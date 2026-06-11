De la Espriella aventaja a Cepeda en las encuestas de la segunda vuelta de las elecciones en Colombia con el 52,6%

El candidato presidencial colombiano de ultraderecha Abelardo de la Espriella mantiene una ventaja de 7,7 puntos porcentuales sobre el izquierdista Iván Cepeda de cara a la segunda vuelta del próximo 21 de junio, según una encuesta de intención de voto divulgada este miércoles.

El sondeo, hecho por la firma AtlasIntel y publicado por la revista Semana, muestra que De la Espriella registra una intención de voto del 52,2%, frente al 44,5% de Cepeda. La diferencia es igual a la registrada por la misma firma en la medición divulgada tras la primera vuelta del pasado 31 de mayo.

De la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, obtuvo en la primera ronda 10,3 millones de votos (43,78%), mientras que Cepeda, del Pacto Histórico, partido del presidente Gustavo Petro, consiguió 9,7 millones de sufragios (40,98%).

Según la encuesta, el voto en blanco es la opción del 2,6% de los consultados para la segunda vuelta, mientras que el 0,7% dijo no saber por cuál de los dos candidatos votará y el 0,1% aseguró que votará nulo o no acudirá a las urnas.