol y por un momento el cielo se oscurece. El anular es, en cambio, cuando no consigue hacerlo totalmente al estar en su punto más alejado de la Tierra; y el parcial, si solo cubre una parte del Sol. Por último, el híbrido, se da cuando, dependiendo de dónde nos encontremos, se ve total o parcial.

¿Veremos la 'Luna de Sangre'? ¿Qué otros fenómenos se pueden ver? Para decepción de fotógrafos y aficionados, en este caso, la respuesta es negativa. En este eclipse no se verá la conocida como 'Luna de Sangre', es decir, el momento en el que el satélite adopta un tono rojizo en el cielo. Este fenómeno es propio de los eclipses lunares totales, cuando el satélite entra en la sombra del Sol por completo, y no habrá uno de ese tipo hasta diciembre de 2028. Como curiosidad, hay otros tipos de eclipses lunares como el parcial, cuando solo entra una parte de la Luna con su tono natural y que podrá verse el 28 de agosto; o el penumbral, cuando está en una zona más clara de umbra y se ve levemente más oscura. Pero sí se podrán ver otros fenómenos igual de impactantes en el eclipse del 12 de agosto, como la corona solar. "Es una oportunidad única porque en el día a día no la podemos ver, ya que la superficie del Sol es muy brillante", dice Josep María Cirera, ingeniero y responsable de los laboratorios del Instituto de Ciencias del Espacio (ICE-CSIC) en Barcelona. El experto también recomienda buscar planetas como Venus y Júpiter –que podrán verse en mayor o menor medida en función de donde se encuentre el usuario— así como de las estrellas más luminosas. "También las llamadas Perlas de Baily, unos puntos brillantes redondos, en forma de perlas, en el borde, o la lluvia de estrellas de Las Perseidas", añade. Planetas, lluvias de estrellas y 'perlas' de Luna: qué otros fenómenos observar en el eclipse solar PILAR BAYÓN

¿Qué efectos podremos notar durante el eclipse? ¿Y los animales? Los eclipses siempre han tenido un aura de misterio y muchas leyendas hablan de que se producen fenómenos extraños. No obstante, estos ya han sido documentados por la ciencia. "Cuando se produce un eclipse total de Sol baja la temperatura unos cuantos grados casi de repente. Como consecuencia, se produce una brisa un poco fantasmagórica que podemos sentir en nuestro cuerpo", detallaba el astrónomo de la Agencia Espacial Europea (ESA) Pedro García Lario en una sesión informativa. También se habla de un comportamiento diferente en los animales. "Los pájaros dejan de cantar, las gallinas se van a su gallinero y las vacas al establo, y pocos minutos después todo vuelve a la normalidad", explicó sobre el comportamiento de algunos animales que, en ocasiones, toman este momento como si estuviera anocheciendo. Pero lo cierto es que cada especie responde según su ecología, su dependencia de la luz e, incluso, su capacidad de asombrarse. Algunos son indiferentes, mientras que otros muestran curiosidad o incluso necesidad de aparearse. Curiosidad, indiferencia o necesidad de aparearse: así reaccionan los animales ante un eclipse solar Samuel A. Pilar

¿Hay eclipses en otros planetas? ¿Se pueden crear de manera artificial? Sí, los eclipses no son exclusivos de la Tierra. Pueden producirse en otros planetas, pero solo en los que tienen lunas con un tamaño suficiente y órbitas adecuadas. Cumplen este requisito, por ejemplo, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Otro fenómeno curioso es que algo similar a los eclipses es también lo que se utiliza a la hora de encontrar exoplanetas, es decir, fuera de nuestro Sistema Solar, tal y como explica el astrofísico y ganador del Premio Fundación Princesa Leonor, Rafael Luque. "Me centro mucho en el descubrimiento de planetas utilizando una técnica que se llama de tránsito, que consiste en detectar como un eclipse en otra estrella. Necesitamos que el planeta, la estrella y nosotros estemos perfectamente alineados y con eso podemos detectar que hay algo ahí y continuar indagando", ha explicado el investigador. Un último dato llamativo de estos fenómenos es que los eclipses pueden ser simulados de manera artificial, lo que ha facilitado la investigación astronómica. Se forman a través de simulaciones espaciales mediante la alineación de satélites que bloquean la luz solar directa, detallaba en una sesión de la ESA Rocío Guerra, responsable de la misión 'Smile'. En 2025, dos satélites europeos, a través de la misión Proba-3 de la ESA, consiguieron crear uno solar total por primera vez y sacar a la luz imágenes de la corona solar tomadas sin interferencias o deslumbramiento.

¿Se puede seguir con actividades cotidianas o tiene afección al sistema eléctrico o comunicaciones? El eclipse en España durará un máximo de 1 hora y 50 minutos, pero su fase de totalidad alcanzará apenas unos minutos, (su duración puede variar levemente en función del lugar desde el que se haga el visionado) por lo que no debería afectar en gran medida a las actividades cotidianas como conducir, cocinar o hablar por teléfono entre otras, siempre y cuando no miremos al Sol directamente sin gafas homologadas (puede dañar la vista), ni el fenómeno nos distraiga, por ejemplo, en la carretera. También siempre que nos encontremos en un lugar con cobertura, ya que muchas personas se desplazarán a zonas rurales para un mejor visionado. En el momento de totalidad, la luz bajará. "No como una noche cerrada —explica Alba Aller, astrofísica del Observatorio Astronómico Nacional (OAN) en Madrid—, pero sí habrá una oscuridad suficiente como para ver las estrellas y planetas más brillantes". Puede que, en dichos momentos, se registre algo menos de energía solar, pero es tan corto que no debería haber efectos notables, explica, por su parte, García Lario. Todo ello si el cielo está despejado y lo permite, ya que no se descarta alguna tormenta veraniega en algún punto como ha ocurrido otros años, ante lo cual también conviene tomar precauciones.

Debo usar unas gafas para el eclipse, pero ¿cómo sé si están homologadas? Según las Comisión Nacional del Eclipse, en las gafas, embalaje o instrucciones debe estar indicado claramente el cumplimiento de la norma ISO con la inscripción: EN ISO 12312-2:2015. Si solo pone "ISO 12312-1" (uso general), no son aptas para mirar el Sol. Si el usuario las ha comprado en la UE, deben llevar el marcado CE auténtico, y no simplemente impreso o sellado y sin más justificación. Debe aparecer, además, el nombre del fabricante, advertencias sobre el uso seguro, instrucciones claras de conservación y, si aplica, una fecha de caducidad. También se debe comprobar que no tienen desperfectos, para ello, miraremos a contraluz las gafas y buscaremos algún indicio de que estén rotas, rayadas o deterioradas. Si encontramos algún desperfecto, no se pueden usar. Asier Castrillo, investigador en el Observatorio de Yebes da las claves sobre cómo usarlas: "Nos pondremos las gafas antes de mirar al Sol y miraremos, de forma breve, y bajaremos la vista, con pausas". Otra forma de verlo de manera segura, agrega, es reflejarlo en alguna superficie. Gafas, telescopios o un agujero en una cartulina: cómo ver el eclipse de manera segura Álvaro Caballero

¿Es peligroso que te dé la luz del eclipse en la piel? Como decíamos, la fase de totalidad del eclipse dura apenas unos minutos, el cielo se oscurece levemente e incluso puede haber alguna bajada de temperatura, por lo que la exposición solar no debería incurrir en más riesgo del habitual. Esto no excluye que, en general, haya que tomar precaución con la exposición solar si, antes del fenómeno, se está esperando al aire libre. Usar crema solar, cubrirse con sombreros, paraguas, ropa ligera y ponerse a la sombra nos permite que no nos llevemos como recuerdo las temidas rojeces del verano en la piel. Alba Aller apunta, asimismo, a tener cautela con la deshidratación o los golpes de calor "debido a las altas temperaturas en estas fechas". Cautela también para "evitar caídas si se ve desde el campo" y a los dolores de cervicales al estar en una misma posición mientras se espera el eclipse. Advierte, además, del riesgo de incendios, por lo que recuerda la prohibición de hacer fuegos y la necesidad de dejar la naturaleza sin residuos ni daños.

¿Se puede grabar el eclipse? Tomar alguna foto puntual puede no darnos problemas, pero apuntar durante demasiado tiempo el móvil hacia el sol es posible que afecte al sensor de la cámara. En este sentido, el divulgador científico del Planetario de Madrid, César González, recomienda "el uso de un filtro solar en la cámara" al igual que el que usamos en nuestros ojos. Pero, sobre todo, aconseja disfrutar de un momento que no se produce desde hace más de un siglo en la Península Ibérica. "Si la gente no tiene práctica en en fotografiar el cielo, yo recomendaría que se dedique a disfrutarlo y a verlo a simple vista", incide. En este sentido, Alejandro Sánchez de Miguel, del Instituto de Astrofísica de Andalucía-CSIC, apunta a que "los eclipses ya se han convertido en un auténtico fenómeno turístico", por lo que recomienda "buscar un lugar con atención" y, sobre todo, si es posible, en consonancia con la franja de totalidad. También se puede preparar la cita con algunas APPs móviles.