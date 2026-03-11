El 15% de quienes venden una vivienda en Londres pierden dinero, el mayor porcentaje de Reino Unido, según un estudio

El 14,8% de quienes vendieron una casa en Londres en 2025 recibieron menos de lo que pagaron originalmente, según un estudio realizado por la agencia inmobiliaria Hamptons a partir de datos del registro de la propiedad, que señala que el porcentaje es el más alto de Reino Unido.

El riesgo de perder dinero en la operación no ha aumentado en la capital británica en el último año, la escalada viene de antes. El salto más cercano se observó en 2023, cuando se pasó del 11% de las ventas de 2022 al 14%. En cualquier caso, el incremento de este porcentaje ha sido constante: en 2015, solo perdían dinero el 5,9% de los vendedores.

"En algunos casos, incluso los propietarios que compraron hace una década se enfrentan a la posibilidad de recuperar menos de lo que pagaron, algo que habría sido casi impensable en los días vertiginosos de 2015. Y para muchos, las sumas son ajustadas", analiza Hamptons, y sugiere que estas pérdidas se deben a compras realizadas en el "auge de los precios de la vivienda en Londres" entre 2012 y 2016. Quienes compraron en el "pico" del mercado difícilmente pueden recuperar ahora su inversión.

Pero Londres se ha convertido en la primera de esta ranking por el descenso de la proporción en la Región del Nordeste de Inglaterra, donde se encuentra la ciudad de Newcastle upon Tyne. En este territorio, que tiene la menor tasa de empleo y la mayor tasa de inactividad económica, de acuerdo con la oficina nacional de estadísticas, el porcentaje de quienes han vendido a un precio menor al que compraron ha descendido casi cuatro puntos, hasta el 13,9%. Allí llegó a estar en el 30% en 2015, sostenido entorno a ese máximo hasta el 2019, lo que el estudio relaciona con una "lenta recuperación" tras las crisis financiera de 2008.