Empate técnico entre De la Espriella y Cepeda con ligera ventaja del ultra en las elecciones presidenciales en Colombia

El ultraderechista Abelardo de la Espriella va por delante con el 49,77 % de los votos (12.766.679) en el preconteo de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia, celebradas este domingo, mientras que el izquierdista Iván Cepeda tiene el 48,59 % (12.464.042), con el 98,22 % escrutado, según los datos dados a conocer por la Registraduría Nacional del país.

De la Espriella, líder del movimiento Defensores de la Patria, tiene programado salir ante sus seguidores en torno a las 18.00 hora local.

El ultraderechista, que se hace llamar el "Tigre", es un abogado de 47 años que se hizo conocido por su defensa de personalidades como el expresidente Álvaro Uribe; el exmagistrado Jorge Pretelt, condenado por corrupción; o Álex Saab, testaferro del derrocado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

Inspirado en Trump, Milei y Bukele Inspirado en Donald Trump, Javier Milei y Nayib Bukele, aboga por mano dura en materia de seguridad y la creación de megacárceles. De hecho, el propio Trump lo ha apoyado públicamente diciendo que si el abogado gana, contará con "el apoyo y la fuerza total" de EE.UU. Concibe la política como espectáculo, la misma concepción que tiene de la abogacía, y ante sus seguidores se suele presentar con la camiseta de la selección de Colombia, sombrero y detrás de un cristal blindado. Por contra, Cepeda, de 63 años, se presenta como el continuador de las políticas de Petro y es candidato de su alianza de izquierda, Pacto Histórico. Hijo de dos conocidos políticos de izquierda, el hecho que marcó su vida fue el asesinato de su padre, Manuel Cepeda Vargas, a manos de fuerzas paramilitares vinculadas al Estado cuando iba en coche de casa al trabajo, cuando tenía 31 años. Ha dedicado la mayor parte de su trayectoria profesional a la defensa de las víctimas del conflicto armado y se hizo conocido por su batalla judicial de trece años contra el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), que acabó con una condena al exmandatario por soborno en actuación penal y fraude procesal. Cepeda denunció diez días antes de esta segunda vuelta a De la Espriella ante la fiscalía de Colombia y la Corte Penal Internacional (CPI) por supuestos por vínculos con el militarismo en un gesto con pocos visos de prosperar legalmente.