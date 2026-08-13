Muere el músico y artista Víctor Coyote, figura clave del rock latino en España
- Su repentino fallecimiento a los 68 años ha sido confirmado por su sello discográfico
- Fue fundador de la banda Los Coyotes y transitó por distintas disciplinas artísticas
El músico y dibujante Víctor Aparicio, conocido artísticamente como Víctor Coyote, ha fallecido este jueves de forma repentina a los 68 años, tal y como ha informado su sello discográfico en un comunicado. Coyote fue un referente fundamental para entender la evolución de la música independiente y las artes gráficas en las últimas cuatro décadas. Su muerte ha tomado por sorpresa al sector cultural.
Nacido en Tui, Pontevedra, en 1958, fue fundador de la banda Los Coyotes y pionero a la hora de introducir ritmos latinos en la música rock. Esta formación fue creada a comienzos de la década de los 80, en plena efervescencia de la Movida.
Con su banda, el músico firmó una transición clave para la música española. Su discografía incluye trabajos como Mujer y sentimiento (1985) o Las calaveras (1988) y temas como Esta noche me voy a bailar o 300 kilos. El grupo se disolvió a comienzos de la década de 1990.
““
Un talento poliédrico e imprevisto
A lo largo de su amplia carrera, transitó por otras disciplinas artísticas y destacó por una capacidad creativa sin etiquetas. Formado en Bellas Artes en Madrid, volcó su talento en el diseño gráfico, el cómic, la pintura, la realización de videoclips y la ilustración editorial, colaborando con prensa y sellos discográficos.
Su firma siempre estuvo vinculada a una estética propia, caracterizada por la ironía, el trazo expresivo y un profundo sentido del ritmo visual. Con su repentina desaparición, la cultura gallega y el circuito artístico nacional pierden a un creador polifacético que rechazó de forma sistemática los encasillamientos y defendió hasta el último momento una independencia creativa indiscutible.