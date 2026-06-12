El papa reconoce "la vocación a la acogida" de los canarios ante el drama migratorio en su última misa en España

Tenerife ha sido la última parada de papa León XIV en su visita pastoral de siete días a España en los que también ha estado en Madrid, Barcelona y Gran Canaria. Han cambiado los escenarios, pero no los mensajes de alerta contra la polarización e ideologías populistas basadas en el simplismo, en favor la unidad, la dignidad humana y la esperanza como respuesta a las divisiones sociales y una llamada urgente para atender el drama migratorio.

León XIV ha oficiado una eucaristía multitudinaria como último acto de su viaje. La misa se ha celebrado en la Dársena de los Llanos (Tenerife), escenario de grandes eventos y de gran simbolismo migratorio. En esta zona han fondeado cayucos de Senegal, son parte de la memoria del drama de los que llegan tras un viaje de "peligros y violencias", como ha destacado el papa en su homilía.

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"Ningún ser humano es una isla, la ubicación geográfica de esta diócesis y los desafíos pastorales que la comprometen atestiguan que hemos nacido para el encuentro y que no hay obstáculo, distancia, peligro o amenaza que pueda impedir a cada uno su viaje. Sea permaneciendo durante una vida entera en el mismo lugar, sea eligiendo o estando obligados a partir, nadie permanece nunca quieto. Este es el secreto del corazón: la llamada íntima al éxodo y al encuentro", ha explicado el papa en la homilía.