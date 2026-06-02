Petro reitera su denuncia de "fraude" electoral en Colombia pese a que los observadores internacionales lo descarten

El presidente colombiano, Gustavo Petro, ha reiterado este martes su denuncia de "fraude" en la primera vuelta de las elecciones del pasado domingo, pese a que los observadores internacionales han descartado ese escenario. El ultraderechista Abelardo de la Espriella ganó en número de votos al izquierdista Iván Cepeda, aunque el conocido como 'el Tigre' no recabó los apoyos necesarios para optar a la Presidencia en primera vuelta y el resultado definitivo se decidirá en una segunda votación el próximo 21 de junio.

"Presento las bases comprobadas del posible fraude, que puedo entregar a autoridad competente. Si dije que no reconocí los datos del preconteo del software de los hermanos Bautista es porque tengo datos", ha afirmado el presidente en una publicación en su cuenta de X, en la que denuncia que el software utilizado en el conteo preliminar incorporó 885.409 personas más que las registradas en el censo.

El día de la elección, Petro —que lleva meses cuestionando la trasparencia y garantías electorales de Colombia— defendió que el "conteo transmitido" no tenía "fuerza vinculante" y ya hizo alusión a las "variaciones" en el software de recuento. El país se ha caracterizado durante décadas por celebrar elecciones transparentes y no suelen ser habituales las denuncias de fraude.

Petro ha señalado que se modificó tanto el censo electoral como "el número de puestos y mesas" y que las 885.409 nuevas cédulas "no se inscribieron en la fecha legal". En el conteo de votos, continúa el presidente, hay "5.300 mesas con más de 300 votos en el día, que es la cifra que máximo pueden votar en las horas de elección. Muchas asegura, llegaron a 700 y es ahí, dice, donde está "la ventaja de 635.000" votos para Abelardo sobre Cepeda.

Con una diferencia de votos mínima y tras una campaña marcada por la polarización, la primera vuelta dio la victoria a Abelardo de la Espriella. La candidata uribista, Paloma Valencia, quedó en tercer lugar, por lo que en la segunda vuelta se enfrentarán las dos opciones más alejadas del espectro ideológico colombiano. Los últimos sondeos apuntaban a una victoria de Cepeda, aunque también muy ajustada.

Cepeda dijo que no habían encontrado evidencias Tanto Petro como su heredero político, Iván Cepeda, no aceptaron en un inicio el conteo de votos que daba la victoria a De la Espriella el domingo. Sin embargo, el candidato petrista reconoció el lunes que, tras las verificaciones realizadas por su campaña, no se habían encontrado evidencias de irregularidades como para cuestionar el resultado de la primera vuelta. "Hasta ahora tengo que decir que no hemos encontrado evidencias sobre hechos de una dimensión o profundidad que merezcan un pronunciamiento sobre eventuales irregularidades", dijo el candidato del Pacto Histórico en una rueda de prensa en Bogotá. "Soy una persona honesta, rigurosa, no hemos encontrado evidencia, indicios de irregularidades protuberantes", aseguró Cepeda que, aún así, dijo que esperaría al resultado definitivo. Los datos del recuento oficial (el único con validez jurídica), ya finalizado, coinciden con los del preconteo del domingo, como suele ser habitual en los comicios colombianos. Divulgados por la Registraduría Nacional, con el 100% de las mesas informadas, arrojan que De la Espriella obtuvo 10,3 millones de votos (43,74 %) frente a los 9,6 millones (40,90 %) de Cepeda. El ultra De la Espriella queda primero en las elecciones en Colombia y va a la segunda vuelta con Cepeda