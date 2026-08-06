Muere Felipe Lipe, el bajista y fundador de Tequila, a los 68 años

El músico Felipe Gutiérrez, más conocido como Felipe Lipe (Madrid, 1958), bajista y fundador del grupo Tequila junto a Ariel Rot y Alejo Stivel, ha fallecido a los 68 años, según ha informado el propio Rot a través de sus redes sociales.

"Acabo de recibir la noticia de que Felipe Lipe, miembro esencial y fundador de Tequila ha fallecido. Justo estoy grabando en unos estudios en el barrio de la Concepción donde pasamos años ensayando y buscándonos la vida. Felipe, Julián, Manolo… qué tristeza", ha posteado el músico.

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También Alejo Stivel ha escrito un texto de despedida sobre su excompañero: "Con gran tristeza me acabo de enterar que Felipe Lipe Chimichurri ha fallecido. Son muchos los recuerdos desde ese primer dia en que con Ariel Rot fuimos a un garito a ver una banda y nos llamó la atención su forma de comportarse en el escenario. Al acabar fuimos al camerino y con toda la cara del mundo le dijimos 'queremos que vengas a tocar con nosotros porque estamos formando una banda y vamos a arrasar'. Él, que acababa de tocar delante del local lleno, nos miró como diciendo 'de donde salieron estos dos jetas?'. El tiempo hizo que luego vivamos miles de momentos de todo tipo y color. Se fué un buen tipo. Q.E.P.D.".

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