102 segundos de noche en pleno atardecer: el eclipse que Soria difícilmente olvidará

Cuando regresó el Sol, llegó también el aplauso. Primero fue un rumor multitudinario de asombro, después palmas aisladas y, en cuestión de segundos, todo el monte Valonsadero estalló en una ovación. Eran las 20:31 y acababan de terminar los 102 segundos que miles de personas habían esperado durante meses. Algunos lloraban. Otros se abrazaban. Muchos seguían mirando al cielo, como si necesitaran todavía un poco más para convencerse de que la noche más breve de su vida había finalizado.

Un instante antes, el paisaje se había detenido, como si el mundo se hubiese puesto en pausa. La oscuridad lo había cubierto todo y el frío se había dejado notar de golpe. Los animales habían enmudecido. Un Sol negro, distinto a cualquiera que hubieran visto antes, coronaba el cielo rodeado por un halo de plata que temblaba en los bordes.

"Por mucho que te lo explican, hasta que no lo ves, no te das cuenta de lo que es. Es una experiencia íntima, una cosa tremenda", resume Albert, llegado desde la localidad catalana de Berga junto con Cristina. "Ha sido impresionante. Ha valido la pena venir a verlo", añade ella.

A lo largo del día, el monte ha ido llenándose, como cada jueves de La Saca en las fiestas de San Juan, cuando caballistas y corredores bajan las reses hasta la ciudad. Solo que esta vez nadie conducía nada monte abajo: la muchedumbre subía, y lo que se esperaba no era la llegada de los toros a la plaza, sino la sombra de la Luna.

Ambiente festivo en Valonsadero La mayor parte de la gente ha llegado horas antes de que comenzase el eclipse, para pasar el día en Valonsadero. La escena era festiva: familias, grupos de amigos, niños correteando, mochilas, neveras y, sobre todo, las características gafas de cartón preparadas en el bolsillo para mirar al Sol sin dañarse las retinas. Había muchos sorianos, pero también gente llegada del extranjero y de otros puntos de España. Entre ellos estaban Maitane y Alejandro, una pareja de Barcelona que ha viajado a Soria con un doble objetivo: "comer torreznos y ver el eclipse". La primera parte de la misión quedó cumplida; la segunda superó sus expectativas. "Ha sido una maravilla. No me esperaba todo tan oscuro, el cielo tan brillante. Ese Sol oscurecido…", cuenta Maitane. Cuando se quitó las gafas, durante la totalidad, se le puso "la piel de gallina" de la emoción. Un grupo de jóvenes observa el eclipse desde el monte Valonsadero de Soria. S.A.P. Alejandro se queda con otra sensación inesperada: el descenso brusco de la temperatura. "No esperábamos una sensación de frío tan repentina. Además, era como si estuviese el ocaso en dos partes, reflejaba luz anaranjada en un lado y luego la que salía del eclipse. Nunca habíamos visto algo así y ha merecido la pena totalmente". España enmudece en la noche fugaz de un eclipse solar inédito en más de un siglo I. P. Chávarri Los sorianos siguieron llegando cuando se acercaba la hora decisiva, en coches particulares o en los autobuses gratuitos puestos por el Ayuntamiento, que iban y venían sin descanso al centro de la capital. Para entonces, Valonsadero era ya una gran concentración humana pendiente del cielo. Se hablaba, se comía, se hacían fotografías y se consultaban los relojes. La fase de parcialidad comenzó a las 19:34 y, lentamente, la sombra de la Luna fue devorando al Sol. Conforme se acercaban las 20:29, la expectación fue creciendo.

El estallido de la totalidad A esa hora comenzó la totalidad. O más bien estalló. La luz desapareció de manera súbita, con un último fogonazo, y el monte entero también explotó en un clamor. La hierba seca que lo cubría todo, las caras, los árboles y el horizonte se volvieron irreales. Durante 102 segundos, miles de personas miraron hacia arriba como hipnotizadas. Entre ellas estaban Pilar y Darío, madre e hijo de Alcalá de Henares, aunque unidos a Soria por lazos familiares. Como para casi todos, era su primer eclipse. "No pensaba que iba a ser tan espectacular. Y luego también lo oscuro que estaba el cielo", cuenta Darío. Pero hubo un momento que le impresionó especialmente: "Cuando todo el mundo ha gritado porque ha vuelto la luz". Una vista privilegiada a 10.000 metros de altura: la "difícil" hazaña del vuelo que persiguió al eclipse Marta Rey Maté Pilar se queda con una imagen similar: "Ha sido muy impresionante ver que se ha quedado todo tan oscuro, y también el anillo. Muy bonito. Hasta que no lo ves en vivo, no sabes lo que es". Y entonces, a las 20:31, regresó el Sol. El aplauso fue inmediato, enorme, espontáneo. Hubo lágrimas, abrazos y risas, como si todos celebrasen que el mundo había reanudado su marcha. Giovanni, un ingeniero de Guatemala, contempla el eclipse. S.A.P. Giovanni, un ingeniero de Guatemala, contempla el fenómeno astronómico en actitud reverencial. Acaba de llegar en taxi directamente desde el aeropuerto de Barajas. Cuando finalice el eclipse, dormirá en Soria, pero solo tres horas, porque tendrá que coger un tren de vuelta a Madrid, para regresar inmediatamente a su país. "Casi tuve que mentir en mi trabajo para poder venir aquí", confiesa, y cuenta que eligió Soria para ver el eclipse sin conocerla. "Manejo mucha intuición". Esa intuición, explica, tiene raíces muy concretas, las que le dejó la cosmovisión maya de su país. "Los mayas enseñaban que el padre Sol es la energía específica y dinámica que tiene el cuerpo, y la Luna es la abuelita, porque se cree que tiene muchos más años que el Sol y la madre Tierra, que es de donde mana la energía de abajo hacia arriba".