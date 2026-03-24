El euríbor roza el 3% en tasa diaria y alcanza su máximo desde septiembre de 2024
- Repunta casi dos décimas respecto a este lunes, alcanzado su mayor alza diaria desde el 6 de junio de 2008
- De seguir esta tendencia, el euríbor cerrará el mes de marzo muy por encima del nivel de febrero (2,221%)
El euríbor a doce meses, el indicador más utilizado para calcular las hipotecas variables en España, sigue su escalada coincidiendo con la guerra en Irán y este martes se ha acercado al 3% en tasa diaria, un nivel que no se veía desde septiembre de 2024 (2,936%).
En concreto, el indicador se ha situado en el 2,929%, casi dos décimas más que en la víspera (2,740%), alcanzado su mayor alza diaria desde el 6 de junio de 2008, cuando se disparó 0,293 puntos, en plena antesala de la crisis financiera.
De seguir esta tendencia, el euríbor cerrará el mes de marzo muy por encima del nivel de febrero (2,221%) y del 2,398% que marcó hace un año. También muy lejos del 2,229% con el que empezó el mes.
Unos 80 euros más al año
Esto afectará directamente a las cuotas de las hipotecas variables referenciadas a este índice, tanto con revisión semestral como anual. A falta de cinco días y, de seguir así, los que revisen ahora tendrían que pagar de media unos 80 euros más al año.
Será la primera vez en casi dos años que suban las hipotecas referenciadas anualmente, ya que el euríbor lleva desde abril de 2024 encadenando descensos, si se compara con el mismo mes del año anterior. En el caso de las hipotecas con revisión semestral, en cambio, llevan subiendo desde el mes de octubre.
En este comportamiento influyen una mezcla de factores macroeconómicos, expectativas del mercado y tensiones internacionales. Todo ello, mientras la firma de hipotecas sigue subiendo en España: en enero se registraron casi 40.300, un 6,3% más que en el mismo mes de 2025, según el INE.