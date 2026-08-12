El incendio de Huelva entra en Sevilla mientras el fuego avanza y arrasa ya 28.000 hectáreas

España se enfrenta a una nueva jornada de incendios forestales en verano. Varios fuegos permanecen activos con miles de hectáreas afectadas en distintos puntos de la Península Ibérica. Los principales focos se concentran en Huelva, Sevilla, Huesca y Segovia donde la situación es muy diferente. Las labores de extinción de este miércoles se encuentran marcadas por el eclipse solar que se empezará en torno a las 19:30 horas.

El incendio de Niebla, declarado el pasado 6 de agosto, ha calcinado por el momento 28.000 hectáreas y permanece lejos de extinguirse. La noche ha sido muy compleja para los dispositivos de emergencia y finalmente el fuego ha saltado a la provincia de Sevilla.

En Huesca también preocupa la situación. A pesar de haber perimetrado el 50% del incendio, las condiciones meteorológicas no favorecen las labores de extinción. Por el momento permanecen evacuadas 440 personas de ocho municipios diferentes y se ha lanzado la prealerta de otros dos municipios más.

El fuego en Segovia se encuentra estabilizado y la situación es más favorable. Los incendios se mantienen en nivel 1 de gravedad mientras los trabajadores continúan controlando y refrescando el terreno para evitar nuevas reproducciones.

Casi una semana del incendio de Huelva que ya afecta a Sevilla El incendio forestal que comenzó hace seis días en el paraje Raboconejo de Niebla, en Huelva, ha entrado ya en la provincia de Sevilla a través del término municipal de Aznalcóllar. El fuego afecta al paraje de Charcofrío, una zona de gran acumulación de masa forestal y con una orografía que dificulta las labores de extinción. El alcalde de la localidad sevillana, Juan José Fernández, ha calificado la situación de "muy complicada" y ha pedido a los vecinos que eviten desplazamientos innecesarios para no obstaculizar el paso de los vehículos de emergencia. El fuego ha recorrido en total un perímetro de 28.000 hectáreas tras una noche muy complicada que ha estado marcada por continuos saltos de gran magnitud, viento en contra e inversión térmica. Sin embargo, aunque las condiciones meteorológicas no son muy favorables durante el día, los servicios de emergencia si han conseguido "ralentizar progresivamente" la capacidad de crecimiento de las llamas —han frenado el avance en la zona noroccidental—, tal y como ha confirmado Antonio Sanz, consejero andaluz de la Presidencia y Emergencias, tras la reunión del Comité de Operaciones en el Puesto de Mando Avanzado. ““ El consejero ha calificado el incendio como "terrible" a pesar de que el trabajo de contención está dando sus frutos: "Antes de ayer logramos reducir un 50% su crecimiento respecto al día anterior y ayer otro 50% extra; es decir, ayer creció solo un 25% con respecto a dos días antes. El objetivo de hoy sigue siendo cerrar puertas al fuego y reducir su energía". El dispositivo mantiene activa la Situación Operativa 2 del Plan Infoca. Además, 681 personas permanecen bajo orden de alejamiento preventivo. De ellas, 62 se encuentran pernoctando en centros de acogida habilitados por la Administración mientras que el resto se halla en primeras residencias o viviendas de familiares. Por el momento no se prevén nuevos desalojos. ““ Sobre el terreno trabajan más de 600 efectivos, abundante maquinaria pesada y 257 medios materiales. También están activas la Unidad Militar de Emergencias (UME), una Unidad Médica de Incendios Forestales (UMIF) y una Unidad de Meteorología y Transmisiones (UMMT). El inconveniente de este miércoles es la retirada prematura de los servicios de emergencia a partir de las 19:30 horas debido al eclipse solar y las consecuentes restricciones aeronáuticas.

Incendio estabilizado en Segovia Los incendios de las localidades de Navas de San Antonio y Revenga están ya estabilizados por los equipos de extinción. La situación es favorable después de que las condiciones meteorólogas hayan dado un respiro a los servicios de emergencia y hayan permitido trabajar sobre la zona durante todo el día, mientras se sigue vigilando y consolidando el terreno con el fin de evitar nuevas reactivaciones. Se mantiene el Índice de Gravedad Potencial 1 tras permitir el realojo de los vecinos de Los Ángeles de San Rafael y Vegas de Matute que ahora tienen que evaluar los daños y enfrentarse al nuevo paisaje calcinado por las llamas. La superficie afectada todavía no ha sido determinada oficialmente por la Junta de Castilla y León, pero una estimación cartográfica, realizada por una página especializada en el seguimiento de grandes incendios forestales, ha situado provisionalmente el área afectada en torno a las 950 hectáreas.