El mercado de la vivienda se frena: las compraventas bajan un 1,8% en abril y encadenan cuatro meses de caídas

El mercado de la vivienda está frenando. En abril, se vendieron 53.241 casas, un 1,8% menos que en el mismo mes de 2025, según el Instituto Nacional de Estadística. El número de compraventas de vivienda encadena cuatro meses de caídas consecutivas y acumula un descenso del 2,4% desde enero.

Este freno coincide con la subida del euríbor, principal índice de referencia para las hipotecas, que dio un salto a raíz del inicio de la guerra en Irán, mientras los precios han tocado máximos históricos.

Aún con el descenso de este abril, el mercado inmobiliario sigue en máximos al situarse por encima de las 50.000 operaciones en el cuarto mes. El de este año es el segundo mayor dato de la última década. No obstante, en 2007, previo al estallido de la burbuja se registraron algo más de 60.000.

Las ventas se disparan en Cantabria y se desploman en Navarra Pero la situación es muy distinta en las diferentes comunidades autónomas. La venta de viviendas se disparó en abril en Cantabria, con una tasa de variación del 22,5% respecto al año pasado, mientras que se desplomó un 29% en Navarra. El INE refleja también unos retrocesos relevantes en la compra de casas en Madrid (-11%) y Castilla y León (-9,4%). Estas, junto a las otras comunidades en negativo, Galicia, Comunidad Valenciana, Baleares y Andalucía, han acabado pesando más que aquellas que aún se aceleran. En concreto, se vendieron más casas este abril que en el mismo mes del año pasado en País Vasco, Cataluña, Castilla-La Mancha, Asturias y Aragón. En menor medida, también en Canarias, La Rioja, Extremadura y Región de Murcia.