Cepeda impugnará 33.000 mesas pese a reconocer el resultado preliminar de las elecciones en Colombia

El candidato presidencial de izquierda Iván Cepeda impugnará 33.000 mesas de votación durante el escrutinio oficial, pese a que ha reconocido los resultados preliminares de la segunda vuelta electoral en Colombia, que dan el triunfo por estrecho margen al ultraderechista Abelardo de la Espriella.

"Hemos llegado a esta última instancia con la más estrecha diferencia en votos que registre cualquier elección de segunda vuelta en la historia electoral colombiana", ha afirmado Cepeda en una declaración ante sus seguidores, tras conocerse el resultado del 99,9% de las mesas informadas, que le otorgan 12,7 millones de votos (48,70%), frente a los 12,9 de De la Espriella (49,65%).

Cepeda ha señalado que su sector está dispuesto a dialogar por la unidad del país. "Estamos dispuestos al diálogo, estamos dispuestos a la concertación, siempre y cuando sea respetuosa", ha dicho ante centenares de sus seguidores en Bogotá, donde ha señalado que se debe "buscar un acuerdo nacional que nos permita resolver los grandes problemas estructurales e históricos de la sociedad colombiana".

El presidente colombiano, Gustavo Petro, valedor de Cepeda, ha denunciado "muchas irregularidades" en la reñida votación. "Deben ser impugnadas las mesas sin firma de jurados de inmediato. "Aún no se puede saber quién es el presidente y hay muchas irregularidades", ha expresado Petro en X.

La autoridad electoral pide tranquilidad El registrador de Colombia (autoridad electoral), Hernán Penagos, ha hecho un llamado a la tranquilidad de la ciudadanía tras el resultado preliminar de la segunda vuelta. "Los procedimientos y las autoridades para resolver reclamaciones también están dados por la ley. Yo quiero invitar a la ciudadanía para que tenga absoluta tranquilidad del proceso que ha venido avanzando", ha dicho Penagos en Bogotá al señalar que este mismo domingo comienza el escrutinio que dará el resultado definitivo de estas reñidas elecciones. El registrador ha destacado que el conteo de los votos en las mesas ha sido realizado por cerca de 860.000 jurados de votación en presencia de testigos electorales de ambas campañas, quienes además tuvieron acceso a una plataforma habilitada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para remitir fotografías de las actas y contrastar los resultados reportados por la Registraduría, organizadora de las votaciones. Los dos polos opuestos se baten en la segunda vuelta en Colombia: De la Espriella frente a Cepeda Susana Samhan