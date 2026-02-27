El euríbor baja por segundo mes consecutivo y se sitúa en el 2,22% en febrero

El euríbor ha vuelto a bajar en febrero y por segundo mes consecutivo. La tasa media del indicador a un año, principal referencia para las hipotecas variables en España, se ha situado en el 2,221%. Esto significa unos 15 euros menos en la cuota mensual para quien le corresponda la revisión anual de su préstamo, pero una subida de ocho euros para quienes actualicen cada seis meses.

Así se desprende de los cálculos de RTVE, que toman de referencia una hipoteca media de 150.000 euros a 30 años con un diferencial de euríbor del +1%. En total, supone 180 euros de ahorro para las anuales y 48 de gasto para las semestrales, al menos hasta su próxima revisión.

El resultado diferente para las revisiones semestrales o anuales se debe a que en febrero de 2025 la tasa estaba en el 2,407% y, por lo tanto, los préstamos eran más caros. Al actualizarse la referencia, baja lo que pagamos por intereses.

Sin embargo, hace seis meses, en agosto de 2025, el euríbor era inferior, del 2,114%, y si nos corresponde actualizar la cuota, esta aumentará.

El 2026 comenzó rompiendo una racha de cinco subidas consecutivas respecto al mes anterior. La tasa se situó en el 2,245% en enero y ahora pierde 24 milésimas.

En cualquier caso, como puede verse en la tabla anterior, el euríbor lleva encadenando descensos, si se compara con el mismo mes del año anterior, desde marzo de 2024.