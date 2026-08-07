Mano dura en seguridad, descentralizar el poder y cercanía a EE.UU: las promesas de De la Espriella para Colombia

El ultraderechista Abelardo de la Espriella es investido este viernes como nuevo presidente de Colombia, en sustitución del izquierdista Gustavo Petro, con un programa de Gobierno que defiende la mano dura en materia de seguridad y lucha contra el narcotráfico, que apuesta por descentralizar las labores ejecutivas y que promete dar un vuelco a las relaciones exteriores.

Como primera muestra de esa apuesta por la descentralización del poder, la toma de posesión de De la Espriella no será en Bogotá, donde marca la tradición, sino en Cali, capital del departamento Valle del Cauca y principal ciudad del suroeste, después de que De la Espriella descartara su plan inicial de celebrarla, por el riesgo de erupción del volcán Puracé, en una guarnición militar en Popayán, en el vecino departamento de Cauca, donde quería rendir homenaje a "los verdaderos héroes de la patria". Lo hará desde Cali, porque esta zona "merece sentir desde el primer día del Gobierno la presencia firme y decidida del Estado en una región que ha sufrido como pocas los embates del narcoterrorismo", ha dicho. De hecho, el primer Consejo de Seguridad del Ejecutivo se realizará en esta región, como "señal inequívoca" de que el suroccidente es prioridad en el ámbito de la seguridad.

A su toma de posesión, que va a transcurrir en medio de un fuerte dispositivo, tienen previsto asistir el rey de España, Felipe VI, además de los presidentes de Argentina, Javier Milei; Ecuador, Daniel Noboa; Chile, José Antonio Kast; Honduras, Nasry Asfura; y de Costa Rica, Laura Fernández Delgado; así como los cancilleres de Israel, Suecia y Brasil, entre otros.

Marco Rubio asistirá a su investidura En representación de Estados Unidos, acudirá el secretario de Estado, Marco Rubio, junto con el fiscal general de EE.UU., Todd Wallace, el director de la Administración Antidroga (DEA, en inglés), Terry Cole, y el senador Bernie Moreno. En su último vídeo como presidente electo publicado esta semana, De la Espriella, que se autodenomina el Tigre y habla de Colombia como de la Patria Milagro, ha prometido que será una "ceremonia austera", que será el 50 % más económica que la toma de posesión anterior y ha afirmado que si fuera por él sería más barata, pero que se encarga de contratarla el Gobierno saliente de Petro. "Esta es una posesión austera, sencilla, pero llena de patriotismo, pasión y amor por esta patria bendita que Dios nos regaló", ha dicho este abogado de profesión que se impuso en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del pasado 21 de junio con el 49,66 % de los votos (12.959.542) frente al 48,70 % (12.708.712) obtenido por su oponente, el izquierdista Iván Cepeda, apoyado por Petro. ““ Tanto durante la campaña como desde que supo que era el ganador de los comicios, De la Espriella ha querido desmarcarse de sus predecesores, mostrándose como alguien que viene de fuera de la política con un estilo diferente y dispuesto a trabajar desde el primer día. Su estilo de comunicación está siendo novedoso: transmite mediante directos online y vídeos, donde juega con los colores de su campaña, los de la bandera de Colombia, y apela directamente a los ciudadanos. En las últimas semanas, su actividad en las redes sociales ha sido frenética y ha ido desvelando la composición de su Gobierno e incluso ha celebrado varias reuniones del Consejo de Ministros electo, además de anunciar medidas de todo tipo. E incluso le ha dado tiempo a organizar un retiro espiritual con los integrantes de su Ejecutivo. 01.23 min La religión en el nuevo Gobierno de Colombia: ¿Qué papel tomará en las políticas de De la Espriella?

Un Gobierno de 18 ministros de los más variados perfiles Su Gabinete está integrado por 18 ministros, entre los que hay exlegisladores, exgobernadores, empresarios y perfiles más técnicos, con experiencia en ámbitos como la sanidad, la justicia, la economía o el desarrollo rural. La figura escogida para liderar la cartera de Interior es Rodrigo Lara Restrepo, que fue el primer nombramiento que anunció De la Espriella, quien lo describió como un "zar anticorrupción". Lara Restrepo es abogado e hijo del que fuera titular de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, asesinado por sicarios a las órdenes de Pablo Escobar en 1984. Para Defensa, el ultraderechista ha escogido al general retirado Jorge Eduardo Mora, que ha pasado 36 años de servicio en las Fuerzas Armadas. A lo largo de su vasta trayectoria militar, ha liderado operaciones contra el crimen organizado, ya que entre 2012 y 2015 lideró la Brigada Especial contra el Narcotráfico y en 2017 creó y comandó la Fuerza de Despliegue contra Amenazas Transnacionales (FUDAT), una unidad centrada en el desmantelamiento de las estructuras del crimen organizado. De la Espriella le ha encomendado como una de sus misiones principales restablecer el orden público en las áreas afectadas por el conflicto armado, empezando por Norte de Santander, y su papel será fundamental a la hora de imponer la política de mano dura que el nuevo jefe de Estado proyecta contra el narcotráfico y los grupos armados. Abelardo de la Espriella, en un desfile militar en Medellín (Colombia) por el 20 de julio de 2026 EFE/ STR El encargado de Exteriores será el analista Omar Bula Escobar, que ha ejercido como profesor universitario y, según su perfil de Linkedin, ha trabajado más de 17 años en la ONU en el Programa Mundial de Alimentos (PMA) o en proyectos en Irak y África, entre otros. En su cuenta de X se describe como "cristiano" y "prooccidental". Su tío, el diplomático Gonzalo Bula Hoyos, fue padrino en el bautizo de De la Espriella. El nuevo canciller tendrá que ejecutar la nueva política exterior del ultraderechista, que quiere restablecer relaciones con Israel, tras la ruptura de Petro, crear una nueva alianza con la Administración de Donald Trump, y romper lazos con Cuba o Nicaragua. La 'bukelización' de América Latina: la victoria de De la Espriella confirma el giro a la ultraderecha de la región Marta Rey Maté Como curiosidad, para la cartera de Ciencia, Tecnología e Innovación, De la Espriella ha seleccionado a la ingeniera industrial Claudia Benavides Salazar a través de uno de sus proyectos estrella antes del inicio de su mandato, el llamado Banco de Talento, un mecanismo para identificar y emplear a aquellos colombianos que quieran servir al país desde el Ejecutivo y que busca crear un equipo formado por "los más capaces, los más honestos y los más comprometidos con Colombia, sin importar su origen político ni su cercanía personal con el presidente electo", como ha descrito la oficina de De la Espriella. El presidente electo, que viene del sector privado, ha explicado en un vídeo que Benavides Salazar se inscribió en esa plataforma y de allí "sin haberla visto" en su vida salió su nombre. Tras dos entrevistas, decidió designarla ministra.

Nueva sede de la Presidencia en Barranquilla De la Espriella dirigirá el Gobierno desde la nueva sede permanente de la Presidencia en Barranquilla, dentro de su plan para descentralizar el Gobierno y acercarse más a las regiones. En Bogotá ha ordenado transformar la Casa de Nariño, que hasta ahora ha sido la residencia oficial y donde los presidentes han despachado los asuntos de Gobierno, en un museo público, y transformar el Palacio de San Carlos, donde está la Cancillería, en oficina presidencial en la capital. En línea con esta visión, va a presentar ante el Congreso una iniciativa para reconocer constitucionalmente a Barranquilla como capital alterna de Colombia junto con Bogotá. En Barranquilla, De la Espriella ejercerá sus labores desde el Palacio de la Aduana y el Batallón Paraíso, donde encabezará consejos de ministros y recibirá a delegaciones nacionales e internacionales.

Una nueva estrategia de seguridad Este mismo viernes, nada más ser investido, De la Espriella pondrá en marcha lo que lleva prometiendo desde la campaña electoral: una nueva estrategia de seguridad, que ha delineado junto con el general Mora, que pretende oficializar ante la cúpula de las fuerzas armadas. Como él mismo ha anticipado, la meta es "recuperar la soberanía y proteger a los ciudadanos de la delincuencia y el narcoterrorismo". Así, este mismo día, tiene programado firmar un decreto creando el Bloque de Defensa para la Seguridad Urbana con vistas a reducir la delincuencia en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla o Bucaramanga, que el ultraderechista ha prometido que será "la más grande operación de seguridad urbana en Colombia" y que, según él, pondrá fin a las extorsiones, atracos y homicidios en las metrópolis. Policías patrullan el barrio de Melendez en Cali (Colombia) antes de la investidura de Abelardo de la Espriella Joaquín Sarmiento/AFP También ha avanzado que va a desmantelar la política de Paz Total, lanzada en 2022 por el Gobierno de Petro para terminar con el conflicto armado a través del diálogo con las guerrillas y procesos para someter a la Justicia a las bandas criminales y de narcotraficantes. De la Espriella cree que esta iniciativa se ha traducido en "impunidad, concesiones inaceptables y entrega territorial a grupos armados ilegales". Es por ello que ha formado un equipo que va a "desmontar esa falsa paz total y revisar los acuerdos, beneficios, ceses al fuego, levantamientos de órdenes de captura y prebendas otorgadas a estructuras criminales durante el Gobierno saliente". Y ha avisado de que desde este 7 de agosto se va a recuperar el imperio de la ley, se reactivarán las órdenes de busca y captura vigentes y se va a perseguir a los narcoterroristas. De la Espriella ha dado un ultimátum a los líderes de estas bandas para que rindan cuentas ante la Justicia a partir de su investidura. Otra de sus promesas electorales es la lucha contra la corrupción y no ha esperado a tomar posesión del cargo para presentar cuatro denuncias por presuntas irregularidades cometidas durante el Gobierno de Petro relacionadas con contrataciones públicas en el campo de ciberseguridad y en sanidad.

Vuelco en política exterior: de Israel a Cuba En política exterior, De la Espriella quiere dar un vuelco total a lo que ha sido la diplomacia colombiana durante el mandato de Petro. Uno de sus primeros pasos anunciados es el restablecimiento de los lazos con Israel, que el Ejecutivo de su antecesor rompió en mayo de 2024 por la ofensiva contra la Franja de Gaza. En el marco de esta medida, Bula Escobar se reunió en julio con el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, en Washington para acordar una hoja de ruta para "la reanudación plena e inmediata" de las relaciones diplomáticas y económicas bilaterales. El pacto contempla el intercambio de embajadores, la eliminación del requisito recíproco de tener visado para viajar al otro país y avanzar para la apertura de la Embajada de Colombia en Jerusalén, que el equipo de De la Espriella considera como "la capital de Israel". Antes de la ruptura de Petro, la legación diplomática colombiana estaba en Tel Aviv. De esta forma, el Gobierno de De la Espriella seguirá los pasos de la Administración de Trump, que trasladó la embajada de EE.UU. a Jerusalén en 2018 durante su primer mandato. El presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, (I) y el presidente electo de Colombia Abelardo de la Espriella (d) Mauro Pimentel y Jaime Saldarriaga/AFP Asimismo, el nuevo presidente ha adelantado que quiere "optimizar" la red diplomática del país para construir una política exterior "más moderna" y enfocada en "la defensa de los intereses nacionales, por lo que va a eliminar "estructuras burocráticas costosas que no generan resultados concretos para el país": En una primera etapa su Ejecutivo va a cerrar las embajadas en Argelia, Azerbaiyán, Barbados, Cuba, República Checa, Etiopía, Ghana, Haití, Hungría, Malasia, Nicaragua, Rumanía, Senegal y Sudáfrica, además de suspender la apertura de una legación en Palestina. De la Espriella ha explicado que esto no supone una ruptura de los lazos, con la excepción de Cuba y Nicaragua, "frente a cuyos regímenes el nuevo Gobierno ha anunciado una posición de total distancia institucional". En contraposición con la clausura de la embajada colombiana en Argelia, el ultraderechista ha anunciado un "acercamiento estratégico" a Marruecos para fortalecer las relaciones económicas, comerciales y de inversión. En este contexto, su ministro de Comercio, Mauricio Gómez Amín, mantuvo un encuentro con la embajadora marroquí en Chile, Kenza El Ghali, para impulsar la agenda bilateral en esos ámbitos. De la Espriella anuncia el cierre de 14 embajadas alrededor del mundo y la ruptura de relaciones con Cuba y Nicaragua

Sintonía con Trump La era de De la Espriella estará marcada por la sintonía con la Administración de Trump, que le apoyó durante la campaña electoral, frente a las diferencias y tensiones con Petro. Uno de los primeros viajes oficiales del equipo del nuevo presidente ha sido a Washington, donde su compañero de fórmula en las elecciones y vicepresidente, José Manuel Restrepo, se reunió a mediados de julio con Rubio, en un encuentro con una agenda orientada a fortalecer la relación bilateral. Restrepo le transmitió el interés del nuevo gobierno de Colombia de formar parte del Escudo de las Américas, una "coalición militar para erradicar los cárteles criminales", como la ha descrito Trump, además de su voluntad de fortalecer la cooperación en seguridad y la erradicación de cultivos ilícitos. ““ El propio De la Espriella ha señalado que a partir de este viernes Colombia integrará el Escudo de las Américas "para combatir el narcoterrorismo como corresponde" y de hecho será en la ciudad colombiana de Medellín, donde se ubicará la sede principal de esta iniciativa estadounidense. Hasta ahora se han sumado a este proyecto países como Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, Bolivia, El Salvador, Honduras, Panamá y Perú. Por su parte, según un comunicado del Departamento de Estado, Rubio comunicó a Restrepo el deseo del Gobierno de Trump de "colaborar estrechamente" con el Ejecutivo de De la Espriella para fortalecer los lazos económicos e impulsar "la cooperación en materia de seguridad, tanto a nivel bilateral como regional".