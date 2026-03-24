El número de compraventas de vivienda baja en enero, pero las hipotecas aumentan

Enero deja menos transmisiones de vivienda, pero más búsqueda de financiación para ello. El número de compraventas de vivienda ha bajado un 5% este enero respecto al año pasado hasta registrarse unas 57.500 operaciones, según el avance publicado este martes por el Instituto Nacional de Estadística, que informa en paralelo de un aumento de las hipotecas firmadas: casi 40.300, el 6,3% más que en el mismo mes de 2025.

Son ya 19 meses al alza en el número de hipotécas, desde junio de 2024, si bien el avance en el primer mes del año está lejos de picos como el 62% de incrementó que se registró en octubre de 2024 o del 54% en mayo de 2025. Estos datos son previos al comienzo del conflicto en Oriente Medio, con el ataque del 28 de febrero de Estados Unidos e Israel a Irán, por lo que no reflejan todavía su impacto en el mercado inmobiliario.

Las compras se disparan en Navarra y las hipotecas, en Extremadura El panorama es variado por comunidades autónomas, donde encontramos desde un aumento del 20,5% de las compraventas en Navarra al descenso de casi el 22% en Canarias. Solo otros cuatro territorios han registrado un aumento de las operaciones en enero: La Rioja (11,8%), País Vasco (9,2%), Andalucía (4,5%) y Cataluña (1,4%). Junto al archipiélago canario, Comunidad de Madrid (-19,6%) y Principado de Asturias (-14,7%) sufrieron los mayores descensos. En la estadística de hipotecas, en cambio, Extremadura es la comunidad en la que más se han incrementado las firmas (28,8%), muy cerca de Navarra (28,6%). Otras autonomías con avances por encima de la media son Andalucía (19,2%), Asturias (16,2%), Galicia (16,1%), Comunidad Valenciana (8,7%) y Castilla La Mancha (7,1%). En el extremo contrario, se sitúan las caídas en Aragón (20,9%), La Rioja (19,5%), Canarias (16,9%) y Región de Murcia (11,7%).