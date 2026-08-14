Evacúan cuatro municipios tras una reproducción en la cola del fuego de Las Peñas de Riglos, Huesca

Las autoridades aragonesas han dictado una orden de evacuación para Santa María de La Peña, Triste, La Peña Estación y Yeste por causa de una "reproducción en la cola del incendio" declarado en Las Peñas de Riglos (Huesca), el cual comenzó el pasado lunes, 10 de agosto.

Así lo han confirmado en la madrugada de este viernes fuentes de la Delegación del Gobierno en Aragón, señalando que los afectados que lo necesiten serán trasladados al pabellón del municipio oscense de Ayerbe. La orden ha sido para nueve personas en Santa María de La Peña, para 44 en Triste, 70 en La Peña Estación y cuatro en Yeste, de acuerdo con esta misma fuente.

Este jueves, también ha sido ordenada la evacuación de Santa Cruz de la Serós, con 74 personas; Binacua, con 46; y Osia, con 12. Del mismo modo, se ha confinado Santa Cilia de Jaca y Puente la Reina de Jaca.

Por tanto, las localidades evacuadas son Bailo, Larués, Santa Cruz de la Serós, Binacua, Ena, Centenero, Botaya, Villalangua, Salinas de Jaca, Alastué, Arbués, Osia, Santa María de La Peña, Triste, La Peña Estación y Yeste.

Cabe recordar que por la tarde, el incendio ha cercado el monasterio viejo de San Juan de la Peña, sin llegar a dañar la estructura, y se ha aproximado al monasterio nuevo. Ello ha provocado que personal de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y agentes de protección de la naturaleza (APN) hayan sacado varios bienes culturales del monasterio viejo para evitar que se quemaran, lo que les ha obligado a derribar una puerta para acceder al interior, ha señalado el consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro.

En Niebla continúan trabajando 300 efectivos El dispositivo de extinción que trabaja en el incendio forestal de Niebla (Huelva), activo desde hace una semana, ha afrontado la madrugada de este viernes con una elevada carga de trabajo en el flanco este, ha informado la Junta de Andalucía tras la última reunión del mando al frente del operativo. Durante las últimas horas, han continuado trabajando los 300 efectivos que tiene desplegados el Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca), con 13 autobombas y 12 buldóceres (los medios aéreos se han retirado al caer la tarde), ha detallado la fuente en un comunicado. Si disminuye el viento, los equipos podrán intervenir sobre los focos secundarios y reforzar las líneas de defensa, mientras que, en paralelo, continuarán las labores de consolidación del sector norte con maquinaria pesada, autobombas y efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME). El sector sureste permanece activo y el fuego ha alcanzado algunas zonas próximas a viviendas, donde han intervenido los equipos de extinción junto a los bomberos. También continúa la apertura y prolongación de líneas defensivas con maquinaria pesada entre Aznalcóllar y El Castillo de las Guardas y en el eje del Camino de los Camellos. La UME ha avanzado unos cuatro kilómetros desde uno de los extremos, mientras que desde el otro se ha trabajado hasta los kilómetros 12 y 13. El operativo mantiene asimismo la vigilancia de las zonas desalojadas y controla los accesos para evitar entradas sin autorización.

Alejamiento preventivo de 658 personas La dirección de la emergencia del Plan Infoca mantiene a 658 personas en alejamiento preventivo de diferentes núcleos y diseminados de Niebla, Villarrasa, Berrocal, Zalamea la Real, Paterna del Campo, La Palma del Condado, Escacena del Campo, El Madroño y Aznalcóllar. Durante la jornada se ha alejado preventivamente a dos personas de la finca La Chata, en Paterna del Campo, y a otras cuatro de La Navarra, Cortijo Torilejo, Cortijo de San Felipe y Cortijo El Campillo, en Aznalcóllar. La dirección de la emergencia también ha ordenado el alejamiento de los cortijos situados entre las carreteras SE-538 y SE-4401. Asimismo, se ha prealertado a la población de El Pedrosillo, Las Cañadillas, El Cañuelo y El Alisar para que esté preparada ante la posibilidad de que fuera necesario realizar nuevos alejamientos. Esta medida preventiva no supone, por el momento, la salida de sus habitantes. La evolución en la zona oeste ha permitido autorizar el regreso de unas 60 personas a Caballón, Raboconejo, La Florida, Tumbalejo y Las Arenas. Asimismo, las autoridades han indicado que este viernes por la mañana se permitirá la entrada controlada de los vecinos desalojados de la zona norte para atender a los animales, recoger alimentos y otros elementos, siempre y cuando las condiciones del incendio sean acordes para ello.