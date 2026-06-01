Petro y Cepeda no aceptan el resultado del preconteo en Colombia que da la primera posición al ultra De la Espriella
- El presidente denuncia que hay un desfase de votos con el censo oficial
- El ultra De la Espriella queda primero en Colombia y va a la segunda vuelta con Cepeda
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, no acepta el resultado del preconteo en los comicios de este domingo en el país latinoamericano, que da la victoria en la primera vuelta de las presidenciales al candidato de ultraderecha Abelardo de la Espriella, por delante del aspirante oficialista, Iván Cepeda, del mismo partido que Petro, que tampoco los reconoce, al considerar que hay un desfase con el censo oficial.
Petro ha señalado en un mensaje en su cuenta de X, que "el llamado conteo transmitido no tiene fuerza vinculante, sus datos no son norma pública".
"Como presidente no acepto los resultados del preconteo de la firma privada de los hermanos Bautista, porque debiendo estar quietos los algoritmos del software de conteo y escrutinios, en la última semana fueron variados en tres oportunidades y agregaron 800.000 cédulas más de personas que no están en el censo oficial presentado", ha agregado.
Petro denuncia cientos de votos de electores que no existen
El jefe de Estado, cuyo mandato acaba el 7 de agosto, ha asegurado que "las mesas ya impugnadas demuestran que centenares de miles de votos fueron agregados sin existencia de sufragantes. Por tanto y conforme a la ley, los resultados vinculantes que el presidente atenderá y aceptará son los de las comisiones escrutadoras dirigidas por los jueces de la República".
Por su parte, Cepeda, del partido oficialista Pacto Histórico, se ha quejado de votos que están "mal contados".
"El presidente de la República acaba de pronunciarse sobre un desfase que queremos verificar en torno al censo electoral. Y no es cualquier desfase. Estamos hablando de 850.000 personas. Queremos que eso se aclare", ha apuntado Cepeda en un discurso ante sus seguidores.
Ha asegurado que hay informaciones sobre varias mesas donde se habrían producido "votaciones atípicas": "Solo cuando las comisiones escrutadoras dejen totalmente aclarado este asunto nos vamos a pronunciar sobre los resultados de esta noche", ha indicado.
En Colombia hay preconteo y escrutinio oficial
Los resultados del preconteo son divulgados y avalados por la Registraduría Nacional, que ha ido informando esta noche del cómputo preliminar.
El preconteo es un proceso informativo y provisional, ya que son los datos que salen de las mesas electorales, mientras que el escrutinio oficial es el único proceso con validez jurídica que determina legalmente quién ganó una elección en Colombia. Se trata de un proceso más detallado y riguroso en el que las comisiones escrutadoras revisan toda la documentación electoral, incluyendo actas, formularios y, cuando es necesario, los votos depositados por los ciudadanos.
Según los datos del preconteo dados a conocer este domingo por la Registraduría, De la Espriella, una especie de Bukele colombiano, ha quedado primero en las elecciones presidenciales, pero no ha logrado los votos suficientes para proclamarse vencedor, por lo que tendrá que batirse en una segunda vuelta el próximo 21 de junio frente a Cepeda.
Con el 99,98 % de los sufragios escrutados en el preconteo, De la Espriella, líder del movimiento de extrema derecha Defensores de la Patria, ha obtenido el 43,74 % votos (10.359.902), mientras que Cepeda ha logrado el 40,90 % (9.687.508).
Más de 41,4 millones de colombianos estaban llamados a votar este domingo en los comicios presidenciales para elegir al sustituto de Gustavo Petro, que lleva en el poder desde 2022, de los que 1,4 millones se encuentra en el extranjero.
En boletín de voto había once de los trece candidatos que se habían postulado a estas presidenciales, ya que en las últimas semanas se retiraron de la carrera el exministro Luis Gilberto Murillo y el exalcalde Carlos Caicedo.
La jornada ha transcurrido sin apenas incidentes en las 118.346 mesas de votación en 13.489 puestos de sufragio.