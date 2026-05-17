Dara: "Nadie pensaba que pudiéramos ganar, que 'Bangaranga' pudiera ganar"

La cantante búlgara Dara, ganadora de Eurovisión 2026 este sábado, se mostró incrédula por su victoria cuando no estaba entre las favoritas: "Nadie pensaba que pudiéramos ganar, que Bangaranga pudiera ganar".

"Estoy todavía impactada, no sé qué está pasando", ha repetido en varias ocasiones la cantante de 27 años, que se alzó en la edición clausurada hoy en Viena con el micrófono de cristal, en la primera victoria de Bulgaria en este certamen.

"No sé si estoy soñando o si esta es la realidad", agregó Dara, que resaltó que lo sucedido era "increíble" y destacó que su canción trata sobre cómo abordar los problemas que ha tenido de ansiedad.

"El amor siempre va a ganar, no el miedo", fue el mensaje que quiso transmitir con su canción, titulada Bangaranga.

Las casas de apuestas no tenían a Bulgaria en el ránking de favoritos, que lideraban Finlandia, que finalmente quedó sexta, y Australia, cuarta.

"Quiero agradecer a todos los que sintieron el Bangaranga y se sintieron conectados con esa fuerza", declaró emocionada la artista.

Dara explicó a los periodistas que cree firmemente en esa "fuerza" de la que habla su tema y agradeció por la victoria a "Dios, el universo y el lenguaje que todos hablamos, que es la música".

"La música es amor y nos ayuda a hacer nuestra realidad mucho más colorida. Nos mantiene unidos", afirmó.

La cantante destacó además el ambiente vivido durante los días del concurso y dijo que en todo momento se sintió "segura, protegida, querida y apoyada", y eso la llevó a sentir que "todo es posible", señaló.

"Me sentí en casa desde el primer segundo en que pisé este lugar”, insistió la artista búlgara, que también agradeció a su marido haberla animado a participar en Eurovisión cuando ella misma no estaba convencida de presentarse.

Bulgaria dio la sorpresa al ganar por primera vez el Festival de Eurovisión con Bangaranga, con la que el país ha regresado a un certamen en el que llevaba tres años ausente por problemas económicos, en una edición marcada por la polémica presencia de Israel, que quedó segunda.