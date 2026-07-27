El Gobierno retrasa a septiembre el decreto de vivienda "para lograr un acuerdo con las fuerzas parlamentarias"
- El Ejecutivo pretendía aprobar la medida este martes pero opta por ganar tiempo y presentarlo tras el verano
- Partidos como Junts y Podemos ya habían anunciado su voto en contra si el texto no incluía sus peticiones
El Gobierno ha decidido posponer tras el verano la aprobación del decreto de vivienda previsto para el Consejo de Ministros de este martes. Fuentes del Ejecutivo informan de que la medida se traslada a septiembre "para lograr un acuerdo con las fuerzas parlamentarias", tras constarar que en estos momentos el texto no cuenta con los apoyos necesarios.
"Tras semanas intensas de negociación, el Ministerio de Vivienda se reafirma en la posibilidad de un acuerdo amplio y transversal para sacar adelante un ambicioso paquete de medidas que de estabilidad a quien vive de alquiler e impulse la oferta de vivienda asequible", argumentan desde el Gobierno.
Desde el Ministerio de Vivienda insisten en que el acuerdo está "más cerca que en cualquier otro momento de la legislatura", no obstante, "se ha constatado que la premura en el calendario puede ser un obstáculo para el acuerdo, dada la complejidad del texto". Y añaden que el objetivo del último Consejo de Ministros antes del parón veraniego será "la lucha contra los incendios consecuencia de la emergencia climática".
El miércoles de la semana pasada el Gobierno avanzó parte del contenido de ese real decreto, pactado entre PSOE y Sumar. El Ejecutivo pretende incluir una prórroga de hasta dos años de los alquileres para regular los arrendamientos de temporada y por habitaciones. Será una "prórroga reforzada" para aquellos inquilinos cuyos contratos vencen hasta el 30 de junio de 2028, lo que calculan que podría beneficiar a casi cuatro millones de personas en un millón y medio de hogares.
El texto planteará también un aumento de la tributación de los pisos turísticos hasta el 21% del IVA (ahora están exentos salvo si hay servicios de limpieza y demás como un hotel, que pagan el 10%) y un endurecimiento del régimen sancionador en lo relativo a su publicidad en plataformas, medidas ya avanzadas y que buscan desincentivar el alquiler turístico.
Sumar exige a los partidos pactar un texto "lo más rápido posible"
El ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ve favorable dar más tiempo al Gobierno y a los partidos para negociar el nuevo decreto de vivienda, aunque exige agilidad para pactar el texto. "Los grupos parlamentarios es verdad que nos han pedido un poco más de tiempo para alcanzar un gran acuerdo (...). Quiero exigir que seamos lo más rápido posible, porque hay muchas familias que esperan que se apruebe su prórroga", ha dicho, en referencia a los alquileres.
Quiero exigir que el curso empiece con la vivienda, es imprescindible", ha dicho Urtasun este lunes en rueda de prensa. El ministro y portavoz de Sumar ha insistido en que las conversaciones con los partidos "avanzan bien" y que ninguna formación "se ha bajado de ese diálogo".
Urtasun, asimismo, ha criticado que el Partido Popular no se encuentre en ese grupo de partidos abiertos a dialogar para aprobar el decreto de vivienda. "Qué más quisiera que el PP se sentara en la mesa, lamentablemente no es así porque las comunidades autómomas del PP no aplican la ley de vivienda y hacen dejación de sus responsabilidades", ha remarcado.
Junts y Podemos mantiene su voto negativo sino se incluyen sus propuestas
El Gobierno hace este movimiento tras constarar que no tiene actualmente los apoyos necesarios para convalidar el real decreto. El pasado miércoles, poco después de saberse el contenido del pacto PSOE-Sumar, Junts per Catalunya ya avisó de que votaría en contra de un nuevo real decreto ómnibus en materia de vivienda si se mantenían medidas que "perpetúan las ocupaciones y no protegen ni al inquilino ni al pequeño propietario". En este sentido, el partido apuntó que no quería más medidas "intervencionistas".
La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha publicado este lunes un comunicado en la red social X en el que critica medidas como el límite del precio del alquier, ya que considera que "puede parecer una solución rápida, pero no construye ni un solo piso nuevo".
"Si el Gobierno español quiere detener la crisis de vivienda que hoy es insostenible, sabe lo que debe hacer. Si lo que quiere es acontentar a Podemos o a los Comunes, nosotros no estaremos. Matar al pequeño propietario no sólo no ayuda al inquilino sino que quien más está beneficiando y quien más se está enriqueciendo con las políticas de los comunes, son los fondos buitre", asegura Nogueras.
También desde Podemos recuerdan que no se moverán de su voto en contra si se mantiene en ese decreto la reforma de la ley del suelo. El portavoz de los morados, Pablo Fernández, ha criticado en rueda de prensa que el Gobierno pretende "aprobar una amnistía urbanística para los grandes pelotazos".
"Esta reforma es una línea roja. Si el Gobierno quiere aprobarla, tendrá que buscar los votos de la derecha o tendrá que eliminar la reforma del texto", ha avisado Fernández.