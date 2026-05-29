Tercera subida consecutiva del euríbor a máximos en 20 meses y encarece de media las hipotecas 60 euros al mes

El euríbor ha cerrado mayo en el 2,804% y sube por tercera vez consecutiva hasta situarse en máximos no vistos desde septiembre de 2024, - hace 20 meses-. Es el índice más usado en España para calcular las hipotecas variables, por lo que este ascenso encarecerá la mensualidades en unos 60 euros de media.

Detrás están las tensiones geopolíticas por la Guerra de Irán y el cierre del estrecho de Ormuz, que han disparado el precio de la energía, han elevado la inflación y las expectativas de alzas en los tipos de interés, que el Banco Central Europeo podría anunciar en dos semanas.

Tercera subida consecutiva, aunque la más suave El 2.804% alcanzado en mayo es sólo ligeramente superior a la del mes anterior, tras los fuertes repuntes que se registraron en marzo, 2,565%, y abril, 2,747%, alejándose del 2,221% de febrero. Los expertos destacan que el índice ha estado sometido a gran volatilidad en las últimas semanas por los vaivenes sobre un posible acuerdo que ponga fin al conflicto en Oriente Medio y normalicen el tráfico marítimo de petróleo y mercancías. Por tanto, serán la Guerra de Irán la que marque, también, el futuro de las cuotas hipotecarias