León XIV ensalza en Tenerife lo "recíproco" de la integración: "El extranjero de ayer puede ser el hermano y vecino de hoy"

El papa ha iniciado en Tenerife la última jornada de su visita a España. En el centro de acogida temporal de personas inmigrantes "Las Raíces", que en plena crisis migratoria, a finales de 2024, llegó a albergar casi 4.000 personas, León XIV ha hecho un alegato por el "enriquecimiento mutuo" entre los pueblos: "Todos somos, en cierto modo, migrantes; todos somos peregrinos en camino a nuestra patria celestial. Ayudémonos mutuamente a hacer de este viaje una experiencia más humana para todos, aportando cada uno lo que pueda", ha expresado.

El papa ha decidido usar el francés para pronunciar su discurso en este centro ubicado en San Cristóbal de la Laguna, de titularidad estatal, que actualmente acoge a 753 personas.

"Agradezco al Gobierno, a las diversas instituciones y a tantas personas de buena voluntad su colaboración, que hace posible esta ayuda humanitaria concreta, devolviendo la esperanza y la dignidad a tantas personas", ha dicho el pontífice ante la multitud de presentes, la mayoría migrantes pero también trabajadores sociales y autoridades eclesiásticas y políticas.

El líder católico ha hecho referencia al "amor misericordioso e infinito de Dios por cada ser humano", que "no conoce fronteras, no hace distinciones, se entrega a todos y nos une". "Al ver sus rostros y escuchar sus testimonios, pienso también en sus corazones, heridos por tantas dificultades, pero también consolados por el amor recibido de otros corazones abiertos, generosos y misericordiosos", ha afirmado.

"Debemos abordar este intercambio con responsabilidad, pensando en el futuro de las generaciones venideras, a quienes deseamos legar una civilización del amor, donde la migración tiene un importante mensaje que transmitir", ha enfatizado Robert Prevost, pues -y aquí ha destacado un pasaje de su primera encíclica, "Magnifica Humanitas", publicada el mes pasado: "puede convertirse en una oportunidad para el encuentro y el enriquecimiento mutuo entre los pueblos".

En sus palabras también ha nombrado a su antecesor el papa Francisco, que falleció en abril de 2025 sin poder cumplir su deseo de viajar a Canarias para solidarizarse con la crisis migratoria: "que tanto anhelaba estar entre ustedes, solía usar la imagen de las raíces para enfatizar la necesidad de no olvidar nuestros orígenes, de permanecer unidos y de confiar en el Señor".

La agenda tinerfeña Procedente de la isla de Gran Canaria, donde inició el jueves la agenda en el archipiélago, el pontífice ha aterrizado en la de Tenerife en torno a las 10.30 hora peninsular. En el aeropuerto ha sido recibido por las autoridades locales. De ahí, el Santo Padre se ha dirigido al Centro de Acogida de Las Raíces, que, desde su apertura en 2021 ha recibido a más de 70.000 personas. Allí reciben una primera acogida "digna, humana y organizada" en un momento "especialmente difícil" tras a su llegada por mar, según ha destacado su director, Ernesto Mayoral. Tras el saludo y presentación por parte del obispo de Tenerife, Eloy Santiago, ha hablado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, que ha destacado este centro como un lugar que representa el compromiso de España "con la dignidad humana" y la atención de quienes llegan a sus costas "en circunstancias especialmente difíciles". Hace poco más de cinco años, ha recordado, este lugar era un antiguo cuartel militar, que se convirtió en un "lugar de esperanza donde la humanidad, la empatía y el respeto se convirtieron en la respuesta ante la adversidad". Cerca de 600 personas trabajan actualmente en el centro. “Todos somos nuevos en algún lugar a lo largo de la vida”, ha sentenciado la ministra, convencida de que somos un país de inmigrantes, "un país con memoria" y también "un país de acogida". "Millones de españoles tuvieron que marcharse en otros tiempos buscando trabajo, libertad o futuro. Y hoy, millones de personas llegan a nuestra tierra con esa misma esperanza. aportar, trabajar, construir y formar parte". 09.57 min Transcripción completa Gracias por la cálida bienvenida, por su presencia afable y sus testimonios que son el reflejo de una iglesia viva, en cuyo corazón resuenan los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren. Vengo a estas islas como padre y hermano en la fe. Con ustedes soy cristiano y para ustedes obispo. Cada uno de nosotros ha recibido diversos dones y ministerios para la edificación del cuerpo de Cristo, como hemos escuchado en la lectura de la Carta a los Efesios. Y esta es la llamada del Señor, que hoy vibra nuevamente en nuestros corazones y confirma nuestra vocación y misión, construir juntos la iglesia, cimentados en Cristo, la piedra angular. Edificar en el bien armonizar nuestras diferencias y trabajar unidos en favor de todos Quisiera que reflexionemos juntos sobre dos actitudes de nuestra vida cristiana que hemos de tener en cuenta para ser arquitectos sabios en la construcción de la civilización del amor Ustedes, canarios nativos o por adopción, pueblo de Dios que peregrina en tierras rodeadas por el Atlántico, tienen el privilegio de gozar cada día de la presencia majestuosa del mar Dicen que en los ojos de un isleño, esa imagen que tienes sabor a patria y a hogar, permanece grabada en sus pupilas de manera perenne y que se echa mucho de menos al estar lejos, tierra adentro Este sentimiento corresponde a una sana nostalgia de inmensidad, de cielo y de mar abiertos que se extienden en el horizonte sin límites ni fronteras y a un corazón sensible dispuesto a despedir con una lágrima a los que se van y a recibir con los brazos abiertos a los que llegan. En ese sentido, el mar a veces puede ser también sinónimo de distancia, de separación, de desafío y de camino para recorrer A este propósito nos dice San Agustín, si alguien divisara desde lejos su patria, pero un mar se interpusiera entre los dos, vea dónde ir, pero ignore el camino. Así nos ocurre a nosotros. Anhelamos alcanzar nuestra condición estable, pero está por medio el mar de este mundo. Para enseñarnos el camino, vino el mismo a quien queríamos ir. ¿Y qué hizo? Nos puso el leño con el que poder atravesar el mar. Nadie es capaz de pasar el mar de este mundo si no lo lleva la cruz de Cristo Esta es la primera actitud que nos orienta para navegar en las aguas de la vida y llegar al destino, a la patria celestial abrazar la cruz de Cristo. Queridos hermanos y hermanas, los santos experimentaron la nostalgia de Dios y al tener que afrontar las tempestades de la existencia, supieron llevar a Jesús en sus barcas es.. confiaron en Él, abrazaron la cruz y calmaron las olas de la incertidumbre y el temor. Ejemplo de ello en estas benditas tierras, entre tantos otros, es el venerable Antonio Vicente González, sacerdote diosesano, también conocido como el buen pastor Canario. Su vida, transfigurada por la gracia divina, nos estimula a cargar la cruz de Cristo y a seguirlo. Siendo testigos fieles del Evangelio en este nuevo tiempo de la historia, no exento de turbulencias y contradicciones, para llegar así a la meta prometida. La primera pauta de navegación, por tanto, es abrazar la cruz de Cristo. Ustedes lo hacen cotidianamente, por ejemplo, como sireneos, acompañando y ayudando a llevar las cargas de tanto hermanos y hermanas crucificados por los dramas de la vida Les agradezco esta generosa labor de caridad y misericordia. Quisiera destacar además otra actitud, cultivar una espiritualidad eucarística Esto tiene relación con la antigua tradición que se conserva en esta hermosa catedral, la lluvia de pétalos de flores ante el Santísimo Sacramento, de que se realiza el día de la Ascensión, como signo de los bienes espirituales y celestiales que derrama el Señor al subir al cielo. Ese gesto devoción de tantas generaciones a lo largo del tiempo posee un significado profundo. En nuestro peregrinar, la meta es el encuentro con Cristo, que es el centro de la vida cristiana hacia quien se inclina nuestras rodillas en la adoración, en torno a quien nos reunimos formando un solo cuerpo y junto a quien nos ofrecemos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios Nos lo dice el concilio. Los fieles participando del sacrificio eucarístico, fuente y cumbre de toda la vida cristiana, ofrecen a Dios la víctima divina y se ofrecen a sí mismos juntamente con ella Y así muestran de un modo concreto la unidad del pueblo de Dios. Por tanto, cultivar una espiritualidad eucarística es ahondar en una espiritualidad de la unidad eclesial en el amor. Hagamos de nuestra vida una respuesta al deseo de Jesús. Que todos sean uno para que el mundo crea Una forma concreta para manifestar esta espiritualidad de comunión es la solidaridad cristiana, porque la unión con Cristo es al mismo tiempo unión con todos los demás a los que Él se entrega Por eso los animo a seguir ofreciendo a todos el amor que ustedes a su vez han recibido del Señor Amor que se hace alimento en la acogida, en la escucha, en la cercanía y en el cuidado de los más frágiles Porque tuve hambre, me disteis de comer. Tuve sed, me disteis de beber, fui forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me visitasteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme. Querida Iglesia que peregrina en Canarias, siguiendo la estela de santidad de tantos hombres y mujeres, que los han precedido, que han ofrecido sus vidas en comunión con el sacrificio de Cristo en la cruz y en el altar, les animo a seguir adelante fuertemente arraigados en Él, para seguir navegando con valentía en este nuevo tiempo de la historia Cuando encuentren dificultades, alcen la mirada y pidan al Espíritu Santo la gracia de vivir unidos en la fe, la esperanza y la caridad, virtudes que son como tres estrellas que brillan en el cielo de nuestra vida espiritual para guiarnos hacia Dios Que la bienaventurada Virgen María Stella Maris nos oriente en nuestra travesía, nos ayude a remar mar adentro y a lleguemos al puerto seguro del encuentro definitivo con su Hijo Jesucristo. Gracias El papa llama a cuidar a los "más frágiles" en la catedral de Santa Ana

Emotivos testimonios En el acto han tomado la palabra dos migrantes nigerianos, Taiwo Oluwatobi y Bousso Diouf. "Muchas veces el camino es difícil. Tristeza y también soledad, pero sus palabras nos dan fuerzas y esperanza para seguir adelante", le ha dicho el primero al pontífice. "Sentimos que usted mira a las personas migrantes con respeto y cariño (...) Hoy queremos decirle con mucho respeto que rezamos por usted y agradecemos su corazón cercano", ha concluido. Por su parte, Diouf ha recalcado como Canarias ha significado para muchos de ellos "el primer lugar de esperanza después de un largo camino de sufrimiento". "Hoy hablo ante usted no solo en mi nombre, sino en el de muchas personas inmigrantes que han dejado atrás su hogar, su familia y su vida buscando seguridad, paz y dignidad", ha afirmado la joven, que en su testimonio ha revelado que llegan de países donde la pobreza, la violencia, la guerra, la persecución y la falta de oportunidades les obligaron a partir. "Nadie abandona a su tierra, su familia y raíces por voluntad propia", ha subrayado, para incidir en los trayectos llenos de miedo, dolor e incertidumbre, de cruzar rutas peligrosas, especialmente el océano Atlántico hacia Canarias. "Muchos hermanos y hermanas perdieron la vida en el mar y otros sufriendo en silencio víctimas de mafias que se aprovechan de la necesidad y el sufrimiento humano", ha enfatizado. Antes de concluir, Diouf ha pedido que las fronteras no se conviertan en "muros de indiferencia" y no se les mire "solo como inmigrantes, números y documentos, sino personas con historias, con sueños, familias y con esperanza". También ha agradecido a la iglesia, a las comunidades de acogida y a la organizaciones y personas solidarias que les ayudaron. 05.35 min Bousso Diouf, del centro Las Raíces: "Nadie abandona su tierra por voluntad propia" Al término del acto, el papa ha saludado a muchos de los presentes, a quienes no ha dudado en dar abrazos. Tampoco han faltado bebés a los que ha bendecido. 01.20 min El papa sostiene a un niño en brazos en el centro de migrantes