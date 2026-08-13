El eclipse solar de 2026, al detalle: navega por las imágenes en alta resolución
Una vista al detalle del fenómeno astronómico que ha cautivado a España
El eclipse que ha hecho contener la respiración en España, apenas una hora de casualidad astronómica coronada por más de un minuto de totalidad para los más afortunados, ha quedado capturado desde múltiples perspectivas. Después de presenciarlo en directo podemos revivirlo y ampliar la experiencia gracias a las fotografías que han capta el fenómeno astronómico.
Puedes ampliar, hacer zoom en las siguientes imágenes de alta resolución, fotografiadas desde la península ibérica para apreciar con detalle las particularidades del fenómeno, con una breve descripción de algunas de las peculiaridades más llamativas.
Trío de eclipses
Con el de 2026 queda inaugurado el ciclo del trío de eclipses que se podrán observar desde la península Ibérica entre este año y el próximo 2028. En España no se ha podido apreciar la corona solar desde octubre de 1959, aunque aquel eclipse solo se vio desde algunas islas Canarias. En la España peninsular hay que remontarse a 1912, un evento que duró unos pocos segundos en una pequeña franja del norte. Y para encontrar algo parecido a lo ocurrido el pasado miércoles hay que remontarse más atrás, hasta 1905.
Los eclipses totales, que siguen influyendo y congregando a las masas por todo el planeta, permiten apreciar las capas superiores de la atmósfera solar durante unos pocos minutos de oscuridad repentina. El fenómeno astronómico tiene efectos sobre la Tierra que la ciencia sigue investigando en cada oportunidad. Desde la luz o la temperatura hasta el comportamiento de los seres vivos que la habitan.
Pasada la totalidad, la Luna siguió su recorrido y comenzó a dejar de nuevo contemplar el Sol. Al menos hasta el próximo dos de agosto de 2027, cuando otro eclipse total será visible desde Ceuta, Melilla y la península ibérica, en una franja mucho más pequeña que la del pasado miércoles, en el sur: en este caso las provincias afortunadas son Cádiz, Málaga, Granada y Almería. Según el IGN, la combinación de dos eclipses totales seguidos y un eclipse anular visible desde España en apenas tres años constituye una circunstancia extraordinaria que no suele repetirse durante muchas décadas. Por eso, durante tres años consecutivos, España se convertirá en uno de los principales destinos del mundo para astrónomos, fotógrafos y aficionados que quieran contemplar la carambola cósmica.
Créditos
Diseño:Víctor Meneses (InfografíaRTVE - Hiberus) Desarrollo y maquetación:Nacho Díaz (InfografíaRTVE - Hiberus)