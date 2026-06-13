Los especiales de RTVE lideran con la histórica visita del papa León XIV

RTVE revalida su posición como referente informativo tras 15 años de la última visita de un pontifice a España. Así lo ha demostrado esta semana con la primera visita del papa León XIV, donde la cobertura de La 1 y del Canal 24 horas ha sido la opción líder de los espectadores que han seguido las distintas actividades del pontífice en España. Los especiales informativos obtienen una media de un 14,5% de cuota y logran una cobertura acumulada de 16,7 millones de espectadores.

La Corporación ha desplegado del 6 al 12 de junio un amplio dispositivo informativo con 660 profesionales implicados y un gran despliegue de medios para seguir de cerca cada momento de esta histórica visita, ofreciendo una programación especial y conexiones en directo desde los principales puntos del recorrido papal en todos sus canales y plataformas. RTVE ha participado en la producción de la señal institucional y en la personalización de la visita a Madrid, Barcelona y las Islas Canarias, que ha podido seguirse en La 1, Canal 24 horas, RTVE Play y RNE.

RTVE, líder en las retransmisiones desde Madrid, Barcelona y las islas Canarias Lidera desde su llegada a Madrid el sábado 6, con Lourdes Maldonado e Igor Gómez desde Torrespaña y Marc Sala desde La Almudena, con un 25,6% de cuota y 914.000 espectadores de media en La 1 y Canal 24 horas, con casi 4 millones de espectadores únicos (3.996.000), líder absoluto de toda la oferta con una ventaja de más de 16 puntos respecto a su inmediato competidor. La 1 lideró las audiencias del domingo 7 con un 12% de cuota. Ese día la cobertura de la misa en Cibeles, de la mano de Pepa Bueno y Marc Sala, anotó un 24,3% de cuota y 840.000 espectadores entre La 1 y Canal 24 horas. Fue líder absoluto de su franja con una ventaja de 17 puntos por encima de su más cercano competidor. Un total de 3 millones de personas siguieron el acto a lo largo de su emisión. Su comparecencia en el Congreso de los Diputados del lunes 8 también lideró con una ventaja de más de 9 puntos gracias a un 21,1% de cuota y 599.000 espectadores de media. Alcanzó una una cobertura de más de 2 millones de contactos, dato que subió hasta más de 4,5 millones de espectadores únicos más tarde durante su acto en el Bernabeu: 13,2% de cuota y 1.002.000 espectadores de media. Su jornada del martes 9 continuó en Cataluña, donde fue también líder entre las ofertas generalistas con un 11,6% en esa Comunidad. Su rezo en la catedral de Barcelona anotó un 15,9% de cuota y más de 3,5 millones de espectadores únicos, mientras que su vigilia en el estadio olímpico alcanzó a más de 4,5 millones de contactos y un 10,0% de cuota. El papa León XIV logró el miércoles 10 su evento más visto de su jornada desde la Sagrada Familia. Esta retransmisión, de la mano de Pepa Bueno y Gemma Nierga, se convirtió en la de mayor volumen de espectadores de un evento papal desde la visita a España de Juan Pablo II en junio de 1993. Logró un 14,8% de cuota, 1.274.000 espectadores de media, y más de 6,1 millones de espectadores únicos en La 1 y Canal 24 horas. El jueves 1 aterrizó a Gran Canaria donde empezó la última parte de su destino con un encuentro con los migrantes. La retransmisión, conducida por Alejandra Herranz, lideró en su franja con un 17,1% de cuota, 619.000 espectadores y un total de 2.239.000 contactos, y fue líder en todos los grupos de edad, . El viernes 12 el papa León XIV ofreció una santa misa en el puerto de Santa Cruz de Tenerife seguido de una ceremonia de despedida en el aeropuerto internacional de Tenerife Norte-Los Rodeos, con la presencia del rey Felipe VI. Las siete horas de retransmisión en La 1 y el Canal 24 Horas obtienen una media del 11,8%, 632.000 espectadores y 2,6 millones de espectadores únicos.