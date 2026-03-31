El euríbor se dispara en marzo y encarece las hipotecas con revisión anual por primera vez en casi dos años

El euríbor a doce meses, el indicador más utilizado para calcular las hipotecas variables en España, se ha disparado como consecuencia de la guerra en Irán y se encamina a cerrar marzo en el entorno del 2,565%, lo que supone una subida de 34,4 puntos básicos respecto a febrero, cuando cerró en el 2,221%. Es, de hecho, el mayor ascenso mensual del indicador desde octubre de 2023, cuando escaló 39,6 puntos básicos respecto al mes previo.

A la espera de que el Banco de España confirme esta cifra en los próximos días, la subida implicará un aumento de las cuotas de hipotecas variables sujetas a revisión anual, pues el dato actual es mayor que el de hace un año (2,398%), algo que no sucede desde abril de 2024. En el caso de las hipotecas con revisión semestral, en cambio, llevan subiendo desde el mes de octubre.

¿Cómo se traducirá esto en el bolsillo de los consumidores? Para los que tengan una revisión anual, el incremento de cuota será de unos 14 euros (hipoteca de 150.000 euros a 30 años con un tipo de interés de euríbor + 1%). Para los que tengan revisión semestral, la situación es un poco peor porque pagarán unos 32 euros más al mes.

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