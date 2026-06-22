Abelardo de la Espriella, 'el Tigre' que empezó como abogado y soñó con ser presidente

A Abelardo de la Espriella le gusta presentarse como un hombre de éxito. "Soy un soñador que materializa sus sueños", así se define el excéntrico abogado y empresario que ha hecho de la Presidencia de Colombia su última gran aspiración, ahora cumplida. Sin experiencia política, pero con mucha garra, el líder de Juntos por la Patria —que se hace llamar 'el Tigre'— ha ganado las elecciones presidenciales prometiendo mano dura y buscará convertir al país en una "gran empresa".

Dice 'el Tigre' que no le teme a la muerte, pero en sus mítines viste chaleco antibalas, se rodea de escoltas y se refugia tras cristales blindados. En un país donde la inseguridad es la principal preocupación de la población, el líder ultraderechista ha cargado contra el proyecto de 'Paz total' de Gustavo Petro y presume de tener "cojones" para hacer lo que, según él, Colombia necesita: abandonar la negociación y volver a la confrontación armada.

Con tres pilares innegociables (Dios, Patria y familia) por bandera, 'el Tigre' fue el más votado en la primera vuelta y, tras superar por los pelos este domingo al izquierdista Iván Cepeda, con el 49,66% de los votos, su victoria culmina una campaña construida sobre la idea de restaurar el orden. En su discurso, cargado de gestos misóginos y homófobos, se presenta como "diferente" y promete salvar al país de la violencia, la corrupción y el narcotráfico para construir lo que llama "la Patria milagro".

"Gracias por elegirnos. Gracias por creer. Con la ayuda de Dios y el trabajo de todos los colombianos, la 'Patria Milagro' será una realidad. Hoy, más que nunca, cuando la democracia y la voluntad popular se han pronunciado, seguimos firmes por la Patria", ha escrito en su cuenta de X tras conocerse el resultado del escrutinio que lo da como ganador de las elecciones. Líderes de la ultraderecha latinoamericana, como Javier Milei, Daniel Noboa, José Antonio Kast, Keiko Fujimori o María Corina Machado, se han apresurado a felicitarle, como también ha hecho el presidente Donald Trump, quien le brindó en campaña su "respaldo total".

Abelardo de la Espriella aparece blindado en uno de sus mítines Lucas Aguayo Araos/Anadolu via Getty Images

El éxito en los negocios como aval Con una exitosa carrera a sus espaldas, primero como abogado penalista y después como empresario, Abelardo de la Espriella tomará posesión convencido de que la fórmula de su éxito es aplicable al Gobierno del país. Se convirtió en millonario acumulando triunfos en los tribunales y después siguió cosechando su fortuna con diversos proyectos, entre ellos su marca 'De la Espriella Style', que incluye bebidas alcohólicas, como el ron Defensor, y una línea de ropa masculina. "Llega diciendo 'soy multimillonario, he administrado empresas, sé cómo hacerlo'; y eso ha pesado en la imagen que proyecta. Ha creado el imaginario de que va a ser un presidente eficiente, que no va a despilfarrar recursos", sostiene la directora de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Externado de Colombia, Paola Montilla Niño. Describe al líder ultraderechista como un candidato "firme y carismático", capaz de conectar con distintos perfiles de la población. Hijo de los abogados Abelardo de la Espriella Juris y María Eugenia Otero, nació en Bogotá el 31 de julio de 1978, aunque se crió en la capital del departamento de Córdoba, Montería, en el Caribe colombiano. De hecho, cuando lo tachan de elitista —porque presume de gustos refinados y no oculta su ropa y complementos de marca—, De la Espriella alega ser "el clásico bacán del Caribe" y sostiene que allí "no existen los estratos sociales". Estudió en el colegio de La Salle en Montería e, inspirado por su padre —que también intentó sin éxito ser gobernador de Córdoba— estudió derecho en la Universidad Sergio Arboleda, en Bogotá, para iniciar después una polémica carrera en la abogacía. La ética del abogado, defiende ahora De la Espriella, "es no hacer juicios morales sobre sus clientes". En Colombia es de sobra conocido por su defensa de personalidades como el expresidente Álvaro Uribe, que era cercano a su padre; el empresario Álex Saab, testaferro del expresidente venezolano Nicolás Maduro; o David Murcia Guzmán, creador de DMG, la mayor estafa piramidal de Colombia. Aunque en la página web de su partido figuran algunos de los casos defendidos, no menciona ninguno de estos. Cinco continentes Cinco Continentes - De la Espriella, la sorpresa de la primera vuelta en Colombia Escuchar audio

Los de nunca También dice Abelardo de la Espriella que él y los suyos son "los de nunca" y ha estructurado su campaña como una lucha contra "los de siempre". Presume, sobre todo, de no haber vivido nunca "de la teta del Estado"—el de presidente será su primer cargo público— y de no pertenecer a una clase política de la que reniega. "Es un discurso muy exitoso, que critica a los políticos por ser, en el mejor de los casos, inútiles y, en el peor de los casos, corruptos. A cambio de esto, resalta ese perfil de empresario e insiste en valorar a aquellos que se ganan la vida a punta de su trabajo", explica a RTVE Noticias el profesor de Ciencia Política de la Universidad del Rosario Yann Basset. Esta idea, presente en el uribismo de los inicios, se ha ido diluyendo y De la Espriella "ha sabido ocupar ese espacio". Los dos polos opuestos se baten en la segunda vuelta en Colombia: De la Espriella frente a Cepeda Susana Samhan Su argumento, como explica la analista política colombiana Sandra Patricia Borda, "ha calado, a pesar de no ser cierto". El líder de Defensores de la Patria, señala, ha estado "respaldado desde el principio por la familia Char", uno de los clanes más poderosos del país, que opera principalmente en el Caribe. Además, tras la derrota de la candidata uribista Paloma Valencia en la primera vuelta, el Centro Democrático y otros partidos tradicionales también pasaron a apoyar su campaña. Ahora bien, el futuro presidente ha tenido cuidado. "Ha sido muy insistente en no aparecer con ellos en la campaña, en no permitir que se suban junto a él a la tarima, ni que lo acompañen en las fotos", expone Borda, precisamente porque su principal argumento es el de no pertenecer "a esa clase política de siempre". Por otro lado, De la Espriella defiende que no ha llegado a la política para hacer dinero. "Vine a hacer patria, tengo la vida resuelta", asegura, mientras alardea de haber financiado su campaña con su propia fortuna. Mientras tanto, la web de su partido vende el merchandising de su campaña: gafas de sol, zapatillas, gorras, camisetas y llaveros con el símbolo del tigre y los colores de la bandera nacional; pero también un curso sobre 'Cómo ganar elecciones'. Mitin de Abelardo de la Espriella, con banderas de Colombia y un peluche de un tigre Camilo Moreno Camilo Moreno/Long Visual Press/Universal Images

El Bukele colombiano Apariencia intacta, barba perfectamente recortada, gafas de sol, relojes de marca, una gorra de la selección colombiana y, entre sus propuestas, la promesa de construir diez megaprisiones. El parecido es innegable y, de hecho, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, figura entre sus referentes, aunque también otros como el argentino Javier Milei, de quien alaba sus medidas económicas. "Son referencias asumidas que menciona en sus discursos y que trata de emular", apunta Basset, que incluye a De la Espriella en esta "nueva generación de líderes" latinoamericanos que son "el relevo de la derecha clásica" y que usan el "populismo antipolítico" como una de sus principales bazas. Cuando visitó España, 'el Tigre' se reunió con Santiago Abascal y participó en el encuentro ultraderechista Foro Madrid. Pero él niega cualquier parecido. "Soy un tipo auténtico, original, no me parezco a nadie", ha dejado claro. Aunque reconoce que, en materia de seguridad, "lo de Bukele" es lo que ha funcionado. Sin embargo, como apunta Basset, "una política de mano dura que deje completamente de lado los derechos humanos, como es el caso de El Salvador, sería mucho más complicada en Colombia". "Tenemos un sistema institucional mucho más blindado", coincide la profesora Montiña Niño. De la Espriella "crece gracias al deterioro de la situación en Colombia y eso no es nuevo", subraya Sandra Patricia Borda. Siempre que hay un proceso de paz —como el impulsado por el todavía presidente en funciones Gustavo Petro— que fracasa, eso "da cabida a la llegada de una versión de derecha dura, que propone una aproximación de ofensiva militar cruda". Ahora bien, 'el Tigre' acompaña esa oportunidad con un "repertorio de formas de hacer política que copia o adapta de esos políticos", añade Borda. "Hace un buen uso del manual de instrucciones del populismo de derecha, pero no le funcionaría si no fuera por la situación de seguridad del país, que preocupa tanto en los sectores rurales como en las grandes ciudades". La democracia blindada: Colombia vota en medio de la violencia Susana Samhan Asimismo, al igual que otros líderes de la región y en sintonía con Trump, De Espriella se mueve como pez en el agua en las redes sociales. "Su campaña en redes está a años luz de la de Cepeda", subraya Paola Montilla. "En una elección sin debates, su escenario principal ha sido internet y ha hecho un uso muy eficaz", apunta Basset. Canciones pegadizas, bailes con tigres hechos con IA, publicaciones diarias y eslóganes virales a golpe de tuit. "Rompe con la intermediación de los partidos y las redes le permiten mantener una comunicación directa y exprés con los ciudadanos", expone Montilla, que menciona el uso de estas plataformas no para comunicar, sino para "generar emotividad". ““