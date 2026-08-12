Los Lakers, vendidos por 12.000 millones menos de un año después de ser comprados por Mark Walter

El dueño de Los Ángeles Lakers, Mark Walter, alcanzó un acuerdo para vender la franquicia angelina a los empresarios Josh Kushner y Bob Iger por 12.000 millones de dólares, según informa este miércoles la cadena ESPN citando múltiples fuentes con conocimiento de la operación.

Menos de un año después de adquirir a los Lakers por cerca de 10.000 millones de dólares tras un acuerdo con la familia Buss, propietaria de los angelinos desde 1979, Walter está a punto de cerrar la venta más alta de siempre para un equipo de la NBA. "Como aficionados de toda la vida de la NBA, nos sentimos profundamente honrados por la oportunidad de convertirnos en custodios de Los Angeles Lakers, una de las franquicias deportivas más icónicas del mundo. Sentimos un enorme respeto por el liderazgo y la visión de Jerry y Jeanie Buss", aseguraron Kushner e Iger en un comunicado publicado por ESPN.

"Nuestro compromiso a largo plazo es construir sobre esa base, competir al más alto nivel y servir a este extraordinario equipo, a sus aficionados y a la ciudad de Los Ángeles", añadieron.

Josh Kushner invierte en empresas tecnológicas a través de Thrive Capital, mientras Bob Iger le asesora en inversiones de largo plazo vinculadas con marcas icónicas y activos culturales, como franquicias deportivas. Walter, el director ejecutivo y presidente de la empresa de inversiones TWG Global, definió como un honor haber sido parte de los Lakers.

"Ser propietario de Los Angeles Lakers ha sido uno de los grandes honores de mi vida: una inversión extraordinaria, pero lo que me llevaré conmigo es la comunidad, los aficionados y una ciudad que trata a este equipo como si fuera de la familia. Estoy agradecido a Jeanie Buss, a la familia Buss, a los jugadores y al personal por recibirme en este capítulo. Los Lakers pertenecen a Los Ángeles y tengo plena confianza en que lo mejor todavía está por venir", dijo Walter en una nota.

Desde 2021, Walter controlaba el 21 % de los Lakers y tenía derecho de tanteo sobre cualquier oferta de venta de la franquicia, algo que aprovechó el año pasado para adquirirla. Jerry Buss compró los Lakers en 1979 por 67,5 millones de dólares en un paquete que incluía Los Angeles Kings de la NHL y el antiguo estadio, Los Angeles Forum. En 2013, con la muerte del patriarca, la franquicia pasó a sus hijos, con Jeanie Buss asumiendo el mando.

Los Lakers han ganado 11 de sus 17 anillos de la NBA con la familia Buss, la franquicia más exitosa en ese periodo de tiempo.