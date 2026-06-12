León XIV baja del avión que debía llevarle a Roma tras una incidencia técnica

El papa León XIV ha tenido que abandonar el avión que debía llevarle desde Tenerife a Roma debido a una incidencia técnica "que no puede ser reparado inmediatamente", según ha informado la aerolínea Iberia. "El pasaje va a ser desembarcado y se envía un nuevo avión desde Madrid para realizar el viaje en el día de hoy", ha añadido.

Varios minutos antes el rey Felipe VI se había acercado hasta la entrada de la aeronave para recibir al papa y juntos han bajado la escalerilla y se han dirigido al interior del aeropuerto. En el interior se encontraban los periodistas que han acompañado al papa en el viaje, entre ellos, nuestra compañera de TVE, Begoña Alegría, quién ha explicado en directo que el personal del aeropuerto han cambiado de dirección el avión para intentar una mejora del arranque, finalmente, sin éxito. Por le momento, se desconoce el tiempo total que tomará el cambio de avión.

El incidente se produce después de una ceremonia de despedida en el aeropuerto internacional de Tenerife Norte-Los Rodeos, con la presencia del rey, autoridades políticas y religiosas. Con ella, cerraba su viaje de siete días por España, en el que ha visitado también Madrid, Barcelona y Gran Canaria.

La llegada del papa al aeropuerto había sido en torno a las 15:30 hora canaria, una más tarde de lo previsto, y había sido recibido por el rey a pie de coche y con alfombra roja desplegada. Tras una breves palabras de bienvenida, se había producido un encuentro bilateral entre el Santo Padre y el monarca en el interior del aeropuerto de alrededor de 20 minutos.

Juntos habían salido a la pista de despegue donde ha dado comienzo la ceremonia de despedida, más corta y sin himnos que la realizada en Madrid a su llegada el pasado 6 de junio. Entre los asistentes, se encontraban las autoridades canarias con el presidente Fernando Clavijo al frente, que le habían acompañado además a lo largo de este viernes, y los ministros del Gobierno de España Elma Sainz y Ángel Víctor Torres.

El rey Felipe ha despedido este viernes en el aeropuerto Tenerife Norte al papa León XIV EFE/Casa de S.M. el Rey/Francisco Gómez

En un ambiente protocolario, pero con gestos de distensión, el papa se había despedido una a una de las autoridades mientras le deseaban buen viaje y le agradecían su paso por España. También hubo alguna sugerencia de uno de los asistentes de un posible viaje en 2027 a Galicia, pero se desconoce si el papa recogerá el guante. El evento había culminado con un cordón de honor del Ejército de Tierra al paso del papa hasta que subió al avión.