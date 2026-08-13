Muere el músico y artista Víctor Coyote, figura clave del rock latino en España

El músico y dibujante Víctor Aparicio, conocido artísticamente como Víctor Coyote, ha fallecido este jueves de forma repentina a los 68 años, tal y como ha informado su sello discográfico en un comunicado. Coyote fue un referente fundamental para entender la evolución de la música independiente y las artes gráficas en las últimas cuatro décadas. Su muerte ha tomado por sorpresa al sector cultural.

Nacido en Tui, Pontevedra, en 1958, fue fundador de la banda Los Coyotes y pionero a la hora de introducir ritmos latinos en la música rock. Esta formación fue creada a comienzos de la década de los 80, en plena efervescencia de la Movida.

Con su banda, el músico firmó una transición clave para la música española. Su discografía incluye trabajos como Mujer y sentimiento (1985) o Las calaveras (1988) y temas como Esta noche me voy a bailar o 300 kilos. El grupo se disolvió a comienzos de la década de 1990.

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