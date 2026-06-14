Los Knicks ganan en San Antonio y se proclaman campeones de la NBA 53 años después
- El equipo neoyorquino gana el cuarto partido de la serie con una nueva remontada (94-90)
- Jalen Brunson se corona MVP en el partido definitivo con 45 puntos
RTVE.es
Nueva York está de fiesta, los Knicks son campeones de la NBA. El mítico equipo neoyorkino ha certificado su primer título en 53 años al derrotar a los Spurs en San Antonio por 94-90 tras una nueva remontada y sellar su cuarta y definitiva victoria en las Finales de la NBA (4-1).
Jalen Brunson puso la guinda a unas Finales extraordinarias con 45 puntos y entregó a los Knicks el tercer anillo de su historia, después de los de 1970 y 1973.
Los Knicks conquistaron el título NBA contra unos Spurs que les habían negado la gloria en las últimas finales de los neoyorquinos, en 1999.