Rescatan los restos de los primeros reyes de Aragón por el incendio de Peña de Riglos en Huesca

El Gobierno de Aragón trasladó la pasada tarde al Museo de Huesca los restos de los primeros reyes aragoneses que descansaban en el Panteón Real del monasterio San Juan de la Peña en Jaca, con motivo del rápido avance del incendio forestal que inició el lunes en el municipio oscense de Las Peñas de Riglos.

Temiendo que el fuego llegara al Monasterio Viejo, la Unidad Militar de Emergencias ha accedido al edificio, en el que no había nadie, y ha recuperado la indumentaria militar de gala original del Conde Aranda. Se exhibía este traje, con el que fue enterrado, y algunas piezas arqueológicas que también se han podido rescatar en una operación muy difícil.

Un militar de la UME trasladando los huesos junto con un personal de los cuerpos de Agentes de Protección de la Naturaleza (APN) UME

Joaquín Nuñez, jefe del batallón 4º de la UME, cuenta que la información de "los especialistas de patrimonio del Gobierno de Aragón llegaba por teléfono", en una situación en la que "las antenas de repetición telefónica estaban perdiendo la cobertura".

Los bomberos recibían indicaciones de qué recoger por audios, y cuando "el humo se hizo insostenible en las vías de escape" tuvieron que salir, el comandante lo describe como "una situación de estrés".

Humareda provocada por el incendio forestal en las inmediaciones del Monasterio de San Juan de la Peña Ramón Comet Ramón Comet/Europa Press

Cuando hubo una oportunidad de desahogo, un equipo multidisciplinar de la Dirección General de Cultura y Patrimonio Cultural, acompañado de la UME y la Guardia Civil, ha vuelto al monasterio para sacar restos óseos de los reyes y miembros del linaje real que estaban en el cenobio, además de fragmentos de pintura mural que estaban ya sobre soporte y otros bienes.

La vicepresidenta y consejera de la Presidenta, Justicia y Deporte, Mar Vaquero, ha reconocido la vivencia de "un momento crítico entre las 13:00 y las 17:00 horas", en las que las llamas casi invaden el monasterio.

Desde la UME informan que "hay zonas del monasterio que están excavadas en roca" y por ello están a salvo de incendiarse. En la tercera fase de vigilancia, se coordinan la UME con los bomberos de Huesca , la Guardia Civil y el cuerpo de Agentes de Protección de la Naturaleza (APN), para vigilar el monasterio y sus vías de llegada, que según el comandante son "líneas de contención del fuego".

Afirman que el día de hoy será difícil y auguran una bajada de temperaturas en los próximos días, incluso alguna tormenta. En monasterio volvería a estar en peligro en el caso de que el fuego llegue a los pies del valle.

Tras otros dos accesos al edificio, los huesos se han trasladado al Museo de Huesca, a la espera de que regresen cuando vuelva la normalidad.