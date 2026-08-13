El eclipse solar de 2026, al detalle: navega por las imágenes en alta resolución

El eclipse que ha hecho contener la respiración en España, apenas una hora de casualidad astronómica coronada por más de un minuto de totalidad para los más afortunados, ha quedado capturado desde múltiples perspectivas. Después de presenciarlo en directo podemos revivirlo y ampliar la experiencia gracias a las fotografías que han capta el fenómeno astronómico.

Puedes ampliar, hacer zoom en las siguientes imágenes de alta resolución, fotografiadas desde la península ibérica para apreciar con detalle las particularidades del fenómeno, con una breve descripción de algunas de las peculiaridades más llamativas.