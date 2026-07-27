El Gobierno retrasa a septiembre el decreto de vivienda "para lograr un acuerdo con las fuerzas parlamentarias"

El Gobierno ha decidido posponer tras el verano la aprobación del decreto de vivienda previsto para el Consejo de Ministros de este martes. Fuentes del Ejecutivo informan de que la medida se traslada a septiembre "para lograr un acuerdo con las fuerzas parlamentarias", tras constarar que en estos momentos el texto no cuenta con los apoyos necesarios.

"Tras semanas intensas de negociación, el Ministerio de Vivienda se reafirma en la posibilidad de un acuerdo amplio y transversal para sacar adelante un ambicioso paquete de medidas que de estabilidad a quien vive de alquiler e impulse la oferta de vivienda asequible", argumentan desde el Gobierno.

Desde el Ministerio de Vivienda insisten en que el acuerdo está "más cerca que en cualquier otro momento de la legislatura", no obstante, "se ha constatado que la premura en el calendario puede ser un obstáculo para el acuerdo, dada la complejidad del texto". Y añaden que el objetivo del último Consejo de Ministros antes del parón veraniego será "la lucha contra los incendios consecuencia de la emergencia climática".

El miércoles de la semana pasada el Gobierno avanzó parte del contenido de ese real decreto, pactado entre PSOE y Sumar. El Ejecutivo pretende incluir una prórroga de hasta dos años de los alquileres para regular los arrendamientos de temporada y por habitaciones. Será una "prórroga reforzada" para aquellos inquilinos cuyos contratos vencen hasta el 30 de junio de 2028, lo que calculan que podría beneficiar a casi cuatro millones de personas en un millón y medio de hogares.

El texto planteará también un aumento de la tributación de los pisos turísticos hasta el 21% del IVA (ahora están exentos salvo si hay servicios de limpieza y demás como un hotel, que pagan el 10%) y un endurecimiento del régimen sancionador en lo relativo a su publicidad en plataformas, medidas ya avanzadas y que buscan desincentivar el alquiler turístico.

Sumar exige a los partidos pactar un texto "lo más rápido posible" El ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ve favorable dar más tiempo al Gobierno y a los partidos para negociar el nuevo decreto de vivienda, aunque exige agilidad para pactar el texto. "Los grupos parlamentarios es verdad que nos han pedido un poco más de tiempo para alcanzar un gran acuerdo (...). Quiero exigir que seamos lo más rápido posible, porque hay muchas familias que esperan que se apruebe su prórroga", ha dicho, en referencia a los alquileres. Quiero exigir que el curso empiece con la vivienda, es imprescindible", ha dicho Urtasun este lunes en rueda de prensa. El ministro y portavoz de Sumar ha insistido en que las conversaciones con los partidos "avanzan bien" y que ninguna formación "se ha bajado de ese diálogo". El ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, en rueda de prensa este lunes. EFE/ Maria Aguilella Pardo Urtasun, asimismo, ha criticado que el Partido Popular no se encuentre en ese grupo de partidos abiertos a dialogar para aprobar el decreto de vivienda. "Qué más quisiera que el PP se sentara en la mesa, lamentablemente no es así porque las comunidades autómomas del PP no aplican la ley de vivienda y hacen dejación de sus responsabilidades", ha remarcado.