El 15% de quienes venden una vivienda en Londres pierden dinero, el mayor porcentaje de Reino Unido, según un estudio
- Los pisos y los barrios más ricos marcan esta tendencia en la capital británica
- El riesgo ha aumentado considerablemente desde 2015, cuando los precios estaban en máximos
El 14,8% de quienes vendieron una casa en Londres en 2025 recibieron menos de lo que pagaron originalmente, según un estudio realizado por la agencia inmobiliaria Hamptons a partir de datos del registro de la propiedad, que señala que el porcentaje es el más alto de Reino Unido.
El riesgo de perder dinero en la operación no ha aumentado en la capital británica en el último año, la escalada viene de antes. El salto más cercano se observó en 2023, cuando se pasó del 11% de las ventas de 2022 al 14%. En cualquier caso, el incremento de este porcentaje ha sido constante: en 2015, solo perdían dinero el 5,9% de los vendedores.
"En algunos casos, incluso los propietarios que compraron hace una década se enfrentan a la posibilidad de recuperar menos de lo que pagaron, algo que habría sido casi impensable en los días vertiginosos de 2015. Y para muchos, las sumas son ajustadas", analiza Hamptons, y sugiere que estas pérdidas se deben a compras realizadas en el "auge de los precios de la vivienda en Londres" entre 2012 y 2016. Quienes compraron en el "pico" del mercado difícilmente pueden recuperar ahora su inversión.
Pero Londres se ha convertido en la primera de esta ranking por el descenso de la proporción en la Región del Nordeste de Inglaterra, donde se encuentra la ciudad de Newcastle upon Tyne. En este territorio, que tiene la menor tasa de empleo y la mayor tasa de inactividad económica, de acuerdo con la oficina nacional de estadísticas, el porcentaje de quienes han vendido a un precio menor al que compraron ha descendido casi cuatro puntos, hasta el 13,9%. Allí llegó a estar en el 30% en 2015, sostenido entorno a ese máximo hasta el 2019, lo que el estudio relaciona con una "lenta recuperación" tras las crisis financiera de 2008.
Una tendencia marcada por los apartamentos y los barrios más ricos
La tendencia en Londres está marcada además por las ventas de pisos (no casas), que representan el 60% de las operaciones en la capital. En 2025, según Hamptons, nueve de cada 10 viviendas vendidas con pérdidas fueron de apartamentos, cuando en 2019 eran el 78%.
Existen también diferencias por barrios. El distrito financiero de la City de Londres (26,2%) y los acaudalados Kensington & Chelsea (22,4%), Westminster (22,1%) y Hammersmith & Fulham (20,8%) son las cinco principales distritos donde más de una quinta parte de los propietarios perdieron dinero. En cambio, en el "más barato de Londres", Barking & Dagenham, "solo el 5,3% de los vendedores vendieron por debajo del precio de compra", indica la inmobiliaria.
Con todo, no puede obviarse que el vendedor promedio logró un precio casi 173.000 libras por encima de lo que pagó (44,6%), debido sobre todo al crecimiento histórico de los precios. Aunque la mitad de las ventas de 2025 habían estado en manos del mismo propietario más de una década, les corresponden el 77% de las ganancias. En definitiva, son los que más han ganado.
Por otro lado, según este análisis, los propietarios de casas obtuvieron mayores beneficios que los de pisos: un 59% en una década frente al 35%. Además, el riesgo de pérdidas es seis veces mayor en los apartamentos, una brecha "creciente".