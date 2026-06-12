León XIV baja del avión que debía llevarle a Roma tras una incidencia técnica
- El papa ya se había despedido del rey y las autoridades en una ceremonia en Tenerife
- Sigue el minuto a minuto de los actos del papa León XIV en Canarias el 12 de junio
El papa León XIV ha tenido que abandonar el avión que debía llevarle desde Tenerife a Roma debido a una incidencia técnica "que no puede ser reparado inmediatamente", según ha informado la aerolínea Iberia. "El pasaje va a ser desembarcado y se envía un nuevo avión desde Madrid para realizar el viaje en el día de hoy", ha añadido.
Varios minutos antes el rey Felipe VI se había acercado hasta la entrada de la aeronave para recibir al papa y juntos han bajado la escalerilla y se han dirigido al interior del aeropuerto. En el interior se encontraban los periodistas que han acompañado al papa en el viaje, entre ellos, nuestra compañera de TVE, Begoña Alegría, quién ha explicado en directo que el personal del aeropuerto han cambiado de dirección el avión para intentar una mejora del arranque, finalmente, sin éxito. Por le momento, se desconoce el tiempo total que tomará el cambio de avión.
El incidente se produce después de una ceremonia de despedida en el aeropuerto internacional de Tenerife Norte-Los Rodeos, con la presencia del rey, autoridades políticas y religiosas. Con ella, cerraba su viaje de siete días por España, en el que ha visitado también Madrid, Barcelona y Gran Canaria.
La llegada del papa al aeropuerto había sido en torno a las 15:30 hora canaria, una más tarde de lo previsto, y había sido recibido por el rey a pie de coche y con alfombra roja desplegada. Tras una breves palabras de bienvenida, se había producido un encuentro bilateral entre el Santo Padre y el monarca en el interior del aeropuerto de alrededor de 20 minutos.
Juntos habían salido a la pista de despegue donde ha dado comienzo la ceremonia de despedida, más corta y sin himnos que la realizada en Madrid a su llegada el pasado 6 de junio. Entre los asistentes, se encontraban las autoridades canarias con el presidente Fernando Clavijo al frente, que le habían acompañado además a lo largo de este viernes, y los ministros del Gobierno de España Elma Sainz y Ángel Víctor Torres.
En un ambiente protocolario, pero con gestos de distensión, el papa se había despedido una a una de las autoridades mientras le deseaban buen viaje y le agradecían su paso por España. También hubo alguna sugerencia de uno de los asistentes de un posible viaje en 2027 a Galicia, pero se desconoce si el papa recogerá el guante. El evento había culminado con un cordón de honor del Ejército de Tierra al paso del papa hasta que subió al avión.
Primer papa en Canarias: un viaje centrado en la migración
Previamente, el papa ofició una multitudinaria misa de despedida en el puerto de Santa Cruz de Tenerife. Allí, Robert Prevost dedicó unas palabras de agradecimiento a la acogida canaria y española en su visita: "Gracias a los que me han acogido y han colaborado en la realización del viaje. Regreso a Roma con el gran afecto con el que me han recibido. Reconfortado con los testimonios de fe y el gran corazón católico de España".
Esta fue el broche de oro al primer viaje de un papa en Canarias, con el que ha cumplido, además, el deseo de su antecesor Francisco, que no pudo realizarlo antes de fallecer. Su paso por las islas de Gran Canaria, el día 11, y Tenerife, este viernes 12, han estado centrados, especialmente, en la migración.
En Gran Canaria, la primera parada fue un emotivo encuentro con las realidades de acogida a los migrantes en el puerto de Arguineguín, el epicentro de los rescates hasta 2023. Allí, además de conocer los testimonios de Salvamento Marítimo y migrantes llegados desde el mar, lanzó una ofrenda floral al agua en recuerdo de los fallecidos en el océano y bendijo una cruz hecha de maderas de cayucos.
Después, tuvo una reunión con obispos y otros miembros de la comunidad religiosa en la catedral de Santa Ana. Un día que culminaba por la tarde con una misa con miles de personas en el Estadio de Gran Canaria.
22 discursos en cuatro provincias en siete días
Canarias ha sido la última parada de un viaje que comenzó, primero, en Madrid y después en Barcelona. En la capital, León XIV ha dejado momentos inéditos: desde el 6 al 9 de junio, el pontífice ha recorrido las calles del centro de la capital con papamóvil saludando a los miles de fieles y peregrinos que habían esperado su llegada durante horas bajo el sol. Para el recuerdo queda, asimismo, su breve parada en Torrespaña ante la expectación de trabajadores y curiosos.
Robert Prevost también ha oficiado multitudinarias misas en la Plaza de Cibeles y en la catedral de la Almudena; y ha pronunciado un discurso inédito en el Congreso de los Diputados con una ovación de los presentes de hasta siete minutos. La acogida, sin embargo, ha sido desigual en la sociedad: asociaciones han criticado el rechazo del papa al aborto y la eutanasia.
Los gestos de León XIV no se han quedado ahí: se ha reunido con las víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia, un encuentro envuelto en polémica por las críticas de algunos de los afectados. El cierre de los eventos en la capital fue la ceremonia de agradecimiento en IFEMA a los miles de voluntarios que han hecho posible los eventos y la acogida durante estos días.
En Barcelona, destacar sus intervenciones mezclando catalán y castellano, la bendición e inauguración de la Torre de Jesús de la Sagrada Familia justo cuando se cumple el centenario de la muerte del arquitecto Antoni Gaudí; su homilía en un abarrotado estadio Lluís Companys; sus palabras a la 'Moreneta' en la abadía de Montserrat o su visita a la prisión de Brians 1. De sus trayectos en papamóvil, como nota de color, queda para la memoria las numerosas bendiciones a bebés y su guiños a los jóvenes con el gesto "six-seven", movimiento de manos arriba y abajo.
En total, el pontífice ha dado 22 discursos en las cuatro provincias que ha visitado durante los siete días de viaje, así como una gran huella que será difícil de olvidar para la comunidad religiosa.