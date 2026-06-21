Los colombianos votan al sucesor de Petro entre el ultraderechista De la Espriella y el izquierdista Cepeda

Los colegios electorales de Colombia han abierto este domingo para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en la que se escogerá al sucesor del actual mandatario, Gustavo Petro, entre el ultraderechista Abelardo de la Espriella y el izquierdista Iván Cepeda.

Las urnas, que comenzaron a recibir votos a las 8:00 hora local, permanecerán abiertas ocho horas, hasta las 16:00 hora local, y una vez cierren comenzará el recuento preliminar para saber quien será el presidente de Colombia para el periodo 2026-2030.

En el acto protocolario de apertura de las elecciones, celebrado en la plaza de Bolívar, en el centro de Bogotá, han estado el presidente Petro; el registrador nacional (entidad que organiza las elecciones), Hernán Penagos; el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y otras autoridades, que han hecho un llamamiento a la "paz electoral" y a que se respeten los resultados.

"Hoy el llamado es a la ciudadanía, a que salga a votar con entusiasmo, a que revalide sus principios democráticos", ha dicho Penagos, que ha añadido que los colombianos deben ser "capaces de resolver pacíficamente" las "diferencias políticas".

Petro, por su parte, ha pedido a los colombianos "salir a votar como sea, venciendo todo obstáculo, dificultad geográfica o logística", y ha dicho que acatará el escrutinio que hagan los jueces: "A los jueces obedeceré como dice la ley y la Constitución. Todo lo que sea antes de la decisión de los jueces vale como información, pero lo que vincula es el juez".

A continuación, Petro ha depositado su voto en el puesto instalado en el Capitolio Nacional, en el centro de Bogotá. "El primer hecho que hay que validar hoy es que el presidente de Colombia no se pasa ni un segundo después del mandato que le dio su pueblo, obedezco a mi pueblo", ha dicho sobre la transferencia del cargo que tendrá lugar el próximo 7 de agosto.

Petro vota en la segunda vuelta de las presidenciales. EFE/Natalia Pedraza

Según Petro el balance que harán el tiempo y la historia de sus cuatro años de Gobierno será el de "mucha libertad y mucha democracia a pesar de las dificultades".

"Entregamos una democracia brillante, viva, multicolor, como la llamo yo, ni un grado menos y sí muchísimos grados más de democracia de como la recibí en un país que en ese momento estaba ensangrentado", ha afirmado.