RTVE presenta el videopódcast 'La Semana', con Pepa Bueno

RTVE estrena este jueves 30 de abril ‘La Semana’, un nuevo formato que une radio y televisión, conducido en su arranque por la periodista Pepa Bueno, directora y presentadora del Telediario 2. El espacio adopta las características de un videopódcast semanal de actualidad y análisis con nueve episodios. El primero, titulado ‘El nuevo orden mundial’, analizará el impacto del conflicto de Irán y las nuevas alianzas dentro del convulso panorama geopolítico.

Con el proyecto ‘La semana’, la periodista Pepa Bueno fusiona lo mejor de la radio y la televisión en un formato contemporáneo, cercano y profundamente informativo para quienes busquen entender la actualidad. “Disponemos de mucha información, pero también de mucha dificultad para transmitirla. Tenemos la responsabilidad de unir con línea de puntos todo lo que está pasando para que la audiencia comprenda cómo está pasando”, ha señalado Pepa Bueno, que considera que, en el periodismo, “el tiempo es el mejor regalo”.

De izquierda a derecha: Ángela Gallardo, Lara Hermoso, María Eizaguirre, Pepa Bueno, Roberto Santamaría, Pilar Bernal y Jon Ariztimuño

En la presentación, celebrada en la Casa de la Radio, el director de los Servicios Informativos de TVE, Jon Ariztimuño, ha destacado que “el objetivo es poner el contenido de los informativos digitales al mismo nivel que los lineales” ya que, a su juicio, “la reducción del consumo de información lineal no implica un menor consumo total de estas narrativas informativas, y RTVE debe transitar ese camino”.

En este sentido, la directora de Contenidos Digitales Informativos de RTVE, Pilar Bernal, ha expresado la voluntad de “acercar la realidad de forma distinta para que la audiencia entre a consumirla con total libertad, sin renunciar al estándar de RTVE”, ha aclarado. Y esa exigencia está presente en el apartado visual y en el sonido.

Para Roberto Santamaría, director de RNE, el carácter híbrido de ‘La Semana’ es necesario: “Pepa es la persona idonea para unir los dos mundos porque conoce el formato televisivo y el radiofónico. Las nuevas generaciones requieren también imágenes, no solo el puro podcast”, y ha añadido que “RTVE no puede ignorar el impacto de las redes o de la IA, sino que debe garantizar, con este tipo de formatos, el derecho a la información”.

Por su parte, la directora de Video y Audio Digital de RTVE Noticias, Ángela Gallardo, ha hecho hincapié en el “indispensable” trabajo de guion, elaborado por “un equipo capaz de encontrar enfoques distintos a cada historia”.

El primer episodio, ‘El nuevo orden mundial’, estará dedicado a analizar la reconfiguración del orden mundial actual, marcado especialmente por el conflicto en Irán y la emergencia de nuevas alianzas geopolíticas. “Teníamos que empezar así, es el momento idóneo”, considera Gallardo. En esta primera entrega, ‘La Semana’ ha accedido a la base aérea de la OTAN en Torrejón de Ardoz, “tan importante en la defensa de la alianza”, ha subrayado Pepa Bueno. “Nos ha servido para hacernos preguntas: si es Trump un acelerador de una tendencia previa, si es el único causante del desorden y, sobre todo, cómo se sale de aquí, cuando el horror parece inevitable”, ha detallado.

Tras la presentación, conducida por María Eizaguirre, directora de Comunicación y Participación de RTVE, ha tenido lugar una conversación entre Pepa Bueno y la periodista de RNE Lara Hermoso, donde han abordado, entre otros asuntos, el desprestigio de la labor periodística, un aspectos que Pepa Bueno ha incidido en acercarla a la audiencia: “Es importante que los periodistas contemos cómo hacemos nuestro trabajo para defenderlo”, ha zanjado.

Ángela Gallardo, Roberto Santamaría, María Eizaguirre y Pepa Bueno durante la presentación de 'La Semana'