Eurovisión no permitirá celebrar el festival en países en conflicto o "geopolíticamente sensibles"

La organización del Festival de Eurovisión ha anunciado una serie de reglas sobre el certamen, entre ellas la que prohibirá su celebración en países en conflicto o "situación geopolíticamente sensible". Según un comunicado, la televisión del país ganador será automáticamente excluida de la posibilidad de acoger el festival en la siguiente edición "si un conflicto armado, una situación geopolítica sensible u otra situación material afecta a la seguridad o estabilidad del país o la región vecina". Aunque no menciona casos concretos, esta nueva norma podría estar dirigida a la actual situación en países como Israel o Ucrania.

Esta y otras decisiones se han tomado tras una revisión anual por parte de la Unión Europea de Radiodifusión (UER), órgano rector del festival, de la última edición celebrada en Viena, la capital austríaca, el pasado mes de mayo. Precisamente en 2025, las alarmas saltaron, puesto que Israel se convirtió en el país ganador del televoto con un total de 297 puntos. Para en 2026, el pais se quedó en tercer lugar por parte del público. Gracias a los 312 puntos de los espectadores y los 204 puntos del jurado de profesionales, finalmente, Bulgaria consiguió su primera victoria en el Festival de la Canción con Dara y su "Bangaranga".

"Cuando se considere necesario, la UER podrá encargar una evaluación independiente de la seguridad de la región del ganador. Tras esa evaluación, la UER consultará al Grupo de Referencia para determinar si el miembro ganador puede organizar el festival con las debidas garantías de seguridad", ha explicado la organización. Si se considera que el miembro ganador no puede asumir la organización, la UER identificará una cadena alternativa como anfitriona, que no estará obligada a hacerlo en representación de otro miembro.

Una tradición que tuvo ocho excepciones Hasta esa fecha, el país que levantaba el micrófono de cristal en el Festival de la Canción de Eurovisión era el encargado de acoger el certamen al año siguiente. Esta tradición de la cita eurovisiva ha tenido un total de ocho excepciones. La primera se produjo el mismo año de la creación del festival y la última, en 2023. En la edición de Turín 2022, la banda ucraniana Kalush Orchestra se alzó con la victoria con "Stefania", una canción dedicada a la madre del líder del grupo, Oleh Psiuk. Sin embargo, con el inicio de la guerra en Ucrania en 2022, el tema adquirió un significado completamente diferente. "Stefania cobra un nuevo significado porque muchas personas han perdido a sus madres", aseguró el líder del grupo a un equipo de RTVE. Tras la victoria, la Unión Europea de Radiodifusión, la UER, valoró distintas opciones para organizar el certamen de 2023 junto a la emisora pública ucraniana (UA:PBC), que ya había acogido el evento en 2005 y 2017. Pero, debido a la invasión rusa a Ucrania, la tradición de que el país ganador sea el anfitrión del festival al año siguiente se vio interrumpida y Ucrania no pudo acoger el certamen europeo. Según explicó la UER en un comunicado oficial, no se cumplían "ciertos criterios que garantizan la viabilidad de la organización del evento y la seguridad tanto de los artistas y las delegaciones como del público asistente". 03.09 min Eurovisión 2022 | Kalush Orchestra - "Stefania" - Ucrania (Videoclip oficial) Ante esta situación, la UER tomó la decisión de invitar al Reino Unido, segundo clasificado en la edición de 2022, a organizar Eurovisión en nombre de Ucrania. Por ello, Liverpool fue la sede para la 67ª edición del Festival de la canción. No obstante, esta costumbre podría cambiar a partir de este año.

Cinco países, entre ellos España, no participaron en Eurovisión 2026 La situación en Israel generó tensión en el seno de varios países participantes. Durante la final de 2025, la organización anuló el sonido de las protestas que se escuchaban durante la actuación de Israel mediante técnicas de cancelación de ruido y la inclusión de aplausos y vítores pregrabados. En este contexto, cinco países decidieron no participar en el Festival de Eurovisión 2026 mientras Israel siguiera formando parte del certamen. RTVE anunció la retirada de España del Festival de Eurovisión el 4 de diciembre de 2025, después de las votaciones celebradas durante la 95.ª Asamblea General de la UER, en Ginebra, en las que se acordó la permanencia de Israel en el certamen musical europeo. RTVE se retira del Festival de Eurovisión PRENSA RTVE Precisamente, el día de la celebración de la gran final de Festival, el 17 de mayo de 2026, RTVE emitió el siguiente mensaje: "Eurovisión es un concurso, los derechos humanos no lo son. No hay espacio para la indiferencia. Paz y justicia para Palestina". La 70 edición fue la cita más polémica hasta la fecha por la participación de Israel tras más de dos años de guerra en Gaza y después de su ofensiva junto a EE.UU. en Irán.

Otro cambio en Eurovisión: la mayoría de edad Para participar en Eurovisión era necesario tener al menos 16 años. Esto va a cambiar de cara al próximo año. Los artistas deberán tener al menos 18 años el día de su primer ensayo, que suele celebrarse la misma semana de la gran final. También se han aprobado ligeras reformas del audio de las canciones: pistas de acompañamiento y elementos pregrabados podrán utilizarse, pero la voz principal deberá ser el único elemento que interprete la melodía principal y "esos recursos no podrán sustituir ni ayudar de forma excesiva a la interpretación vocal en directo". "El Festival de Eurovisión está en constante evolución y nuestra revisión anual del reglamento es una parte importante del proceso para garantizar que el certamen siga siendo justo, transparente y coherente para todos los participantes", comentó al anunciarse las medidas el director del festival, Martin Green.