El recuento oficial confirma la victoria de Abelardo de la Espriella en las elecciones de Colombia
- El candidato de Defensores de la Patria cosechó el 49,6% de los apoyos, con una ventaja de menos el 1% sobre Iván Cepeda
- La Procuraduría colombiana ha informado de una coincidencia del 99,997%
La registraduría nacional de Colombia ha afirmado este martes que el recuento definitivo de los votos de las elecciones presidenciales presenta una diferencia de tan solo el 0,003% con respecto al recuento provisional, lo que confirma la victoria del líder ultraderechista Abelardo De La Espriella. Según el preconteo, el candidato de Defensores de la Patria cosechó el 49,6% de los apoyos el domingo, con una ventaja de menos del 1% sobre su rival, el petrista Iván Cepeda, que dijo que esperaría a la verificación del recuento por parte de las autoridades electorales para reconocer su derrota.
"En un 99.997% coincide el preconteo con el escrutinio de los jueces", ha afirmado la Procuraduría en un comunicado publicado en X, en el que informan de que ha finalizado el escrutinio de primer nivel que realizan 9.000 jueces en 2.992 comisiones escrutadoras a lo largo del país. "Se ratifica que el preconteo de votos tuvo unos eficientes niveles de acierto, lo que garantiza la eficiencia y transparencia de esta herramienta como parte del sistema electoral colombiano", afirma la nota.
Pese a que De la Espriella no tardó en presentarse ante su país como el nuevo presidente, el todavía mandatario, Gustavo Petro, se mostró cauto y señaló que no se podía proclamar a un ganador. "Es el escrutinio (definitivo) el que determina quién es el presidente. Obedezco a los jueces", aseguró en un mensaje publicado en su cuenta de X. El líder izquierdista señaló, además, que estas elecciones habían reflejado "un país partido por la mitad" y denunció "injerencia extranjera".
Por su parte, Iván Cepeda pidió impugnar 33.000 mesas electorales de las 122.000 instaladas durante la jornada electoral y se refirió al preconteo un dato "aún no oficial ni vinculante". Colombia cuenta con un doble sistema de recuento de votos. Por un lado está el preconteo, un proceso provisional con datos que salen de las mesas electorales y que son avalados y divulgados por la Registraduría Nacional; por otro, el escrutinio oficial, el único proceso con validez jurídica que determina a efectos legales quién es el ganador.
Los observadores de la UE felicitan a Colombia por la organización
La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE/UE) ha felicitado a Colombia por organizar unas elecciones transparentes, eficaces y "con gran independencia", a pesar de los retos logísticos y de seguridad a los que se enfrentaban en determinadas zonas. Durante la jornada electoral, la UE había desplegado a 141 observadores procedentes de 24 países del club comunitario, además de Noruega, Suiza y Canadá, que observaron "592 mesas en toda la República".
“Hemos observado las elecciones legislativas y las dos vueltas de las presidenciales. De esta experiencia destaco la solidez de la democracia colombiana, apoyada en instituciones independientes y en un fuerte compromiso con el estado de derecho. La polarización no ha sido ni debe ser una causa de su debilitamiento”, ha el jefe de la Misión y vicepresidente del Parlamento Europeo, Esteban González Pons.
La MOE/UE ha destacado que el sistema de recuento es "fiable y eficaz" y cumple con las normas internacionales de "transparencia, integridad y trazabilidad". Según el informe de los observadores, el preconteo de los votos fue "transparente y muy rápido", ya que casi el 100% de los resultados preliminares se publicaron en la hora siguiente al cierre de las urnas. Además, recuerdan que el se ha llevado a cabo "en presencia de los equipos jurídicos de los candidatos".
'El tigre' conquista la Presidencia
Abelardo de la Espriella se hace llamar 'El tigre' y, tras una vida dedicada a la abogacía y los negocios, dice que incursionó en política "llamado por la Patria". Excéntrico, carismático y provocador, el candidato de Defensores por la Patria culmina con esta victoria una campaña construida sobre la idea de restaurar el orden en Colombia. En sus mítines se ha dejado ver con chaleco antibalas y se ha protegido con cristales blindados, mientras que cargaba con dureza contra el proyecto de 'Paz total' de Petro porque, según él, lo que Colombia necesita es abandonar la negociación y volver a la confrontación armada.
'El tigre' dio la sorpresa al ser el candidato más votado en la primera vuelta y partía como favorito para convertirse en presidente. Su discurso está cargado de gestos misóginos y homófobos; se opone al aborto y a la adopción para parejas homosexuales y considera la familia (tradicional) como el núcleo fundamental de la sociedad. Aunque no oculta que durante muchos años fue ateo, ahora su ideario se basa en tres pilares innegociables: Dios, Patria y familia. Los mismos que los del presidente de Chile, José Antonio Kast.
Asimismo, admira a otros como el líder salvadoreño, Nayib Bukele, con quien le sacan un parecido incluso físico, o el argentino Javier Milei, de quien destaca su gestión de la economía. Tras su victoria recibió la felicitación de todos ellos y también la del presidente estadounidense, Donald Trump, que respaldó su campaña y a quién De la Espriella ha definido como "una inspiración" para aquellos que quieren "cambiar la política para siempre".
De la Espriella, que se rodea siempre de los colores de la bandera nacional, creó el movimiento que le ha alzado a la Presidencia hace apenas 11 meses. Además, presume de haber financiado su campaña con la fortuna que ha cosechado y asegura que no ha llegado a la política para hacer (más) dinero. "Vine a hacer patria, tengo la vida resuelta", dice el próximo presidente de Colombia, que en su página web vende un amplio repertorio de merchandising a disposición de sus seguidores.