Petro y Cepeda no aceptan el resultado del preconteo en Colombia que da la primera posición al ultra De la Espriella

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, no acepta el resultado del preconteo en los comicios de este domingo en el país latinoamericano, que da la victoria en la primera vuelta de las presidenciales al candidato de ultraderecha Abelardo de la Espriella, por delante del aspirante oficialista, Iván Cepeda, del mismo partido que Petro, que tampoco los reconoce, al considerar que hay un desfase con el censo oficial.

Petro ha señalado en un mensaje en su cuenta de X, que "el llamado conteo transmitido no tiene fuerza vinculante, sus datos no son norma pública".

"Como presidente no acepto los resultados del preconteo de la firma privada de los hermanos Bautista, porque debiendo estar quietos los algoritmos del software de conteo y escrutinios, en la última semana fueron variados en tres oportunidades y agregaron 800.000 cédulas más de personas que no están en el censo oficial presentado", ha agregado.

Petro denuncia cientos de votos de electores que no existen El jefe de Estado, cuyo mandato acaba el 7 de agosto, ha asegurado que "las mesas ya impugnadas demuestran que centenares de miles de votos fueron agregados sin existencia de sufragantes. Por tanto y conforme a la ley, los resultados vinculantes que el presidente atenderá y aceptará son los de las comisiones escrutadoras dirigidas por los jueces de la República". Por su parte, Cepeda, del partido oficialista Pacto Histórico, se ha quejado de votos que están "mal contados". "El presidente de la República acaba de pronunciarse sobre un desfase que queremos verificar en torno al censo electoral. Y no es cualquier desfase. Estamos hablando de 850.000 personas. Queremos que eso se aclare", ha apuntado Cepeda en un discurso ante sus seguidores. Ha asegurado que hay informaciones sobre varias mesas donde se habrían producido "votaciones atípicas": "Solo cuando las comisiones escrutadoras dejen totalmente aclarado este asunto nos vamos a pronunciar sobre los resultados de esta noche", ha indicado.