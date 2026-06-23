El recuento oficial confirma la victoria de Abelardo de la Espriella en las elecciones de Colombia

La registraduría nacional de Colombia ha afirmado este martes que el recuento definitivo de los votos de las elecciones presidenciales presenta una diferencia de tan solo el 0,003% con respecto al recuento provisional, lo que confirma la victoria del líder ultraderechista Abelardo De La Espriella. Según el preconteo, el candidato de Defensores de la Patria cosechó el 49,6% de los apoyos el domingo, con una ventaja de menos del 1% sobre su rival, el petrista Iván Cepeda, que dijo que esperaría a la verificación del recuento por parte de las autoridades electorales para reconocer su derrota.

"En un 99.997% coincide el preconteo con el escrutinio de los jueces", ha afirmado la Procuraduría en un comunicado publicado en X, en el que informan de que ha finalizado el escrutinio de primer nivel que realizan 9.000 jueces en 2.992 comisiones escrutadoras a lo largo del país. "Se ratifica que el preconteo de votos tuvo unos eficientes niveles de acierto, lo que garantiza la eficiencia y transparencia de esta herramienta como parte del sistema electoral colombiano", afirma la nota.

Pese a que De la Espriella no tardó en presentarse ante su país como el nuevo presidente, el todavía mandatario, Gustavo Petro, se mostró cauto y señaló que no se podía proclamar a un ganador. "Es el escrutinio (definitivo) el que determina quién es el presidente. Obedezco a los jueces", aseguró en un mensaje publicado en su cuenta de X. El líder izquierdista señaló, además, que estas elecciones habían reflejado "un país partido por la mitad" y denunció "injerencia extranjera".

Por su parte, Iván Cepeda pidió impugnar 33.000 mesas electorales de las 122.000 instaladas durante la jornada electoral y se refirió al preconteo un dato "aún no oficial ni vinculante". Colombia cuenta con un doble sistema de recuento de votos. Por un lado está el preconteo, un proceso provisional con datos que salen de las mesas electorales y que son avalados y divulgados por la Registraduría Nacional; por otro, el escrutinio oficial, el único proceso con validez jurídica que determina a efectos legales quién es el ganador.

Los observadores de la UE felicitan a Colombia por la organización La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE/UE) ha felicitado a Colombia por organizar unas elecciones transparentes, eficaces y "con gran independencia", a pesar de los retos logísticos y de seguridad a los que se enfrentaban en determinadas zonas. Durante la jornada electoral, la UE había desplegado a 141 observadores procedentes de 24 países del club comunitario, además de Noruega, Suiza y Canadá, que observaron "592 mesas en toda la República". “Hemos observado las elecciones legislativas y las dos vueltas de las presidenciales. De esta experiencia destaco la solidez de la democracia colombiana, apoyada en instituciones independientes y en un fuerte compromiso con el estado de derecho. La polarización no ha sido ni debe ser una causa de su debilitamiento”, ha el jefe de la Misión y vicepresidente del Parlamento Europeo, Esteban González Pons. La MOE/UE ha destacado que el sistema de recuento es "fiable y eficaz" y cumple con las normas internacionales de "transparencia, integridad y trazabilidad". Según el informe de los observadores, el preconteo de los votos fue "transparente y muy rápido", ya que casi el 100% de los resultados preliminares se publicaron en la hora siguiente al cierre de las urnas. Además, recuerdan que el se ha llevado a cabo "en presencia de los equipos jurídicos de los candidatos". Abelardo de la Espriella, 'el Tigre' que empezó como abogado y soñó con ser presidente Marta Rey Maté