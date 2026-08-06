Muere Felipe Lipe, el bajista y fundador de Tequila, a los 68 años
- Formó parte de una de las bandas de rock más icónicas de España junto a Ariel Rot y Alejo Stivel
- Tanto Stivel como Rot se han despedido en las redes sociales de su excompañero: "Qué tristeza"
El músico Felipe Gutiérrez, más conocido como Felipe Lipe (Madrid, 1958), bajista y fundador del grupo Tequila junto a Ariel Rot y Alejo Stivel, ha fallecido a los 68 años, según ha informado el propio Rot a través de sus redes sociales.
"Acabo de recibir la noticia de que Felipe Lipe, miembro esencial y fundador de Tequila ha fallecido. Justo estoy grabando en unos estudios en el barrio de la Concepción donde pasamos años ensayando y buscándonos la vida. Felipe, Julián, Manolo… qué tristeza", ha posteado el músico.
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También Alejo Stivel ha escrito un texto de despedida sobre su excompañero: "Con gran tristeza me acabo de enterar que Felipe Lipe Chimichurri ha fallecido. Son muchos los recuerdos desde ese primer dia en que con Ariel Rot fuimos a un garito a ver una banda y nos llamó la atención su forma de comportarse en el escenario. Al acabar fuimos al camerino y con toda la cara del mundo le dijimos 'queremos que vengas a tocar con nosotros porque estamos formando una banda y vamos a arrasar'. Él, que acababa de tocar delante del local lleno, nos miró como diciendo 'de donde salieron estos dos jetas?'. El tiempo hizo que luego vivamos miles de momentos de todo tipo y color. Se fué un buen tipo. Q.E.P.D.".
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Tequila: sexo, drogas y rock and roll
Nacidos de la unión en 1976 de dos músicos argentinos, Alejo Stivel y Ariel Rot, y otros tres músicos españoles, Julián Infante, Manolo Iglesias y Felipe Lipe, Tequila fue una de las bandas de rock más famosas de nuestro país, con canciones tan bailables como Rock and roll en la plaza del pueblo, Dime que me quieres o Salta!.
Fieles a la máxima del género, la banda vivió a toda mecha y se dejaron llevar por aquello del sexo, drogas y rock and roll... y en 1983 se separaron sin apenas explicaciones. Por el camino, ya se quedaron el batería Manolo Iglesias, quien falleció en 1994, y el guitarrista Julián Infante, que murió en el año 2000. Lipe llegó a formar parte del grupo en la gira de regreso de 2008 pero finalmente decidió dar un paso al costado por desavenencias, según explicó él mismo en alguna entrevista.
De hecho, el bajista montó tiempo después el proyecto Felipe Lipe Tequila donde interpretaba todos los clásicos actualizados de mítica banda de rock and roll madrileña.
En 2022, el músico participó en el documental Tequila. Sexo, Drogas y Rock and Roll, de Álvaro Longoria (y estrenado en el Imprescindibles de esta casa), en donde se narraba la historia la historia del legendario grupo del que formó parte, con toda su fama y un éxito que de alguna manera también les derribó, con problemas finalmente también por el cobro por los derechos de autor por unas canciones que han logrado pasar la prueba del algodón del tiempo.
Hermano mayor del guitarrista de Hombres G, Rafa Gutiérrez, Lipe, que tuvo problemas de adicción, acabó sus estudios de Psicología y trabajo como posteriormente con drogodependientes compaginándolo con sus proyectos musicales.