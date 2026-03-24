El euríbor roza el 3% en tasa diaria y alcanza su máximo desde septiembre de 2024

El euríbor a doce meses, el indicador más utilizado para calcular las hipotecas variables en España, sigue su escalada coincidiendo con la guerra en Irán y este martes se ha acercado al 3% en tasa diaria, un nivel que no se veía desde septiembre de 2024 (2,936%).

En concreto, el indicador se ha situado en el 2,929%, casi dos décimas más que en la víspera (2,740%), alcanzado su mayor alza diaria desde el 6 de junio de 2008, cuando se disparó 0,293 puntos, en plena antesala de la crisis financiera.

De seguir esta tendencia, el euríbor cerrará el mes de marzo muy por encima del nivel de febrero (2,221%) y del 2,398% que marcó hace un año. También muy lejos del 2,229% con el que empezó el mes.