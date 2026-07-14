El mercado de la vivienda sigue frenando: las compraventas caen por quinto mes consecutivo

Siguen cayendo las transacciones inmobiliarias en España. En mayo -y ya sería el quinto mes consecutivo en 2026- han vuelto a descender las compraventas con 56.462 operaciones, un 7,3% menos que en el mismo periodo de 2025. En lo que va de año, supone un retroceso del 3,4%, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). La actividad, no obstante, fue más alta que en el pasado abril con 3.221 firmas más.

Aquellos que terminan por convertirse en dueños de una vivienda optan, en su gran mayoría, por la usada. Hasta 44.574 operaciones (el 78,9%) se cerraron con casas de segunda transmisión. Las de nueva construcción protagonizaron 11.888 firmas, un 6% menos que en mayo de 2025.

El mercado libre acaparó el 94% de la actividad con la venta de 52.831 unidades, lo que supone un 7,2% menos que en mayo de 2025. La vivienda protegida moderó su caída hasta el 8.2% con 3.631 operaciones, un 6,4% del total.

Mayo supera la actividad de abril con 3.221 firmas más Si se compara con el mes anterior, abril, las transacciones inmobiliarias subieron un 6% con 3.221 firmas. Un alza que se nota en todas las categorías de vivienda. La libre creció un 5,8% mientras la protegida lo hizo un 10,2%. Los pisos y casas de segunda transmisión se vendieron un 6,7% más y las nuevas lo hicieron un 3,8%. A pesar de este leve repunte, el acumulado anual ha bajado un 3,4% dejando atrás la ebullición del mercado inmobiliario en 2025. Ese año se vendieron 714.237 unidades, la cifra más alta desde 2007, que supuso un crecimiento del 11,5%.